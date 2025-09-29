パワー系アクション俳優 大東賢、奈良の織田信長 徳丸新作、白澤康宏が登壇！ １０月５日（日）斬コネクション、アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
アームレスリング元日本王者でアジアのパワー系アクション俳優の大東賢が監督・主演を務め、奈良の織田信長として知られる奈良市観光大使・怪談師の徳丸新作氏が闇の組織ゴッハイ（誤配）の最高幹部として務める異色の新風アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』がインドネシア、バリ島の教育機関である学校とバリ島芸術祭で上映される事が決定してから、更に話題の熱が上がっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330640&id=bodyimage1】
１０月５日（日）斬コネクション［大阪］で17時50分～19時35分に上映と出演者によるトークショーが行われます。
登壇者
大東賢 徳丸新作 白澤康宏 他
斬コネクション
【アクセス】
大阪府池田市石橋１－８－１５（阪急石橋阪大前から徒歩２分）
【入場金】
投げ銭制
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330640&id=bodyimage2】
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙も！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」応援ソング
https://youtu.be/eLRIi3ZnRBA?si=5uiYm_vp3XuI8KbG
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330640&id=bodyimage3】
《見どころ》
アームレスリングの元日本王者でアクション俳優や監督として活動する大東賢が監督と主演を兼任したアクション。総人口が100億を超えた2050年の日本で、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力からの攻撃にアルバイト配送員が立ち向かう。徳丸新作や富樫宜弘などが共演し、俳優の堀田眞三と藤岡弘、が声優として出演する。
《あらすじ》
総人口が100億を超えた2050年の日本。人類は食料や資源の供給・維持のため月面に進出していた。宇宙事業が順調に進む中、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力が攻撃を開始する。大東寺トランスポートで働くアルバイト配送員の美剣疾風は、社長の命令により安価なパワードスーツでゴッハイや宇宙人との戦いに挑む。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330640&id=bodyimage4】
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント 現在（2025年9月25日時点）
大阪や兵庫、神奈川などで上映イベントが予定されています。
☆彡10月5日（日）
ART SPACE 斬（大阪）にて上映後、出演者とのトークイベントが開催されます。
《登壇者》大東賢 徳丸新作 白澤康宏 中野良美
☆彡10月5日（日）～12日（日）
10月11日（土）12日（日） 丹波国際映画祭（兵庫）にて上映と舞台挨拶が行われます。
《登壇者》大東賢 他
☆彡 10月18日（土）
横須賀HUMAXシネマズ（神奈川）にて上映と舞台挨拶が予定されています。
国外での上映
《登壇者》大東賢 他
☆彡2026年8月には、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330640&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
