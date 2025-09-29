電動輪椅車の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
自立した移動を可能にするテクノロジー
電動輪椅車は、電力によって駆動し、高齢者や障がい者など移動に困難を抱える人々の自立した移動を支援する補助機器である。従来の手動式車椅子とは異なり、バッテリーを電源とし、モーター、コントローラー、操作パネルを備える構造となっている。使用者は、ジョイスティックやボタンに加え、音声認識、タッチスクリーン、頭部コントローラーといった多様なインターフェースを通じて操作することができる。このような多機能性により、利用者の自由度や生活の質が飛躍的に向上し、特に長期的な使用や筋力に制限がある人々にとって、日常生活をより快適かつ安全にするための不可欠な存在となっている。
自由な移動を実現する電動輪椅車の革新力
電動輪椅車は、高齢者や障がい者の自立した移動を支援する先進的なモビリティ機器である。従来の手動輪椅車とは異なり、バッテリー駆動のモーターと高度な制御システムを搭載し、多様な操作インターフェースによってユーザーが容易に移動を制御できる設計となっている。これにより、移動範囲の拡大と疲労の軽減を可能にし、生活の質を飛躍的に向上させる。さらに、快適性や安全性の向上を追求した最新モデルでは、車体の軽量化やバッテリー性能の強化、さらには障害物検知機能などが積極的に採用されている。超高齢社会の到来とともに、電動輪椅車は社会的なニーズの中核を担い、今後も技術革新によって新たな価値を創出し続けるであろう。
市場の動向と競争環境の変化
2025年のLP Informationの報告によると、電動輪椅車市場は世界的に安定した成長を示し、とりわけアジア太平洋地域で急速な需要拡大が見られる。主要な製造企業は、高機能化とコスト競争力の両立を目指し、多様な製品ラインナップを展開している。加えて、各国政府の介護支援政策や補助金制度の充実が市場拡大に寄与している。一方で、バッテリーの安全性や耐久性、製品の長期的な信頼性確保が引き続き課題として浮上している。さらに、スマート技術やIoTの導入が加速し、利用者の健康管理や遠隔モニタリングを可能にする製品が競争力の鍵を握る状況である。これにより、製品差別化が進み、業界全体の技術レベルが一段と引き上げられている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル電動輪椅車市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/166032/electric-wheelchair-car）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.8%で、2031年までにグローバル電動輪椅車市場規模は73.9億米ドルに達すると予測されている。
図. 電動輪椅車世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330655&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330655&id=bodyimage2】
図. 世界の電動輪椅車市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電動輪椅車の世界的な主要製造業者には、Permobil Corp、Sunrise Medical、Pride Mobility、Invacare、Drive Medical、Ottobock、Meyra、Golden Technologies、Merits、Hoveroundなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約42.0%の市場シェアを持っていた。
