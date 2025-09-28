『あんさんぶるスターズ！！』紅月「LOUDEST BUGS」9月28日(日)より全世界一斉配信開始！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区　代表：辻 政英　以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、紅月の新曲「LOUDEST BUGS」を2025年9月28日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします。



蓮巳敬人が率いる和風ユニット『紅月』が贈る、迎える羽化と共に新たな地へ行こうと誘う歌詞と、紅月らしさも残しつつ、新たな表情を見せるダンスロックサウンドにご期待ください♪



紅月「LOUDEST BUGS」配信


https://bio.to/DpvXxc



紅月「LOUDEST BUGS」MV


https://youtu.be/n24AxtUvg4E



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n24AxtUvg4E ]







詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト


（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！




■配信リリース情報


2025年9月28日（日）配信


紅月「LOUDEST BUGS」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6



作詞：こだま さおり


作曲 / 編曲：橘 亮祐 & 篠崎 あやと



【収録内容】


01.LOUDEST BUGS


02.LOUDEST BUGS (Instrumental)



【紅月】


蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)



(C) 2014-2019 Happy Elements K.K



■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/


■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info


■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars