【参加無料／追加枠決定！】世界最先端のAI×デジタルツイン事例を一堂公開 ― 日本OMG Future Session 2025を開催
2025年9月30日（火）、国際標準化団体 OMG（Object Management Group） と 一般社団法人日本OMG が共催するカンファレンス 「日本OMG Future Session 2025」 が開催されます。会場は Dell Technologies 本社（Otemachi One 17階）およびオンライン。
本セッションは、国際標準化の最前線をリードするグローバルメンバーと、日本を代表するデジタルツインの実践者が一堂に会し、世界最先端のAI×デジタルツインの潮流を明らかにする唯一の機会です。
■ 見どころ１. 世界標準を握るOMGの戦略と、EDM合併の真意
本セッションでは、Dell Technologies 上級技術顧問であり OMG 理事を務める Dr. Said Tabet 氏にご登壇いただきます。
あわせて、2025年7月に発表された EDM Council による OMG の買収・統合 について、その狙いと展望をご紹介いたします。
この統合は、データマネジメントと技術標準化を融合する新たな国際プラットフォームの構築を目指すものであり、AI・IoT・デジタルツイン分野におけるグローバル競争の枠組みに大きな影響を与える可能性があります。
国際標準化の今後の方向性を、第一線の専門家から直接お伝えする貴重な機会となります。
■ 見どころ２. 世界最先端のデジタルツイン×AI事例が集結
本セッションでは、デジタルツイン×AIの世界最先端事例が一堂に紹介されます。
登壇するのは、日本OMG理事長 石川恵理香。国際標準化の最前線から、OMGとEDM合併の背景と今後の展望を語ります。
あわせて、新入会員の皆さまによる最新の取り組みも発表され、教育・HR・地域創生・人材開発など多彩な分野での活用事例が共有されます。その中には、弊社株式会社デジタルツイン総合研究所 代表取締役 黒田による「脳のデジタルツインを応用した人材開発事例」も含まれています。
産業と社会の未来を切り拓く多様な実践が披露される、貴重な機会となります。
■ 開催概要- 日時
- - 2025年9月30日（火）14:15～16:00
- 会場
- - Dell Technologies 本社（Otemachi One 17階）／オンライン配信
- 主催
- - 一般社団法人 日本OMG
- 共催
- - Object Management Group（OMG）
タイムテーブル（予定）
14:15-14:25 開会挨拶（石川恵理香／日本OMG 理事長）
14:30-14:40 特別挨拶（Dr. Said Tabet／Dell Technologies, OMG理事）
14:45-15:15 トークセッション「OMGとEDMA合併の目的と構想」
登壇者：石川恵理香（日本OMG理事長／ete Japan CEO／デジタルツイン総研 CTO）
15:15-15:35 新会員紹介・取り組み発表
15:40-15:50 閉会挨拶（石川恵理香）
登壇者について石川 恵理香（いしかわ えりか）
日本OMG 理事長／ete Japan CEO／株式会社デジタルツイン総合研究所 CTO
国際標準化分野の専門家。日本OMG理事長として、国内におけるOMGの活動を統括し、デジタルツインやシステムアーキテクチャの国際標準の普及を推進。
日本OMGで要職を歴任し、UAF（Unified Architecture Framework）をはじめとする国際標準アーキテクチャの導入・普及に携わる。
防衛省防衛装備庁の研究開発案件にも参画し、UAFを活用した防衛分野でのシステムアーキテクチャ設計に貢献。安全保障や防災分野への応用を視野に入れた活動を展開している。
本セッションでは、OMGとEDMA合併の背景と今後の国際標準化の展望について語る。
Dr. Said Tabet（サイード・タベット）
Dell Technologies 上級技術顧問／OMG理事会メンバー
AI・デジタルツイン、サイバーセキュリティ、標準化の分野で世界的に知られる専門家。
Dell TechnologiesにおいてAIやデジタルツインの国際標準化を推進し、OMG理事会メンバーとしてグローバルなルールメイキングに参画。
政府・産業界を横断する数々の国際プロジェクトに参加しており、本セッションではAI×デジタルツインの世界最前線を語る。
■ 登録について
本イベントは事前登録制です。オンライン・現地ともに枠が限られており、すでに追加募集が始まっています。世界のAIとデジタルツインの未来を先取りするこの機会をお見逃しなく。
参加登録はこちら :
https://peatix.com/event/4587495
■ 本件に関するお問い合わせ
一般社団法人 日本OMG 事務局
株式会社デジタルツイン総合研究所 広報部
karifu.kuroda@dtsoken.com