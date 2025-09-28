福岡ソフトバンクホークスリーグ優勝おめでとう！！来店されたお客様に優勝記念瓦せんべいを配布！

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 荒井正昭、以下「当社」）は、福岡エリアの店舗、また、グループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントのマンションショールームにおいて、福岡ソフトバンクホークス（以下、ホークス）のリーグ優勝を記念して特別施策を実施することをお知らせいたします。

9月28日（日）～10月2日（木）期間（※火・水曜日を除き、朝10時から夜7時まで）において、オープンハウス福岡支社、香椎営業センター、大橋営業センター、六本松営業センター、西新営業センター、春日原営業センター、天神マンションギャラリー、博多マンションギャラリーにご来店されたお客様を対象に、優勝記念オリジナル瓦せんべいをご用意し、プレゼントいたします。また、同店舗にて、リーグ優勝を記念したオリジナルポスターも掲示いたします。

当社は、2019年よりホークスとチームスポンサー契約を締結し、その後もオフィシャルスポンサーとして支援を行ってまいりました。特に、福岡を中心とした九州エリアでは、ホークスの人気選手である柳田悠岐選手が出演する特別CMを放送中でもあり、地域との結びつきを大切にしております。このたびのホークス優勝の喜びをぜひ地域の皆様と共有させていただきたく思います。

スポーツ支援を通じて、健全な社会づくりに貢献するべく、企業としての責任を果たすとともに、今後もホークスとのパートナーシップを大切にし、スポーツを通じた地域貢献と企業価値の向上に努めてまいります。

▲優勝記念オリジナル瓦せんべいデザイン▲オリジナルポスター



株式会社オープンハウスグループについて

株式会社オープンハウス及び関係各社は、2022年1月より、株式会社オープンハウスグループを純粋持株会社とする持株会社体制に移行いたしました。グループの事業は、戸建関連事業、マンション事業、収益不動産事業、アメリカ不動産事業を中心に、住まいや暮らしに関連する各種サービスを展開し、地域につきましても、創業の首都圏に加え、名古屋圏、関西圏、福岡圏へと拡大、更に近年は、地域共創のための活動や、環境保全活動にも力をいれています。1997年の創業以来の主要事業である戸建事業では、土地の仕入から、建築、販売まで製販一体の体制を整え、便利な立地かつ手の届きやすい価格の住まいを提供しております。共働き世帯の増加により求められる職住近接した立地、多様化する働き方の中で新しいニーズに応える企画等、グループならではの連携をとった取組を進めてまいりました。これからも、オープンハウスグループは、より多くのお客様に選んでいただける住まいのご提供に努めてまいります。

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

企業概要

商号：株式会社オープンハウスグループ

本社所在地：〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業：1997年 9月

代表者：代表取締役社長 荒井 正昭

資本金：201億7,327万円

従業員数（連結）：5,990名（2025年3月末時点）