【ネイティブキャンプ留学】アメリカ・サンディエゴを代表する人気校「EC San Diego」の取り扱い開始

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、アメリカ・サンディエゴを代表する人気校「EC San Diego」の取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_09_28

このたび、ネイティブキャンプ留学は、アメリカ・サンディエゴを代表する人気校「EC San Diego」の取り扱いを開始いたしました。

「EC San Diego」は、カリフォルニア州サンディエゴのダウンタウンに位置し、太平洋を望む美しいロケーションにある語学学校です。温暖な気候とビーチリゾートとしての魅力に加え、アメリカ西海岸らしい活気あふれる都市文化を感じながら、充実した留学生活を送ることができます。サンディエゴは「全米で最も住みやすい都市」のひとつとして知られ、学習と生活の両立に最適な環境が整っています。

EC San Diegoでは、日常英会話・ビジネス英語・TOEFL/IELTS対策など、幅広いニーズに対応したコースを提供しており、少人数制クラスによるきめ細やかな指導が特長です。学生一人ひとりのレベルや目的に合わせた柔軟なカリキュラムが組まれており、初級者から上級者まで安心して学習を進めることができます。

また、サンディエゴならではの課外アクティビティも豊富に用意されています。美しいラホヤビーチでのサーフィン体験や、メジャーリーグ観戦、近郊のテーマパークやメキシコ国境の街ティファナへの小旅行など、多彩なプログラムを通じて英語学習と異文化体験を同時に楽しむことができます。

今回の取り扱い開始により、ネイティブキャンプ留学はアメリカ西海岸での新たな留学先としてサンディエゴを加え、学生の皆さまにさらに多様な学習体験を提供してまいります。

EC San Diegoの特徴

1. サンディエゴの街を舞台に“遊学”

通常の英語レッスンに加え、街に飛び出して実践的に学べるユニークなプログラムを提供。教室だけでなく、サンディエゴの文化や人々との交流を通じて生きた英語を体感できます。遊びながら学べる体験が、学習のモチベーションをさらに高めます。

2. 多国籍の仲間と創るグローバルな日々

ヨーロッパや南米、アジアから集まる学生と学び合い、異文化交流を楽しめます。世界中の友達と英語で語り合いながら、視野を広げられるのも魅力です。放課後のアクティビティでは、サーフィンやバーベキューなど、遊学ならではの思い出を作ることができます。

3. 充実したサポートと最新設備で安心の学び

オンライン学習システムや無料ワークショップ、自習スペースなど学習環境が整っており、安心してスキルアップが可能です。留学生活を支えるカウンセリングも充実しているため、学びと遊びを両立させたい学生に最適です。

EC San Diegoの紹介

EC San Diego紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/110

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。EC San Diegoの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_09_28(https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_09_28)

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa(https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa)

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/(https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2(https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2)

公式YouTube：https://youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw?si=PyV8VybehMP1evKQ(https://youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw?si=PyV8VybehMP1evKQ)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業 / オンラインアメリカ手話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)