今、旬の声優をフィーチャーするハイクオリティビジュアルマガジン「Love Voice mag.（ラブボイスマガジン）vol.6」9月26日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、声優誌「Love Voice mag. （ラブボイスマガジン）vol.6」を2025年9月26日（金）より全国書店にて発売いたします。
今、旬の声優をフィーチャーするハイクオリティビジュアルマガジン！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330632&id=bodyimage1】
今、旬の声優をフィーチャーするハイクオリティビジュアルマガジン「Love Voice mag.（ラブボイスマガジン）vol.6」が9月26日（金）に発売！今号から登場声優のページを大増量！！写真集クオリティ＆満足度UPでお届けします！！
話題沸騰中の大西亜玖璃を初ソロカバー＆48ページの巻頭大特集で起用！エンディングのカバー＆巻末大特集を飾るのは本誌初登場の花岩香奈！
【Opening cover＆special graph】 大西亜玖璃
【Closing cover＆special graph】 花岩香奈
【新連載】 前田佳織里
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330632&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330632&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330632&id=bodyimage4】
【商品情報】
Love Voice mag. （ラブボイスマガジン）vol.6
●発売日：2025年9月26日（金）発売
●定価：2,640円（本体2,400円＋税10％）
●雑誌コード：68160-87
●ISBNコード：978-4-7986-3970-3
●JANコード：9784798639703
●判型：A4変型
●発売元：ホビージャパン
配信元企業：株式会社ホビージャパン
