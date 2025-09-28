TVアニメ『光が死んだ夏』、第二期制作を決定

株式会社サイバーエージェント

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、TVアニメ『光が死んだ夏』（サイバーエージェント、KADOKAWA共同幹事作品）において第二期の制作が決定したことをお知らせいたします。

『光が死んだ夏』はふつうの男子高校生、よしきが、幼なじみの忌堂光を模倣する謎の存在、ヒカルとの生活の中で、身の回りに起きるさまざまな怪事件を体験する姿を描いた青春ホラー作品。

7月5日の第1話放送開始以降、その映像と音響から生み出される恐怖感やストーリーに毎話大きな反響が寄せられ、第2話配信後には「今日のシリーズTOP10」（日本）（※1）で1位、同週の「ABEMA」のアニメ週間ランキング（※2）でも1位を獲得。ABEMAでは、翌7月21日週も1位にランクイン。3週連続で1位を獲得いたしました。

また第二期の制作決定にあたり、原作・モクモクれん、辻中佳紀役・小林千晃、ヒカル役・梅田修一朗、キャラクターデザイン・高橋裕一よりコメントが到着いたしました。

2025年夏の話題を席巻した本作の続編をどうぞお楽しみに。

※1：2025年7月7日～７月13日および7月14日～7月20日の期間

■原作・キャスト・スタッフコメントが到着！

▼モクモクれん（原作）

▼小林千晃（辻中佳紀役）

TVアニメ『光が死んだ夏』第二期制作決定おめでとうございます！

2025年の夏は、光が死んだ夏と共に駆け抜けていったと言っても過言ではないほど、濃密な時間を過ごさせていただきました。そんな作品の続きを見られること、そして辻中佳紀という人間を引き続き演じられることが心の底から嬉しいです。

もがき苦しみ、ぐちゃぐちゃになりながらもたどり着いたその先に、どういった展開が待ち受けているのか。どうか一緒に見守っていただけますと幸いです。これからも何とぞ宜しくお願いいたします！

▼梅田修一朗（ヒカル役）

光が死んだ夏、TVアニメ第二期制作決定おめでとうございます！

ただただ嬉しいです。

またアフレコを通してヒカルたちと過ごせる日を待ち遠しいです。

『光が死んだ夏』を愛しているみなさんとふたたび「ひかなつアニメ」のある季節を過ごせることを楽しみにしています。

どうぞよろしくお願いします！

▼高橋裕一（キャラクターデザイン・総作画監督）

■TVアニメ『光が死んだ夏』

●公式サイト ：https://hikanatsu-anime.com/

●公式X ：＠hikanatsu_anime（https://x.com/hikanatsu_anime）

●公式X（英語）：＠hikanatsu_anime_en（https://x.com/hikaru_anime_en）

●公式TikTok ：@hikanatsu_anime

●公式YouTube（英語）：https://www.youtube.com/@hikaru_anime_en

●公式Weibo ：https://m.weibo.cn/u/8000818556

■イントロダクション

とある集落で

幼い頃からずっと一緒に育ってきた

同い年のよしきと光

照りつける太陽

耳にこびりつくクマゼミの声

帰り道に食べるアイス

他愛もないことで笑い合う

いつもと変わらない夏のある日

「……お前、やっぱ光ちゃうやろ」

半年前、山で行方不明になった光は

一週間後ふらりと帰ってきた

声も姿も光に見えるモノ

その中に蠢いていたのは――

「光はもうおらんのや……それやったら」

友人の姿をした“ナニカ”と歩みだす、

“いつもと変わらない”日常

だが、時を同じくして

奇怪な事件が集落を襲い始める

未知の“ナニカ”へ墜ちていく

青春ホラー物語の幕が、今、上がる――

■放送・配信情報

日本テレビ系にて毎週土曜24:55より全国放送中

Netflix世界独占・ABEMA無料独占配信中

7月29日(火)より中国の動画配信サービス「bilibili（嗶哩嗶哩）」にて配信中

＜放送情報＞

日本テレビ

7月5日より毎週土曜24:55～

＜配信情報＞

Netflix

7月5日より毎週土曜25:55～

ABEMA

7月5日より毎週土曜25:55～

bilibili（嗶哩嗶哩）

7月29日より毎週火曜配信中

※放送・配信時間は変更の可能性があります。

■キャスト・スタッフ

キャスト：

辻中佳紀：小林千晃

ヒカル：梅田修一朗

田中：小林親弘

暮林理恵：小若和郁那

山岸朝子：花守ゆみり

巻ゆうた：中島ヨシキ

田所結希：若山詩音

スタッフ：

原作：モクモクれん（KADOKAWA「ヤングエースUP」連載）

監督・シリーズ構成：竹下良平

キャラクターデザイン・総作画監督：高橋裕一

ドロドロアニメーター：平岡政展

プロップデザイン：應地隆之介

サブキャラクターデザイン：渡辺舞、西願宏子、長澤翔子

美術設定：多田周平、高橋武之、曽野由大

美術監督：本田こうへい

色彩設計：中野尚美

色彩設計補佐：越田侑子

3D監督：中野祥典

撮影監督：前田智大

2Dデザイン：永良雄亮、津江優里

編集：木村佳史子

音響演出：笠松広司

音響制作：dugout

音楽：梅林太郎

オープニング主題歌：「再会」Vaundy

好評配信中

・配信リンク https://lnk.to/Vaundy_saikai

▼「光が死んだ夏」ノンクレジットオープニング映像／OP主題歌「再会」Vaundy

https://www.youtube.com/watch?v=UP7la6a1H1g

エンディング主題歌：「あなたはかいぶつ」TOOBOE

先行配信リリース中

・配信リンク https://tooboe.lnk.to/youaremymonster

▼「光が死んだ夏」ノンクレジットエンディング「あなたはかいぶつ」TOOBOE

https://www.youtube.com/watch?v=_dq21OHPJTk

アニメーション制作：CygamesPictures

■原作情報

作品名 ：光が死んだ夏

著者 ：モクモクれん

既刊 ：1巻～7巻（Kadokawa Comics A）

最新7巻 好評発売中

ヤングエースUPで連載中

https://web-ace.jp/youngaceup/contents/1000183/

7巻通常版7巻ラバーストラップ付き限定版

〈小説版〉

作品名 ：光が死んだ夏

著者 ：額賀 澪

原作・イラスト：モクモクれん

既刊 ：▼１巻～2巻 （B6単行本／KADOKAWA刊）

最新2巻 好評発売中

著作権表記 ：(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。