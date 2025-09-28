PowerDirector使い方PDFマニュアル販売のお知らせ

ムービースタイル株式会社

PowerDirectorマニュアル販売について

ムービースタイル株式会社(所在地：岐阜県高山市、代表「大澤 壮登」)では、主に動画編集ソフトの使い方をサポートしています。

弊社が運営する【パソコン教室「SOHO」飛騨高山店】では、CyberLink（サイバーリンク）の動画編集ソフト「PowerDirector：パワーディレクター」を使った動画編集サポート事業を2022年から個人向けに展開してきました。

また、2025年8月1日からは、法人向けにもサービスを展開しています。

今回、PowerDirectorの使い方を全て網羅したPDFマニュアルを制作しましたのでお知らせします。

アマゾンでは既に冊子版を販売しています。今回、PDF版を新たに制作しました。

■提供背景

個人や法人向けにサポートを展開する中で、

- PowerDirectorの使い方を網羅したマニュアルが欲しい- 既存のマニュアルよりも分かりやすい内容の解説書がほしい- 60歳でも読みやすいマニュアルが欲しい

などのニーズを受けたため、制作しました。

■サービスの特徴

年配の方でも使いやすいように、以下を意識して作成しています。

- 画像を豊富に活用して解説- 16ポイント以上の大きい文字で解説- 大きな文字で注釈付き

また、購入特典としてLINEやZOOMを活用した無料サポートなども付属します。

■ご利用の流れ

↓詳しい内容や価格、購入方法などは以下をご覧ください。

PowerDirectorお悩み解決ハンドブックPDF版「使い方100選」(https://soho-biyori.com/powerdirector-onayami-pdf-manual)

お問い合わせ先

■会社概要

商号 ： ムービースタイル株式会社(https://movie-style.co.jp/)

代表者 ： 代表取締役 大澤 壮登

所在地 ： 〒501-5413 岐阜県高山市荘川町新渕306

設立 ： 2025年3月13日

事業内容 ： 動画制作事業、動画編集ソフトの使い方サポート、動画編集スクール事業など

資本金 ： 300万円

【公式サイト】

＜コーポレートサイト＞

ムービースタイル株式会社(https://movie-style.co.jp/)

＜動画編集の仕事や副業の始め方を解説したサイト＞

ムビスタマガジン(https://movie-style.co.jp/column)

＜動画編集ソフト「PowerDirector」の使い方を解説したサイト＞

SOHO日和(https://soho-biyori.com/)

＜その他運営サイト＞

ムービースタイル株式会社では以下のサイトも運営しています。

VODスタイル(https://vod-style.com/)（VODなど、動画再生に関するサイト）

FP白書(https://ipplanner.jp/)（保健や資産運用など、お金の知識に関すjるサイト）

リトリートおおざわ(https://okakun-blog.com/)（民泊に関するサイト）

ウェルネスラブ(https://wellnesslab.jp/)（ヨガやホットヨガなど健康に関するサイト）

ドローンな生活(https://kaden-okakun.com/)（ドローンの始め方を解説したサイト）

〔代表取締役〕 大澤 壮登

〔E-mail〕support@movie-style.co.jp