ふるさと納税のポイント禁止まであと2日。最後の駆け込み寄付が真っ盛りの「定期便」で最も寄付されている人気の返礼品は？「ふるさと納税返礼品ランキング TOP20 定期便編」、9月28日公開。

Groov株式会社

ふるさと納税のポイント禁止まで、あと2日！「はじめてのふるさと納税」が直近の寄付データを集計し、駆け込み寄付が真っ盛りの今、「定期便」に特化した最新ランキングTOP20を発表しました。

9月は「ふるさと納税ポイント制度禁止」を目前に控え、全国で寄付が急増しています。

その中でも「定期便の返礼品」が特に注目を集める理由は、毎月・隔月など定期的に届く仕組みで、暮らしに欠かせない食材や日用品を安定して受け取れるからです。



お米やお肉、フルーツなどの食品はもちろん、飲料や調味料などの長期保存できるものも人気で、寄附すれば半年から一年を通じて“買い足し不要の安心”が得られるのも大きな魅力です。

寄付者にとっては、禁止前にポイントを使って先の分まで申し込めるのもメリット。暮らしに必要なものを“お得に確保”できるため、この時期の「定期便返礼品」は特に人気が集中しています。

ふるさと納税に専門特化したメディアサイト「はじめてのふるさと納税」（ https://furusato-nouzei.tax/ ）は、2025年9月時点で寄付件数が多かった返礼品をまとめた 「ふるさと納税返礼品ランキング TOP20 定期便編」 を公開しました。

トピックス

- 「ポイント付与」終了直前！駆け込み寄附が加速9月末の制度変更を前に、「今のうちに寄附しておきたい」という動きが急増。お得に寄附できる最後のチャンスとして、定期便を申し込む人が目立ちました。- 定期便なら“先の分”までまとめて確保今回のランキングには【4位】熊本無洗米や【19位】よなよなエールなど、長期間配送してくれる返礼品が多数登場。ポイントがつくうちに半年先・1年先の分まで予約できることが大きな魅力になっています。- バラエティ豊かなジャンルが人気鮭や宮崎牛といった「ごちそう系」から、お米や野菜などの「日常食」、さらにはビールやフルーツまで幅広いジャンルがランクイン。毎月違う楽しみを受け取れる“ワクワク感”も、定期便が選ばれる理由の一つです。- 家計と生活リズムを支える安心感お米や鶏肉などの「実用派」は、ストック切れの不安をなくし、家計を安定させる心強い存在。特に共働き世帯や子育て家庭から「計画的に届く安心感」が高く評価されています。

■2025年9月集計 ふるさと納税返礼品ランキング 定期便編

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank

【1位】定番 厚切り 訳あり 銀鮭切り身

大阪府泉佐野市

寄付金額：21,000～33,000円



毎月2kg（約18切れ前後）ずつ、全2回～3回で発送されるコースが用意されており、食卓に安定した魚料理の楽しみをお届けします。サイズは不揃いながら、塩分控えめで焼くだけ調理OKの手軽さが魅力。冷凍保存も可能なので、忙しいご家庭にもぴったり。3回コースなら、季節を通じて鮭の味わいを堪能できます。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank1

【2位】累計4000万件突破！鉄板焼きデミハンバーグ

福岡県飯塚市

寄付金額：65,000～200,000円



累計4,000万個突破の大人気ハンバーグ！ふっくらジューシーな食感に、コク深い特製デミソースが絡んで絶品でした。個数を選べるので、家族用にも一人暮らし用にもぴったり。冷凍小分けで届くから保存も便利で、湯煎やレンジで温めるだけの簡単調理。忙しい日の夕食やお弁当のおかずに大活躍です。定期便では計16個のハンバーグが4回/6回/12回が選べます。大容量でコスパも抜群。子どもから大人まで大満足の味わいで、リピート必至の返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank2

【3位】全3回 宮崎牛or黒毛和牛ロースステーキ250g×2・ハンバーグ×4個

宮崎県宮崎市

寄付金額：41,000～45,000円



全3回定期便でステーキやハンバーグが届くプランを選べるため、いつでも新鮮な肉を堪能できます。肉質はA4～A5ランク級の宮崎牛、脂の甘みと赤身の旨みが感じられ、調理は焼くだけで簡単。贅沢と実用性を兼ね備えた、定期利用にぴったりの一品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank3

【4位】熊本ふるさと無洗米 5kg～20kg 定期便 (訳あり)

熊本県御船町

寄付金額：36,000～558,000円



訳ありではあるが、見た目は少し不揃いでも品質はそのまま、美味しさに変わりはありません。しかも無洗米仕様なので研がずに炊け、忙しいご家庭にぴったり。容量は5kg・10kg・15kg・20kgから選べるほか、3回・6回・12回の定期便も用意。定期便なら毎月または数か月ごとに新鮮なお米が届き、ストックの心配も不要です。コスパ・手軽さ・安定供給の三拍子がそろった、編集部おすすめの返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank4

【5位】訳あり大容量！旨み凝縮の銀鮭切身セット

宮城県気仙沼市

寄付金額：37,500～150,000円



肉厚で脂のり抜群の銀鮭を2kgは3回・6回・12回が選べる定期便でお届け。熟成による深い旨みとふっくら柔らかな身は、焼き鮭はもちろん、ホイル蒸しやちゃんちゃん焼きなど多彩な料理に活躍します。大きさ不揃いや色飛びなど訳あり理由でお得に提供されますが、味・品質は正規品と同じで安心。1切れずつ冷凍されているため、小分け保存も簡単で必要な分だけ調理可能。家庭用やお弁当のおかずに重宝する、毎日の食卓にぴったりの気仙沼自慢の返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank5

【6位】最高金賞受賞！東川米「ゆめぴりか」

北海道東川町

寄付金額：48,000～504,000円



北海道東川町の「令和7年産 新米 東川米ゆめぴりか」は、厳しい審査を通過した「ゆめぴりかコンテスト2019」で最高金賞を受賞した実力派ブランド米。天然の伏流水と冷涼な気候の恵みで育ち、白くツヤのある炊き上がり、ほど良い粘りと上品な甘みが特徴です。精米の種類・配送月・容量が選べるため、好みに応じてベストな状態で新米を味わえます。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank6

【7位】キリン 一番搾り 生ビール(選べる容量/定期便 )

滋賀県多賀町

寄付金額：46,000～258,500円



24本／48本コースを選択可能で、全回数（全3回・全6回・全12回） の配送スケジュールから選べる贅沢プラン。 毎月または隔月で届く新鮮なビールは、名実ともに贅沢な晩酌時間を演出。コシのあるモルトの甘みとキレ味ある後口が魅力の定番銘柄を、継続して楽しめるおすすめの返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank7

【8位】＜選べる！日時＆サイズ＆お届け回数＞ 本日のお野菜セット/野菜定期便

宮崎県綾町

寄付金額：12,000～138,000円



毎回“旬”が詰まったセレクションを、配達日時・サイズが選べる嬉しいスタイルで、定期便は、2回・6回・12回から選択可能。TV番組でも紹介された話題の返礼品です。新鮮な地元野菜がぎゅっと詰まり、その日の採れたてのおいしさが楽しめます。サラダやスープ、料理の色どりにひと役買い、家庭の食卓をヘルシーに彩ること間違いなし。ふるさと納税で、自然の恵みを日々取り入れたい方におすすめ。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank8

【9位】新潟こしひかり定期便(3kg/5kg/10kg)(3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月)

新潟県長岡市

寄付金額：28,000～372,000円



新潟県長岡市の「新潟こしひかり 特別栽培米」は、えちご中越農協が生産する安心・安全なお米です。農薬や化学肥料を通常の半分以下に抑えた特別栽培で、環境にもやさしく美味しさも抜群。粒立ち・粘り・甘みのバランスが良く、炊きたてはもちろん、お弁当やおにぎりにもぴったりです。日常の食卓から贈答用まで幅広く使える万能米。定期便利用で、常に新鮮なお米を安定して受け取れます。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank9

【10位】アトランティックサーモン 800g ／ エンペラーサーモン 900g

北海道白糠町

寄付金額：24,000～90,000円



年2回～6回のペースでお届け。定期便なら、旬の脂乗り・鮮度を逃さず楽しめます。高評価★4.76を誇り、総合1位獲得の実績も。小分け処理済みなので使い勝手も良く、刺身・焼き・ソテーなど幅広い調理で南国の恵みを毎月実感できる逸品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank10

【11位】海鮮漬け丼 定期便 選べるセット 3 ～10回

宮崎県延岡市

寄付金額：37,000～123,000円



海鮮漬け丼 定期便は、3回～10回コースが選べ、毎回飽きのこない魚種で楽しめるのが魅力。ぶり・真鯛・かんぱち・まぐろ・サーモンなどを漬け込み、小分け状態で届くので、解凍してご飯にのせるだけで贅沢な漬け丼が完成。鮮度にこだわったラインナップで、定期便を利用すれば毎月食卓がグレードアップするおすすめの一品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank11

【12位】桃・巨峰・シャインマスカット食べ比べ

山梨県甲州市

寄付金額：20,000～40,000円



山梨の自然が育んだフルーツを季節ごとに楽しめる贅沢な定期便。夏は朝採れの完熟桃、続いてコク深く大粒の巨峰、秋には皮ごと食べられるシャインマスカットが届きました。それぞれ果汁たっぷりで甘みと香りが濃厚。種がなく食べやすいのも嬉しいポイントです。2回または3回から選べるので、ライフスタイルに合わせて旬の味覚を堪能できます。家族で分け合っても、贈り物としてもぴったり。四季折々の果実を存分に楽しめる満足度の高いセットです。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank12

【13位】定期便 海鮮頒布会 全4回

北海道弟子屈町

寄付金額：60,000円



旬の海の幸が毎回届く贅沢プラン。ズワイガニ足1kg、鱒いくら醤油漬け100g×2、数の子いくら醤油漬け100g×2、チリ産ウニ100g、ホタテ500gといった多彩なラインナップで、刺身・丼・バーベキューまで使い方自在。冷凍保存OKなので、解凍してそのまま食卓へ。豪華な海鮮を定期的に楽しみたい方に最適な返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank13

【14位】冷凍むき身牡蠣(加熱調理用) 2kg 3回

福岡県飯塚市

寄付金額：46,000円



毎回たっぷり2kgずつ届く豪華な定期便プラン。粒ごとに冷凍されているため、使いたい分だけ取り出して調理できる利便性も魅力。鍋、アヒージョ、牡蠣フライなど、お好みの調理で存分に楽しめます。鮮度を閉じ込めた冷凍加工で、味わい・食感ともに高水準をキープしたおすすめ品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank14

【15位】かみしほろ特選 定期便 6ヵ月コース

北海道上士幌町

寄付金額：75,000円



楽天限定でスタート月を自由に選べるのが魅力。レビュー★4.8以上の実績を誇り、スイーツから肉・乳製品まで多彩な特産品が毎月届きます。たとえば牛ロースステーキ・特製ハンバーグ・バター・チーズ・焼き菓子など。季節を感じながら、地元の味覚を定期的に楽しみたい方にぴったりの贅沢プランです。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank15

【16位】【全6回 偶数月 】 切り落としベーコン 定期便 計3.24kg

鹿児島県鹿児島市

寄付金額：30,000円



“訳ありだけど美味しい！”切り落としベーコンの返礼品。桜チップで香り高くスモークした豚バラ原形ベーコンは、スープや炒め料理、パスタの具材に最適。規格外品とはいえ旨みに変わりなし。寄付後の偶数月（2・4・6・8・10・12月）に、冷凍保存しやすい小分けパックで届きます。冷凍庫に常備したくなる逸品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank16

【17位】長崎の恵みを堪能 6ヶ月フルーツ便

長崎県南島原市

寄付金額：76,000円



長崎県南島原市から届く「フルーツ定期便 Bコース」は、いちご・びわ・スイカ・ぶどう・メロン・柑橘など、季節ごとに旬を迎える果物を6回にわたり楽しめる贅沢なセットです。産地直送ならではの鮮度と甘さを実感でき、毎月食卓に彩りを添えてくれるのが魅力。ご家庭でのデザートにはもちろん、贈答用にも最適です。6ヶ月間にわたって多彩なフルーツを味わえるので、年間を通じて季節の移ろいを感じながら楽しめる大満足の定期便です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank17

【18位】南九州の旬を毎月お届け 定期便 12回

鹿児島県南九州市

寄付金額：162,000円



南九州市から旬の特産品を1年間お届けする豪華定期便。1月は知覧茶ペットボトル、2月は鹿児島黒牛すき焼き用、3月は県産タンカン、5月はうなぎ蒲焼、11月には新米ミルキークイーンなど、バラエティ豊かなラインナップ。毎月届く楽しみとともに、南九州の海と大地の恵みを存分に堪能できる贅沢なプランです。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank18

【19位】【定期便】よなよなエール

大阪府泉佐野市

寄付金額：48,000～384,000円



24本／48本コースを選べ、全3回／全6回／全12回 の定期配送が可能なクラフトビール定期便です。毎回新鮮なよなよなエールが届き、柑橘系アロマホップの香りとモルトの甘みが特徴のペールエールを、晩酌やおもてなしでじっくり楽しめます。定期便で届く安心感とビール好きにはたまらない継続体験をお届けする逸品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank19

【20位】小分け＆バラバラ！ 宮崎県産 鶏もも カット 1.5kg ～ 27kg

宮崎県串間市

寄付金額：26,000～141,000円



瞬間凍結で鮮度を閉じ込め、使いやすい小分け仕様で届けられます。定期便では、毎月～隔月での配送を選択可能。計画的にストックでき、使いたいときにさっと調理できます。切り身だから包丁要らずで、炒め物・唐揚げ・煮込みまで幅広く対応。家計と時短の両立を叶える、実用重視のおすすめ品です。

https://furusato-nouzei.tax/regular-rank/#rank20

ふるさと納税の“ポイント付与”終了まで、あと3日！ラストチャンスのふるさと納税。人気の返礼品は在庫切れの可能性もあります。ぜひランキングを参考に、お気に入りの返礼品を見つけてください。

■はじめてのふるさと納税 PV及び成果件数 調査概要

調査主体：はじめてのふるさと納税（ https://furusato-nouzei.tax/(https://furusato-nouzei.tax/) ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 20,839件、成果報酬成約件数 209件

調査期間：2025年9月1日～2025年9月23日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「はじめてのふるさと納税」に関連しない数値も含みます。

※はじめてのふるさと納税 内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています

- はじめてのふるさと納税について

ふるさと納税の返礼品ジャンル別ランキングを毎日300件以上更新して紹介する情報メディアサイトです。ほしい返礼品が見つかる特集・おすすめ記事も100件以上掲載しています。

■はじめてのふるさと納税 メディア概要

運営会社：株式会社ローカル（熊本県熊本市）

運営代行会社：グルーヴ株式会社 （千葉県柏市）

・株式会社ローカルについて

株式会社ローカルは、熊本県熊本市に本社を置く、「地方創生」をテーマに事業を展開する企業です。ECサイト運営、ふるさと納税支援、飲食店の経営などを通じて、地方の産品や魅力を全国に発信しています。

株式会社ローカル : https://lo-cal.co.jp/

・グルーヴ株式会社について

グルーヴ株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/