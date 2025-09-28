【参加募集！】アントラーズ・マスコット『アントン』がハイタッチでギネス世界記録(TM)に挑戦！あなたの手で世界一の歴史を刻もう！（10/5）
パートナー10周年を迎える理想科学工業株式会社協力のもと、「アントンチャレンジデー supported by 理想科学工業」が開催。当日は試合前のイベントとして、我らが鹿島アントラーズのマスコット「アントン」が、「1時間にマスコットが行ったハイタッチ最多数」のギネス世界記録(TM)に挑戦します！
この壮大な挑戦の成功には、スタジアムにお越しいただくファン・サポーターの皆さんの「力」が必要不可欠です。アントンと一緒にメルカリスタジアムで「てっぺん」を目指しましょう！
アントンも皆さんとの挑戦を楽しみにしています！
アントンの熱い想い
ギネス挑戦を自ら発案したアントンは、「みんなと一緒にてっぺんを目指したい！ハイタッチで世界記録を作って、ガンバ戦を最高に盛り上げよう！」と強い意気込みを語っています。
父・しかおからのエール！
この挑戦を熱く見守る父・しかおからも、熱いメッセージが届きました！
10月5日（日）のガンバ大阪戦で、アントンが「1時間にマスコットが行ったハイタッチ最多数」のギネス世界記録(TM)に挑むことになったんだ！
そこで、ファン・サポーターのみんなに力を貸してほしい！
アントンの挑戦を成功させるために、どれくらいの参加者が集まってくれるのか知りたいから、ぜひこのアンケートで教えてほしい！
アントンと一緒に、世界一のハイタッチ記録を作ろう！
応援よろしくお願いします！
アンケートはこちら :
https://form.jleague.jp/members/auth/index/KA/20150_avdb_2242?cid=nmkdbRpFull&mode=default&favopp=KA_20251005_event_antonchallengeday
アントンへ応援メッセージを届けよう！
ギネス世界記録(TM) ハイタッチチャレンジ詳細
～アントンと目指すギネス世界記録(TM)、キミも歴史の証人になろう！～
アントンがファン・サポーターの皆様とともに「１時間にマスコットが行ったハイタッチ最多数」のギネス世界記録(TM)に挑戦します。
見事に達成した場合は、チャレンジ後に表彰式も予定していますので、ぜひ多くの方々のご参加をお待ちしております。
対象試合
2025年10月5日（日）15:00キックオフ（12:00開場予定）
２０２５明治安田Ｊ１リーグ第33節 ガンバ大阪戦
※キックオフ1時間前は入場時の混雑が予想されます。お時間に余裕を持ってのご来場をよろしくお願いいたします。
会場
メルカリスタジアム
G大阪戦のチケットは「鹿チケ」で！ :
https://www.jleague-ticket.jp/sales/perform/2530432/001?utm_source=KA&utm_medium=web&utm_campaign=news-109374_jleague-ticket-game-2530432-001_shikatike-btn
※購入にはJリーグID登録が必要です
■挑戦タイトル
1時間にマスコットが行ったハイタッチ最多数Most high fives given by a mascot in one hour
■実施場所
カシマスポーツセンター メインアリーナ（メルカリスタジアム隣接）
茨城県鹿嶋市神向寺23－2
■実施時間
10月5日（日） 12:30～13:30
■開催時間
開場 11:30
開演・列形成開始 12:00
チャレンジ開始 12:30
チャレンジ終了 13:30
表彰式 13:50頃予定
■参加条件
どなたでもご参加いただけます。
当日参加も可能ですので、ぜひお立ち寄りください！
※アウェイサポーターの方もぜひご参加ください。
※メインアリーナ2階席からの観覧は無料です。どなたでもご観覧いただけます。
■チャレンジの流れ
・12:00より形成させていただく列に沿って、12:30よりアントンが「右手」で順々にハイタッチしていきます。
・ご来場のファン・サポーターの皆さんも必ず「右手」でアントンとハイタッチしてください。
・アントンとハイタッチした方はスタッフの案内に従って速やかにご退場いただきます。再入場は可能です。
・ご退場の際、スタッフより先着でキービジュアルステッカーをプレゼントさせていただきます（お一人様1枚まで）。
ギネス世界記録(TM)達成の場合は、13:50頃より表彰式を行います。表彰式はどなたでもご観覧いただけますので、ぜひお越しください。
■注意事項
・他の参加者の方を押したり、アントンにハイタッチ以外の行為をするなど、周りの方にご迷惑になるような行為はご遠慮ください。
・当日の入場状況によっては入場制限をかけさせていただく場合がございます。
・場合によってはチャレンジ時間内にアントンとハイタッチできない可能性がございます。あらかじめご了承ください。
・キービジュアルステッカーは先着での配布となります。配布予定数がなくなる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
■参加賞
キービジュアルステッカー
※画像はイメージです。
その他イベントについて
ガンバ大阪戦では、このギネスチャレンジを主軸とした「アントンチャレンジデー supported by 理想科学工業」を開催します。
クリーニング専科キッズパークでのチャレンジ企画をはじめ、アントンフードコートや来場者限定で先着20,000名様へのステッカープレゼントなど、当日限定の特別企画を多数ご用意しています。
イベント全体の詳細は、鹿島アントラーズオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/news/game_info/109470)にてご確認ください。
観戦ガイドはこちら :
https://www.antlers.co.jp/mdp/53683
歴史的瞬間の目撃者となり、アントンとともに世界一へ！
皆様のご来場とハイタッチへのご参加をお待ちしております！