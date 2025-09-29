iPhone17へ機種変更すると写真などのデータは消える？消えたデータの復元方法を解説
株式会社Tenorshareは、9月28日（金）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、新しい17シリーズモデルでのフラッシュ失敗の問題を修正しました。
★Tenorshare UltData for iOS 公式サイト：https://x.gd/PZwXG
Appleの最新モデル「iPhone17」が発売され、乗り換えを検討している方が急増しています。その一方で「機種変更したらデータは消えてしまうの？」という不安の声も多く聞かれます。そこで本リリースでは、iPhone17機種変更時にデータが消える可能性と、その復元方法について詳しく解説します。
Part1．iPhone17 機種変更でデータは消えるのか？
基本的には、iCloudやiTunes（Finder）のバックアップを利用すれば安全にデータを移行できます。しかし、以下のようなケースでは一部データが消える可能性があります。
●バックアップを取らずに初期設定を進めた
●iCloudの容量不足で写真や動画が保存されていなかった
●LINEやSNSアプリのチャット履歴をバックアップしていない
●移行作業中にエラーが発生した
つまり、準備不足のまま機種変更を行うと大切な写真・連絡先・アプリ履歴が失われるリスクがあります。
Part2．iPhone17 機種変更でデータが消えた場合の復元方法
万が一、iPhone17への機種変更中にデータが消えてしまった場合でも、以下の方法で復元を試すことができます。
方法1.iCloudバックアップから消したデータを復元
「設定」＞「一般」＞「転送またはリセット」＞「すべてのコンテンツと設定を消去」から端末をリセット。
再設定時に「iCloudバックアップから復元」を選択すると、保存されていたデータを取り戻せます。
方法2.iTunes / Finderのバックアップから消えたデータを復元
パソコンに保存していたバックアップを使って復元可能。特に大容量の動画やアプリデータはPCバックアップの方が安全です。
方法3.iPhoneデータ復元ソフトからバックアップなしのデータを復元
バックアップがない場合でも、UltData for iOSなどのデータ復元ソフトを使えば、iPhone17本体から直接データをスキャンして取り戻せる可能性があります。
●iPhone17を含む最新iOSに完全対応
●写真・動画・連絡先・LINE履歴など 35種類以上のデータを復元可能
●バックアップがなくても端末から直接スキャン＆復元できる
★Tenorshare UltData for iOS 無料体験：https://x.gd/PZwXG
手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330663&id=bodyimage1】
手順2．復元したい連絡先を選び、「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330663&id=bodyimage2】
手順3．復元可能な連絡先が一覧表示されるので、プレビュー機能で内容を確認します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330663&id=bodyimage3】
まとめ
iPhone17への機種変更では、バックアップ不足や設定ミスによってデータが消えてしまうリスクがあります。事前にiCloudやiTunesでバックアップを取り、アプリごとの保存設定も確認しておくことが重要です。
それでも万が一データが消えてしまった場合は、iCloudやiTunesからの復元、あるいは 専用のデータ復元ソフトUltData for iOSを活用することで大切な情報を取り戻せる可能性があります。
消えてしまったiPhoneデータを効率的に復元したい方には、最新のiPhone17にも対応したUltData for iOSがおすすめです。
★Tenorshare UltData for iOS 無料体験：https://x.gd/PZwXG
【Tenorshare UltData for iOS について】
Tenorshare UltData for iOSは安全・強力・信頼できるiOSデータ復元ソフトです。
iOSデバイス本体、またはiTunes・iCloudバックアップから簡単にデータを復元できます。
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
【Tenorshare UltData for iOS について】
Tenorshare UltData for iOSは安全・強力・信頼できるiOSデータ復元ソフトです。
iOSデバイス本体、またはiTunes・iCloudバックアップから簡単にデータを復元できます。
