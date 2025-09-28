経営とSNSのイノベーションを語る｜株式会社AXIS代表の子安勘太がFM北海道のラジオ2番組に出演！

株式会社AXIS

株式会社AXIS（本社：東京都新宿区、代表取締役：子安勘太）は、代表の子安勘太が、FM北海道（AIR-G'）「山本昌弘のプライムイノベーション」および「YOUとすぐイノベーション」の2番組に出演することをお知らせいたします。デジタルマーケティングの専門家として、ビジネスの成長戦略からトレンドSNSの話題まで、幅広いテーマについて語ります。

各番組への出演について

「山本昌弘のプライムイノベーション」

「鰻の成瀬」を全国で350店舗以上展開するフランチャイズビジネスインキュベーション株式会社の代表取締役社長・山本昌弘氏がパーソナリティを務める、起業家やビジネスパーソンを応援するラジオ番組です。

「YOUとすぐイノベーション」

コロナ禍以降、変化した暮らしを「食と健康」「国内外の都市の話題」「最先端情報」などの切り口でイノベーションしていく番組です。

番組内にて「なんだかんたSNS」のコーナーの進行を務め、トレンドSNSの話題などを語っていく。

番組概要

番組名：YOUとすぐイノベーション

放送局：FM北海道（AIR-G'）

放送日時：2025年9月28日（日）21:00~21:30

番組名：山本昌弘のプライムイノベーション

放送局：FM北海道（AIR-G'）

放送日時：2025年9月30日（火）19:30~20:00

会社概要

会社名：株式会社AXIS

代表取締役：子安勘太 伊賀正哉

設立：2018年8月10日

資本金：10,000,000円

従業員数：40名（グループ全体）

事業内容：デジタルマーケティング、Webサイト制作、映像・3DCG制作

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-4 Circles西新宿5階

TEL：03-6805-0875（代表）

AXISのHPはこちら :https://axis-company.jp/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社AXIS 広報担当 御厩（ミマヤ）

アドレス：mimaya@axis-company.jp

Ccアドレス：maruoka@axis-company.jp