山粼賢人さん、上白石萌音さん、西島秀俊さん、坂口憲二さん出演「サントリー生ビール」新WEB-CM

「サントリー生ビール」新WEB-CM

似顔絵と名前が入ったオリジナル缶が絶対もらえる

「絶対もらえる!!!MYサン生缶」キャンペーンがスタート！

山粼賢人さん、上白石萌音さん、西島秀俊さんの顔が

リズムに合わせて似顔絵に変化！

坂口憲二さんは合唱団を率いて、「缶！！！」と元気に唱和

「MYサン生缶」篇 9月29日（月）から全国で順次オンエア開始

サントリー（株）は、「サントリー生ビール」を対象に、購入したレシートを応募サイトにアップロードし点数を集めて応募すると、好きな似顔絵と名前が入ったオリジナル缶がもらえる「絶対もらえる!!!MYサン生缶」キャンペーンを、9月29日（月）から実施します。それに伴い、本キャンペーンを訴求する「サントリー生ビール」の新WEB-CMとして、山粼賢人さん、上白石萌音さん、西島秀俊さん、坂口憲二さんが出演する「MYサン生缶」篇（15秒）を、9月29日（月）から全国で順次オンエア開始します。

※キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイト（https://mysunnamacp-can.campaign.suntory.co.jp/）をご確認ください。 なお、キャンペーンサイトは9月29日（月）午前10時にオープンします。

新WEB-CMについて

「サントリー生ビール」は、全ての人の一日の終わりをねぎらい、前向きに生きる力を後押しする“これからの時代のビール”を目指し、“グッとくる飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品です。2025年は、生ビールの魅力をもっと輝かせることに挑戦するべく、いつでもどこでも、元気の出るおいしい生ビールが楽しめることを訴求するコミュニケーションを展開しています。

新WEB-CM「MYサン生缶」篇では、「ボギー大佐」のリズムで、坂口さん率いる合唱団が「♪MONE」「♪KENTO」「♪HIDETOSHI」「缶！！！」と唱和します。その音楽に乗せて、「サントリー生ビール」を飲む上白石さん、山粼さん、西島さんが登場。飲み終わりの3人の顔が順番に似顔絵に切り替わり、その絵が「サントリー生ビール」の缶にデザインされていくストーリーや明るくテンポのよい音楽を通じて、「絶対もらえる!!!MYサン生缶」キャンペーンがスタートすることへの期待感を訴求します。

新WEB-CMストーリー

「MYサン生缶」篇（15秒）

「ボギー大佐」のリズムに合わせて、「♪MONE」「♪KENTO」「♪HIDETOSHI」という歌詞の音楽が流れる中、ジョッキに注がれた「サントリー生ビール」を手にした上白石さん、山粼さん、西島さんが順に登場。その後、坂口さん率いる合唱団が現れ、「サントリー生ビール」の缶を高々と掲げながら「缶！！！」と力強く唱和します。

続いて、同じ音楽に合わせて、「サントリー生ビール」を飲む3人の顔が、次々に似顔絵へ変化。そして再び、坂口さんと合唱団が登場し、「缶！！！」と合いの手を入れます。

さらに同じ音楽が繰り返されると、今度は「サントリー生ビール」を飲み、おいそうな表情を浮かべる3人が順番に映し出され、その隣にはそれぞれの似顔絵と名前が入った「MYサン生缶」があります。

その後、「絶対もらえる！！！『MYサン生缶』！」というナレーションが入り、自分の「MYサン生缶」で乾杯する山粼さん、上白石さん、西島さん。ラストは、「サントリー生ビール」の缶を掲げ、「缶！！！」と叫ぶ坂口さんのカットで締めくくられます。

撮影エピソード

思わず「サントリー生ビール」が飲みたくなる！三者三様の飲みシーンに注目

「サントリー生ビール」を飲むシーンでは、山粼さんが一発目から見事な飲みっぷりを披露。「サントリー生ビール」のおいしさを自然な表情で表現し、監督は思わず「こっちも飲みたくなってきました（笑）」とつぶやいていました。一方、上白石さんはひと口飲んだ直後、やわらかなほほ笑みとともに、幸福感があふれるほっこりとした表情を見せてくださいました。その豊かな表現力に、監督も「あぁ、いいですねぇ」とうなずいていました。さらに、西島さんが飲んだ直後に「あーっ！」と爽快なため息をつきながら、生ビールの飲みごたえをダイレクトに伝える表情をすると、「おいしそうな笑顔がいいですね！」と監督も絶賛していました。

総勢60人の合唱団の声が、一つになる奇跡の瞬間

坂口さんを中心に、総勢60人の合唱団で挑んだシーンでは、「♪MONE」「♪KENTO」「♪HIDETOSHI」の歌詞に続き、全員で「缶！！！」と力強く合いの手を入れる場面を撮影。リハーサルの段階から迫力満点で、まるでコンサート会場のような熱気が漂っていました。

そして迎えた本番一発目では、早くも監督が「素晴らしい！」と驚くほど、息の合った唱和を披露。しかし、さらなる完成度を求めて、全員の位置とタイミングを細かく調整し、丁寧に撮影が進められました。数テイクを重ねた末、ついに「缶！！！」の掛け声がぴたりとそろった瞬間、監督が興奮気味に「OKです！」と声を上げると、坂口さんと合唱団の皆さんからは自然と拍手が起こり、互いの健闘をたたえ合うような温かな雰囲気に包まれました。

新WEB-CM概要

タイトル ： 「MYサン生缶」篇（15秒）

出演 ： 山粼賢人／上白石萌音／西島秀俊／坂口憲二

放映開始日 ： 2025年9月29日（月）より順次放映

WEB-CM楽曲 ： 「ボギー大佐」

放映地域 ： 全国

WEB-CM本編URL ： https://www.youtube.com/watch?v=fBd3DdVLyfA

▼「サントリー生ビール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/suntorynama/

「絶対もらえる!!!MYサン生缶」キャンペーン概要

「サントリー生ビール」を購入したレシートを応募サイトにアップロードし点数を集めると、集めた点数に応じて、似顔絵と名前が入れられるオリジナル缶「MYサン生缶」などが全員必ずもらえるキャンペーンです。また、今年度「BE:FIRST」のJUNONさん、LEOさんと行っているプロジェクト「生：FIRST」を記念し、24点集めると、JUNONさん・LEOさんの似顔絵がデザインされた「MYサン生缶」と、プロジェクトのCMに登場したミニクルーフィギュアが必ずもらえる「<期間限定>生：FIRST」コースもあります。詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

キャンペーンサイト：https://mysunnamacp-can.campaign.suntory.co.jp/

※サイトオープン：9月29日（月）午前10時

＜「絶対もらえる!!!MYサン生缶」キャンペーン 「絶対もらえるコース」＞

※注意事項、「えらべ る Pay 」 が当たる「抽選でもらえるコース」は、キャンペーンサイトをご確認ください。

＜「絶対もらえる!!!MY サン生缶」キャンペーン 「 < 期間限定 > 生： FIRST コース」＞

※応募方法の手順、キャンペーン対象商品、応募資格、お問い合わせ先は「絶対もらえるコース」と同様です。 ※注意事項は、キャンペーンサイトをご確認ください。