【LINEヤフー】「ソフトバンクホークス 優勝キャンペーン」を本日から順次実施

LINEヤフー株式会社

ソフトバンク株式会社、LINEヤフー株式会社およびSB C&S株式会社（各社とも以下「株式会社」の記載を省略）は、福岡ソフトバンクホークスの2025年度パ・リーグのペナントレース優勝を記念して、「ソフトバンクホークス 優勝キャンペーン」を本日から順次実施します。

＜各社の主なキャンペーン＞

- ソフトバンク誰でも参加OK！ 抽選で最大20万円相当の「PayPayポイント」などが当たるキャンペーン- LINEヤフー「Yahoo!ショッピング」公式Xアカウントをフォロー＆対象の投稿をリポストで「PayPayポイント（期間限定）」が当たるキャンペーン福岡ソフトバンクホークスキャンペーン連動企画 ホームランくじ- SB C&S「トレテク！ソフトバンクセレクション」で人気の家電やガジェット、スマホアクセサリーなどが最大83%オフのセール！ 注文金額合計5,000円以上で誰でも使える10％オフクーポンのプレゼントも実施

各社が実施するキャンペーンの詳細は、下記の通りです。

■ソフトバンク[表1: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1411_1_b80782426c8e104ab589ddc6a16fa7d8.jpg?v=202509281156 ]

1. 誰でも参加OK！ 抽選で最大20万円相当の「PayPayポイント」などが当たるキャンペーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1411_2_6775bfbc419202ad7286653e8fcd6f00.jpg?v=202509281156 ]

キャンペーン期間中に専用ページからアンケートにご回答いただくと、後日抽選で最大20万円相当の「PayPayポイント」などの豪華賞品が当たるキャンペーンを実施します※1。その他、全国のソフトバンクショップ、ワイモバイルショップおよび家電量販店（一部を除く）の対象店舗※2へお越しいただくと、抽選で300円～最大2,000円相当または参加賞として誰でも200円相当の「PayPayポイント」がその場で当たるキャンペーンを実施します※1。このキャンペーンは、“ソフトバンク”や“ワイモバイル”以外をご利用のお客さまでも参加可能です。

※1 応募は1人につき1回限りです。

※2 対象店舗はこちら(https://www.softbank.jp/mobile/special/hawks-championship2025/)をご覧ください。一部実施対象外の店舗があります。

2. ウェブサイトまたは電話で「SoftBank Air」または「SoftBank 光」を初めてご契約いただくと、抽選で300人に1万円をキャッシュバック

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1411_3_f2e39cb1a200067aacf7ec637af0e41a.jpg?v=202509281156 ]

ウェブサイトまたは電話で「SoftBank Air」または「SoftBank 光」のいずれかを初めてご契約いただくと、抽選で300人に普通為替1万円分をキャッシュバックするキャンペーンを実施します※3。

※3 申し込みの翌々月末日までに開通し、同日時点まで継続して利用されている方が対象です。また、特典を受け取るには、キャンペーンページ記載の特典コードの入力またはオペレーターへの申告が必要です。

3. ホークスありがとう！今だけ年額超おトクキャンペーン

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1411_4_c19481f7b705b7836a3177f3ac1a7877.jpg?v=202509281156 ]

キャンペーン期間中に、「ベースボールLIVE」の年額プラン（税込み5,940円）に新規加入の上、指定の応募フォームからエントリーされた方に、2,970円相当の「PayPayポイント」をプレゼントします。

※ これまでYahoo! JAPAN IDを使って「ベースボールLIVE」の年額プランまたは月額プランに加入したことがあるお客さまが、同一のYahoo! JAPAN IDを使って再加入された場合はキャンペーンの対象外となります。

4. 応援ありがとう～次はバスケだ～キャンペーン

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1411_5_70a9fba2f2e1b45e986b66c94326765a.jpg?v=202509281156 ]

キャンペーン期間中に、応募フォームから登録していただくと、先着で2万250人に「バスケットLIVE」の月額プラン（税込み550円）の料金が一カ月分無料になるクーポンコードをプレゼントします。

※「バスケットLIVE」に加入中の方、または2023年3月以降に加入したことがある方はキャンペーンの対象外です。

5.“LINEMO”公式Xアカウントをフォロー＆対象の投稿をリポストなどで、抽選で1万円相当の「PayPayポイント」をプレゼント

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1411_6_ae8a2d2e23cb600bcc99d651f83c1ab2.jpg?v=202509281156 ]

キャンペーン期間中に“LINEMO（ラインモ）”公式Xアカウント（@LINEMO_official(https://x.com/LINEMO_official)）をフォローし、期間中毎日投稿されるキャンペーンに関するポストをリポストしていただいた方の中から抽選で100人に、1万円相当の「PayPayポイント」をプレゼントします。さらにWチャンスとして、“LINEMO”公式Xアカウントをフォローし、対象ポストを指定のハッシュタグ「#ソフトバンクホークス優勝」とお祝いコメントを一緒に引用ポストしていただいた方の中から抽選で10人に、1万円相当の「PayPayポイント」をプレゼントします。

■LINEヤフー

Yahoo!ショッピング

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1411_7_e04a8d04ffd2d58e5da656850ac6cd9f.jpg?v=202509281156 ]

・「Yahoo!ショッピング」公式Xアカウントをフォロー＆対象の投稿をリポストで「PayPayポイント（期間限定）」が当たるキャンペーン

キャンペーン期間中に、「Yahoo!ショッピング」公式Xアカウント（@yahoo_shopping(https://x.com/yahoo_shopping)）のフォローと対象ポストのリポストをしていただいた方の中から抽選で10人に、10万円相当の「PayPayポイント（期間限定）」をプレゼントします。

Yahoo!ズバトク

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1411_8_e1421e93ba30639b3d9fc46f37e9d9d9.jpg?v=202509281156 ]



・福岡ソフトバンクホークスキャンペーン連動企画 ホームランくじ

キャンペーン期間中に専用ページでくじを引くと、総額100万円相当の「PayPayポイント（期間限定）」や、「Yahoo!ショッピング」で使えるストアクーポンが当たるキャンペーンを実施します。

■SB C&S

トレテク！ソフトバンクセレクション

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/129774/table/1411_9_3c78352f7407fc4edf99a97741158f8c.jpg?v=202509281156 ]

・人気の家電やガジェット、スマホアクセサリーなどが最大83%オフのセール

トレンド商品をいち早くお届けするSB C&Sのオンラインショップ「トレテク！ソフトバンクセレクション」で、ロボット掃除機やスマート家電、プロジェクター、アクションカメラ、ヘルスケアデバイスといった人気の商品が最大83%オフで購入できる大特価セールを実施します。

※ 一部会員限定価格となる商品はログイン後にご購入ください。

・誰でも使える10％オフクーポンをプレゼント

キャンペーン期間中にセール対象商品以外の商品購入（注文金額合計5,000円以上）で使える10%オフクーポンを、期間中全員にプレゼントします。

※ 「PayPayポイント」（通常）は出金や譲渡ができません。PayPay公式ストア／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。「PayPayポイント」は、今まで通り有効期限はなく、全てのPayPay加盟店でご利用いただけます。「PayPayポイント」の詳細は、こちら(https://paypay.ne.jp/help/c0048/)をご覧ください。

※ 「PayPayポイント（期間限定）」は、LINEヤフーグループの一部サービスのみでご利用いただけます。出金や譲渡はできません。「PayPayポイント（期間限定）」の詳細は、こちら(https://paypay.yahoo.co.jp/guide/limited/)をご覧ください。

※ 各社のキャンペーンには条件があります。キャンペーンの詳細は、各社のキャンペーンサイトをご覧ください。

※ キャンペーン内容は予告なく変更・中止する場合があります。

・福岡ソフトバンクホークスおよびFukuoka SoftBank HAWKSの名称、ロゴは、福岡ソフトバンクホークス株式会社の登録商標または商標です。

・SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

・その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。