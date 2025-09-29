記録破り：中国におけるグリーン鉱山機械の輸出受注額は過去最大

XCMG、Fortescueとグリーン鉱山機械ソリューションに関する戦略的提携契約を締結

北京、2025年9月26日/PRNewswire/ -- 世界有数の建設機械メーカーであるXCMG Machinery（SHE:000425）と、世界最大級の鉄鉱石生産会社であるFortescueは、このほど北京で、グリーン鉱山機械ソリューションに関する戦略的提携契約の調印式を盛大に開催しました。この契約に基づき、XCMGはFortescue社に240トンのバッテリー電気式運搬トラック150～200台を納入する予定で、これは中国にとって過去最大のグリーン鉱山機械の輸出注文となります。

XCMGグループおよびXCMG機械の会長である楊東昇氏と、Fortescueの会長兼CEOであるアンドリュー・フォレスト氏は、新エネルギー型鉱山機器供給契約に署名しました。



On September 26, during the United Nations General Assembly, Fortescue formally announced in New York that it signed a supply contract with XCMG for new energy mining equipment.



中国史上最大規模の環境配慮型鉱山機器輸出契約の獲得は、XCMGにとって極めて重要な成果です。今回の供給により、Fortescueが将来必要とする240トン級バッテリー式電気式ダンプトラックの約半数が賄われます。これらの設備はFortescue社の鉄鉱石採掘事業に役立ち、同社が2030年までに陸上事業における炭素排出量ゼロの目標を達成できるよう支援します。

世界中の鉱業セクターはグリーン革命の真っ只中にあり、炭素排出量ゼロへの移行はセクター全体の共通のコミットメントとなっています。世界的な鉱業大手であるFortescueは、業界に先駆けて2030年までの完全脱炭素化目標を設定し、鉄鉱石採掘事業における化石燃料の使用を廃止することを目標としています。このグリーン移行の青写真は、XCMG のゼロカーボン スマート マイニングのビジョンと密接に一致しています。XCMGは、カーボンニュートラルでスマートな鉱業におけるグローバルなベストプラクティスの推進に引き続き取り組んでいきます。XCMGは、「AI＋鉱山機械」という戦略に注力し、露天掘りおよび地下採掘のあらゆるプロセスにおける深い専門知識を蓄積し、グローバルな顧客に対し、カーボンニュートラルでスマートな鉱業のための、包括的で実績のある、最先端のターンキーソリューションを提供しています。

今回の提携は、両社にとって初めてのものではありません。 2024年11月に開催されたbauma CHINAにおいて、XCMGとFortescueは契約を締結しました。この契約は、中国製電動鉱山機械としては過去最大規模の輸出契約という記録を打ち立てました。

この戦略的提携の成立は、単に規模の拡大にとどまりません。これはまた、グリーンマイニング分野におけるXCMGのバリューチェーン全体の革新の強みが、世界的なマイニング大手から強く認められ、認められたことを示しています。この提携は、Fortescueのグローバルなグリーン戦略を推進する上で不可欠な要素となります。世界トップレベルの鉱山機器と技術を提供するXCMGは、Fortescueが産業脱炭素化の商業化を加速する取り組みを強力に支援します。両社は連携して、世界的な鉱業分野における質の高い持続可能な発展を推進していきます。

中国華能集団の伊敏鉱山における世界初のスマートマイニングのベストプラクティスモデルから、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ大陸の鉱山現場にXCMGの鉱山機械が導入されるまで、XCMGは「技術革新で未来を創造する」という企業理念のもと、顧客に最大価値を提供してきました。「2025年脱炭素化鉱業賞」を受賞したこと、露天掘り鉱山機械メーカーとして世界トップ4に名を連ねたことなど、XCMGは長年にわたり、顧客の価値創造を支援する企業として成長してきました。

XCMGとFortescueは、深いパートナーシップを築くだけでなく、地球規模の気候変動問題への対応として、グリーン技術や低炭素技術、新エネルギー分野の開発を共同で探求していきます。両社の連携により、世界的な鉱業分野におけるグリーン転換のための最良のソリューションを提供し、より環境に優しい地球、より良い未来社会の構築に向けたモデルケースとなることを確信しています。

私たちは、ゼロカーボン鉱業への新たな旅路を共に歩み、持続可能な成長と希望の種を蒔き、パートナーシップと共通の成功という光で未来への道を照らしていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

