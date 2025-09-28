LINEにしかおファミリーが登場！「アントン わくわくスタンプ2025」発売のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

2025年10月5日（日）に開催する２０２５明治安田Ｊ１リーグ 第33節 ガンバ大阪戦での「アントンチャレンジデー supported by 理想科学工業」にあわせて、同日よりLINEアプリ内「スタンプショップ」および「LINE STORE」にて「アントン わくわくスタンプ2025」を発売しますので、お知らせいたします。

アントンとしかお・しかこが一生懸命撮影した写真がLINEスタンプになって登場します！

全32種のかわいいしかおファミリーのスタンプを使って、試合観戦の応援から日常の挨拶まで、いろいろな会話を楽しんでください！

発売日

2025年10月5日（日）

種類

全32種

価格

・LINE STORE：120円（税込）

・スタンプショップ（iOS）：50 LINEコイン

・スタンプショップ（Android）：50 LINEコイン

購入方法

1）LINEを起動し、「ホーム」をタップ

2）サービスの 「スタンプ」をタップし、スタンプショップへ移動

3）検索欄にて「アントン」と検索

4）「アントン わくわくスタンプ2025」を選択後、【購入する】をタップ

購入はこちらから :https://line.me/S/sticker/31706478※URLは10月5日（日）より有効となります。

10/5（日）G大阪戦「『アントン わくわくスタンプ2025』LINEスタンプ風ステッカーシート」を来場者先着20,000名様にプレゼント！

なお、10月5日（日）のG大阪戦では、「『アントン わくわくスタンプ2025』LINEスタンプ風ステッカーシート」を来場者先着20,000名様にプレゼント！

選りすぐりのデザイン6種を選んで、ステッカーシートにしましたので、ぜひゲットしてください。そのまま貼ってもOK、切って貼ってもOKです。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。■サイズ

100mm × 150mm

■配布場所

1ゲート、NIPPON STEELゲート（2ゲート）、3ゲート、5ゲート、6ゲート

※各ゲートなくなり次第、配布終了となります。

ガンバ戦のチケット購入は鹿チケで！ :https://www.jleague-ticket.jp/sales/perform/2530432/001?utm_source=KA&utm_medium=web&utm_campaign=news-109374_jleague-ticket-game-2530432-001_shikatike-btn※購入にはJリーグIDが必要となります。

ガンバ大阪の観戦ガイドはこちら

詳細を見る :https://www.antlers.co.jp/mdp/53683