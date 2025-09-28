¥ªー¥Àー¥¹ー¥ÄÀìÌçÅ¹¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ô25Ç¯½©Åß¥â¥Î¿·ºî¡ÕÀ¸ÃÏ¤Î¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ò¸ø³«¡ª¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤Î»Å¾å¤¬¤êÎã¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ª
¥ªー¥Àー¥¹ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§7126¡¢ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄ¾ë¹°»Ö¡Ë¤¬¡¢¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤Î»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö25Ç¯½©Åß¥â¥Î¿·ºîÀ¸ÃÏ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä²èÁü¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤È¤Ï
¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ë¾å¤Ç¡Ö¥¹ー¥ÄÀ¸ÃÏ¤«¤é¤Î»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤Å¤é¤¤¡×¡ÖÅ¹Æ¬¤Ç¸«¤¿¥¹ー¥ÄÀ¸ÃÏ¤Î¿§¡¦ÊÁ¤È¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹ー¥Ä¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ï¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¶È³¦¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¤Î¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤ò»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ªー¥ÀーÂÎ¸³¤ò¤è¤ê¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤Î»Å¾å¤¬¤ê¥â¥Ç¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª»ÅÎ©¤Æ¤¹¤ë¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ªー¥Àー¥³ー¥È¤ä¥ªー¥Àー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥ªー¥Àー¥·¥ã¥Ä¡¢¥ªー¥Àー¥·¥åー¥º¤Ê¤ÉÁ´¿È¤Î¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¥á¥ó¥º¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.global-style.jp/style-book/
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.global-style.jp/style-book-ladies/
Cloth Ermenegildo Zegna¡Ê¥¯¥í¥¹ ¥¨¥ë¥á¥Í¥¸¥ë¥É ¥¼¥Ë¥¢¡Ë
¡Ö¥¯¥í¥¹ ¥¨¥ë¥á¥Í¥¸¥ë¥É ¥¼¥Ë¥¢¡×¼Ò¤Ï¡¢1910Ç¯¤ËËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëºÇ¹âÊöÉþÃÏ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
25Ç¯½©Åß¥â¥Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥Í¥¤¥Óー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Àー¥¯¥«¥éー¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥º¡ß¥¯¥í¥¹¥¼¥Ë¥¢ :
https://www.global-style.jp/style-book/category/?brand=88270
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ß¥¯¥í¥¹¥¼¥Ë¥¢ :
https://www.global-style.jp/style-book-ladies/category/?brand=88270
DORMEUIL¡Ê¥Éー¥á¥ë¡Ë
150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Éー¥á¥ë¡×¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿±Ñ¹ñ¹âµéÀ¸ÃÏ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¥¦ー¥ë100%¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ØEXEL-¥¨¥¯¥»¥ë¡Ù¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÈÈþ¤·¤¤±ð´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ØMILLENNIAL-¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¡Ù¡¢Á¡ºÙ¤Ê»å¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹½À¤é¤«¤¤¿¨¤ê¿´ÃÏ¤È°µÅÝÅª¤Ê±ð´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ø15POINT7-¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£ー¥ó¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î3¤Ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Æþ²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥º¡ß¥Éー¥á¥ë :
https://www.global-style.jp/style-book/category/?brand=88351
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ß¥Éー¥á¥ë :
https://www.global-style.jp/style-book-ladies/category/?brand=88351
CANONICO ¡Ê¥«¥Î¥Ë¥³¡Ë
1936Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤Î¥Ó¥¨¥éÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÌ¾Ìç¤Îµ¡¿¥¥áー¥«ー¡Ö¥«¥Î¥Ë¥³¡×¡£¹âÉÊ¼Á¤Î¹âµé¥¦ー¥ë¤ò¼ç¤ËÀ¸»º¤·¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ºîÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Í¥¤¥Óー¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥êー¥ó¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤ªÞ¯Íî¤Ê¥«¥éー¤ÎÀ¸ÃÏ¤âÆþ²Ù¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¥á¥ó¥º¡ß¥«¥Î¥Ë¥³ :
https://www.global-style.jp/style-book/category/?brand=90189
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ß¥«¥Î¥Ë¥³ :
https://www.global-style.jp/style-book-ladies/category/?brand=90189
MARZOTTO¡Ê¥Þ¥ë¥¾¥Ã¥È¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎËÒ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¸·Áª¤µ¤ì¤¿ºÇ¾å¤ÎËÒ¾ì¤ÈÄó·È¤·¡¢¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ëÍÑ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¦ー¥ë¡¦²½Á¡À½ÉÊ¤ò¶¡µë¤·Â³¤±¤ëÏ·ÊÞ¥áー¥«ー¡Ö¥Þ¥ë¥¾¥Ã¥È¡×¡£²¦Æ»¤Î¥Í¥¤¥Óー¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê¿§ÊÁ¤âËÉÙ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥º¡ß¥Þ¥ë¥¾¥Ã¥È :
https://www.global-style.jp/style-book/category/?brand=388629
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ß¥Þ¥ë¥¾¥Ã¥È :
https://www.global-style.jp/style-book-ladies/category/?brand=388629
BIELLANO FINISH¡Ê¥Ó¥¨¥éー¥Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥Ó¥¨¥éー¥Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡£±ð´¶¤ÎÈþ¤·¤µ¤È½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¤Ë¤ÏÄêÈÖ¤Î¥°¥ìー¤ä¥Í¥¤¥Óー¤«¤é¥Ö¥ëー¥°¥ìー¡¢¥Ñー¥×¥ë¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¿§Å¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥Ø¥ê¥ó¥Üー¥ó¤Ê¤É¿Íµ¤¤ÎÊÁ¤âÂ¿¤¯Æþ²Ù¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥º¡ß¥Ó¥¨¥éー¥Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å :
https://www.global-style.jp/style-book/category/?brand=210631
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡ß¥Ó¥¨¥éー¥Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å :
https://www.global-style.jp/style-book-ladies/category/?brand=210631
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¸¡º÷ :
https://www.google.com/search?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&oq=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg9MgYIAhBFGD0yBggDEEUYPdIBCDMyNTdqMGoxqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤«¤éÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤¼¤Ò¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚGINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡Ê9·î28Æü»þÅÀ¡Ë¡Û
¡ÖÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡×¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.global-style.jp/shop/
¡Ú»¥ËÚ¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È »¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹
¡ÚÀçÂæ¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹ÀçÂæÅ¹
¡ÚÅìµþ¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë PREMIUM ¶äºÂËÜÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë PREMIUM É½»²Æ»Å¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë PREMIUM ¿·½É3ÃúÌÜÅ¹
¡¦PREMIUM MARUNOUCHI ËÜÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§Å¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¶äºÂ¿·ËÜÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¶äºÂËÜÅ¹¡¦ËÜ´Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¶äºÂ5ÃúÌÜÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¿ÀÅÄÃæ±ûÄÌ¤êÅ¹
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¿·½ÉÆî¸ýÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È Î©Àî¹âÅç²°S.C.Å¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È Ä®ÅÄÅìµÞ¥Ä¥¤¥ó¥ºÅ¹
¡Ú²£ÉÍ¡Û
¡¦Premium Marunouchi ²£ÉÍ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ëÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹
¡Úºë¶Ì¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ÂçµÜÌç³¹Å¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ±ºÏÂ¥Ñ¥ë¥³Å¹
¡ÚÀéÍÕ¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÀéÍÕ±ØÁ°Å¹
¡ÚÀÅ²¬¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ÀÅ²¬¸âÉþÄ®Å¹
¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë PREMIUM Ì¾¸Å²°¹¾®Ï©ÄÌ¤êÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ÂçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°Å¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë Ì¾¸Å²°¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯Å¹
¡ÚÂçºå¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë PREMIUM KITTEÂçºåÅ¹
¡¦PREMIUM MARUNOUCHI ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹
¡¦MARUNOUCHI¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ç¥£¥¢¥âー¥ëÂçºåÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ÂçºåËÜÄ®Å¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë ¤Ê¤ó¤Ð¥¹¥«¥¤¥ªÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ËçÊý¥âー¥ëÅ¹
¡ÚÆàÎÉ¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ¤Ê¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¶áÅ´ÆàÎÉÅ¹
¡ÚµþÅÔ¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë µþÅÔ»Í¾òÅ¹
¡Ú¿À¸Í¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë PREMIUM ¿À¸Í»°µÜÅ¹
¡Ú¹Åç¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ¹Åç¥Ñ¥ë¥³¿·´ÛÅ¹
¡ÚÊ¡²¬¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë PREMIUM Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹Å¹
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È ¥»¥ó¥È¥·¥Æ¥£ËÌ¶å½£Å¹
¡Ú·§ËÜ¡Û
¡¦GINZA¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È COCOSA·§ËÜÅ¹
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¤³¤Á¤é :
https://global-style.jp/corporate/
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï1949Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸ÃÏ»ÅÆþ¤ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÌÖ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGlobal Style¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ 2021Ç¯8·î24Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7126¡Ë¤Ø¿·µ¬¾å¾ì(IPO)¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¹â¤¤¡É ¡È¸Å¤¯¤µ¤¤¡É ¡ÈÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¡É ¤Ê¤É¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¶È³¦¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¥¹ー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤äÀ¸ÃÏ¤Î¤´ÍÑ°Õ¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖENJOY ORDER!¡×¤Î¤â¤È¡¢¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î³§ÍÍ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµÚ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚENJOY ORDER! Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄ¾ë ¹°»Ö
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÃ¸Ï©Ä®3-5-1 ¥¿¥ó¥´¥ä¥Ó¥ë
»ñËÜ¶â¡§8,000Ëü±ß
¶È¼ï¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥á¥ó¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Ë
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¹ÊóÃ´Åö
¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-7-1 Í³ÚÄ®ÅÅµ¤¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°ËÌ´Û 5F
TEL¡§03-6264-4740