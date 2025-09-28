【鶴雅グループ創業70周年記念】「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」より、「LUPICIA BREWERY」イングリッシュペールエール飲み放題＆選べるお土産付き宿泊プランを販売開始

鶴雅ホールディングス株式会社イングリッシュペールエール（イメージ）

鶴雅観光開発株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号/代表取締役社長：大西雅之）は、「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」にて、鶴雅グループ70周年を記念し、ルピシアが手がける「LUPICIA BREWERY」の羊蹄山麓ビール「イングリッシュペールエール」を楽しめる飲み放題と、旅のスタイルに合わせて選べるお土産付き宿泊プランの販売を開始いたしました。ニセコでの思い出をより豊かに彩る鶴雅グループ創業70周年ならではの特別記念プランをご紹介します。

「飲み放題＆選べるお土産付き」宿泊プラン :https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=ejeIgRhO4l

◆ 「羊蹄山麓ビール『イングリッシュペールエール』飲み放題＆選べるお土産付き」プラン概要

＜羊蹄山麓の銘水で醸す「LUPICIA BREWERY」イングリッシュペールエール＞

世界のお茶専門店「ルピシア」が手がける「LUPICIA BREWERY」は、ニセコの名峰・羊蹄山の清冽な湧水と厳選された素材で、個性豊かなビールを醸造しています。「杢の抄」では、この芳醇な香りとまろやかな口当たりが特徴の「イングリッシュペールエール」を滞在中飲み放題でご提供。ビールが苦手な方にもお楽しみいただける上品な味わいです。 ご夕食時の会席料理とのペアリングはもちろん、到着後のハッピーアワー（15:00～17:00）や、落ち着いた雰囲気で過ごせるバータイム（20:00～24:00、L.O.23:30）など、旅の余韻に浸りながらお好みのスタイルでお楽しみいただけます。

食事処 料理屋「松籟」カフェ＆バー「アペ」

＜旅の思い出を持ち帰る「選べるお土産」付き（1室につき1つ）＞

お客様の旅のスタイルやご希望に合わせて、ご予約時にお好きな方をお選びいただけるお土産付きも併せてご利用いただけます。

（選べるお土産付き 内容）

ご家族やご友人のお土産に最適な、地元ニセコで大人気の「高橋牧場」のお菓子詰め合わせ。または、

広大な北海道を巡るドライブ旅行に嬉しい「指定ガソリンスタンドで使えるガソリンチケット最大3,000円分」。※事前のご連絡がない場合は「高橋牧場のお菓子詰め合わせ」をご用意。

プラン名：【鶴雅70周年】羊蹄山麓ビール「イングリッシュペールエール」飲み放題＆選べるお土産付き

販売期間：2025年11月30日（日）宿泊分まで

◆「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」施設概要

ラウンジ「アペソ」

北海道羊蹄山のふもと、古くから湯治場として親しまれてきた奥ニセコ昆布温泉の一角に佇む「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」。杢のぬくもり、木目の細かい年輪をめでる和の美意識、その繊細な感性を大切にした館内施設や北海道の旬の素材をふんだんに使用した創作日本料理。森の大樹の悠久の時間に、お客さま一人一人のやすらぎの瞬間が重なり和み合う、まるで別荘に訪れるかのような大人のための温泉旅館です。

施設名：ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄

所在地：北海道虻田郡ニセコ町ニセコ393

連絡先：TEL0136-59-2323

法人名：鶴雅観光開発株式会社

「杢の抄」外観

展望温泉風呂付特別室

特別膳「彩雲膳」

湯処「命泉の湯」露天風呂

「杢の抄」公式サイトはこちら :https://www.mokunosho.com/