V.W.P、2月28日(土) ぴあアリーナMMにてグループ史上過去最大規模公演の開催が決定！

KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルアーティストグループ・V.W.Pは、2026年2月28日(土)に横浜・ぴあアリーナMMにてグループ史上過去最大規模公演となるV.W.P 4th ONE-MAN LIVE 「現象IV-反転運命-」を開催することを発表しました。

2025年10月3日(金)21:00より、TVアニメ『神椿市建設中。』Blu-ray&DVD Vol.1購入者を対象としたアニメBD/DVD抽選先行を実施します。

■ V.W.Pの5年間の集大成を披露する場は、グループ史上過去最大規模会場のぴあアリーナMM

2026年3月にグループ結成5周年を迎えるバーチャルアーティストグループ・V.W.Pが、横浜・ぴあアリーナMMにて2026年2月28日(土) V.W.P 4th ONE-MAN LIVE 「現象IV -反転運命-」を開催することが決定しました。

本公演は2026年3月に結成5周年を迎える中での開催となり、まさに集大成と言えるステージとなります。個々の活発なアーティスト活動やライブを通して磨いてきた音楽に加え、バーチャル舞台劇やTVアニメでの主演を通して得た新たな表現力を存分に発揮する公演となります。

なお、本公演の最速先行抽選申し込み券は、TVアニメ『神椿市建設中。』Blu-ray&DVD Vol.1に封入されています。

V.W.Pの5年間の軌跡を感じられるステージを、ぜひ会場で見届けてください。

■公演概要

開催日：2026年2月28日(土) 開場 17:00／開演 18:00

※公演開始時間は目安であり、当日の運営状況により調整が発生する場合がございます。

会場：ぴあアリーナMM

■会場チケット情報

■会場チケット券種

・アリーナ席（特典グッズ付き）：\16,000（税込）

※全席指定

・アリーナ席：\12,000（税込）

※全席指定

・スタンドS席（特典グッズ付き）：\14,000（税込）

※全席指定

・スタンドS席：\10,000（税込）

※全席指定

・車椅子S席：\10,000（税込）

※全席指定

※お一人様2枚まで（付き添い者様分含む）

・スタンドA席：\8,000（税込）

※全席指定

・車椅子A席：\8,000（税込）

※全席指定

※お一人様2枚まで（付き添い者様分含む）

■チケット販売情報

【アニメBD/DVD抽選先行】

受付期間：2025年10月3日(金) 21:00～10月19日(日) 23:59

結果確認＆入金期間：2025年10月29日(水) 12:00～11月3日(月) 23:59

※TVアニメ『神椿市建設中。』Blu-ray＆DVD Vol.1【初回生産特典】に付属の

V.W.Pライブイベントチケット最速先行抽選申し込み券にてお申込みが可能。

※お申し込みページは申し込み券に記載のURLよりアクセスをお願いします。

商品情報：https://kamitsubaki-anime.jp/bddvd/

【オフィシャル抽選1次先行】

受付期間：2025年10月30日(木) 13:00～11月17日(月) 23:59

結果確認＆入金期間：2025年11月27日(木) 12:00～12月1日(月) 23:59

※最新販売状況・スケジュールはプレイガイドのチケット販売ページにてご確認ください。

■アーティストプロフィール

花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜ら5人の電脳の魔女達が結集した、バーチャルアーティストグループ。

初期の代表曲「魔女」に連なる楽曲群"系譜曲"をリリースしてきているほか、グループ内でペアを組み替えながら歌う"派生曲"のリリースなどを通し、メンバーの圧倒的な歌唱力で表現される音楽を届け続けている。

2024年1月には代々木第一体育館でのワンマンライブ「V.W.P 2nd ONE-MAN LIVE『現象II』」を成功させ、バーチャルアーティストとしての活躍の幅を広げている。

公式X：https://twitter.com/VWP_virtual

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCfiSo8tO3WPU-8YOgr4Ba6g

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）