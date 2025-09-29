SUNMI、Google Android Enterpriseゴールドパートナーに認定され AER認証を取得、スマート商用デバイスにおけるグローバル基準を確立





シンガポール、2025年9月26日/PRNewswire/ -- スマート商用デバイスのグローバルリーディングカンパニーであるSUNMIは、Googleから2つの重要な認定を受けたことを発表しました。SUNMIは、Google Android Enterpriseゴールドパートナーに正式に認定され、アジア太平洋地域で初めてこの栄誉に輝いた企業向けソリューションプロバイダーとなりました。同時に、SUNMIの主力モバイルPOS端末であるSUNMI L3は、Google Android Enterprise Recommended（AER）認定を取得しました。これらの国際的に認められた二つの認証は、SUNMIがグローバルなAndroidエンタープライズエコシステムにおけるリーダーシップを確立したことを示しています。また、技術革新、規制遵守、そして企業レベルのサービス能力におけるSUNMIの卓越した専門知識を証明し、接続型商用デバイスにおける新たなグローバルスタンダードを確立しました。特に、この認定により、SUNMI は Google が認める世界的テクノロジーリーダーの仲間入りを果たしたことになります。

二重認証で企業価値向上：セキュリティ、効率性、そして総所有コストにおける新たな基準を確立

グローバルな環境、特に越境ECやスマートリテールなどにおいて、SUNMIの二重認証は企業顧客に計り知れないメリットをもたらします。

- ワンクリックで安全に導入: Google Android Enterprise プラットフォーム上に構築されているため、お客様は国際的な事業展開においてSUNMI デバイスをシームレスに構成および管理し、企業データを保護しながら個人のプライバシーを守ることができます。

- 将来を見据えた投資：Googleが保証するAndroidバージョンとセキュリティパッチのアップデートにより、ハードウェアのライフサイクルが延長され、企業投資の収益性が向上します。

- 技術リーダーシップ：コンプライアンスから実世界のインパクトまで

- 業界をリードするソリューション：AER認証を取得したIoT対応モバイルPOS端末であるSUNMI L3は、業界のベンチマークとなる製品です。今後も同様の認証を取得するSUNMI製品が続々登場する予定です。この実績は、基本的な互換性以上のものを意味し、SUNMIのエンジニアリングが、高度なグローバルアプリケーションのニーズを満たすように設計されていることを示しています。

- グローバル標準: Android エンタープライズ エコシステム内で、SUNMI は業界のトップレベルに到達しています。

Google ゴールドパートナー認定の取得は、SUNMI の技術的リーダーシップを証明するだけでなく、同社のグローバル戦略における重要なマイルストーンでもあります。SUNMIのプロダクト責任者であるフランク・ユアン（Frank Yuan）氏は次のように述べています。「今回の2つの栄誉受賞は、SUNMIの『テクノロジー＋シナリオ』戦略の成果です。今後もGoogleとの連携を深め、小売や食品サービスなどの業界におけるデジタル変革を加速させ、世界中の企業にとって最適なパートナーとしての地位をさらに確立していきます。」

