『あんさんぶるスターズ！！』紅月「LOUDEST BUGS」9月28日(日)より全世界一斉配信開始！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、紅月の新曲「LOUDEST BUGS」を2025年9月28日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします。

蓮巳敬人が率いる和風ユニット『紅月』が贈る、迎える羽化と共に新たな地へ行こうと誘う歌詞と、紅月らしさも残しつつ、新たな表情を見せるダンスロックサウンドにご期待ください♪

紅月「LOUDEST BUGS」配信

https://bio.to/DpvXxc

紅月「LOUDEST BUGS」MV

https://youtu.be/n24AxtUvg4E

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n24AxtUvg4E ]

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！





■配信リリース情報

2025年9月28日（日）配信

紅月「LOUDEST BUGS」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6

作詞：こだま さおり

作曲 / 編曲：橘 亮祐 & 篠崎 あやと

【収録内容】

01.LOUDEST BUGS

02.LOUDEST BUGS (Instrumental)

【紅月】

蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars