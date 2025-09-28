Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÊüÁ÷2¼þÇ¯µÇ°¡ª¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÂè1´ü¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Î½ø¾Ï¤È¤Ê¤ë¡ÚÎ¹Î©¤ÁÊÔ¡Û¤ÎÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¬10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë·èÄê¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Âè1´ü½øÈ×¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÂè6ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¡ÚÎ¹Î©¤ÁÊÔ¡Û¤òÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡¢¸¶ºî¡¦»³ÅÄ¾â¿Í¡¢ºî²è¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¤è¤ë¡¢¥·¥êー¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3000ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£Í¦¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥êー¥ì¥ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦¤ËËâ²¦¤òÅÝ¤·¤¿Í¦¼Ô¡¦¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È¿Í¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¹¡É¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£2023Ç¯9·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Î¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ä¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥·ー¥ó¤ä¡¢ËâË¡¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¤ÎÉÁ¼Ì¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ØÏ¢¥ïー¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂêÊ¨Æ¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢9·î29Æü¤Ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âè1´ü¤ÎÊª¸ì¤Î½ø¾Ï¤È¤Ê¤ëÂè1ÏÃ¤«¤éÂè6ÏÃ¡ÚÎ¹Î©¤ÁÊÔ¡Û¤ò¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ´ÏÃ¸«ÊüÂê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÂè2´ü¤Ë¸þ¤±¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¡¢ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ë¥¨¥ë¥Õ¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤ª¤¯¤ë´¶Æ°¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1_·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÊüÁ÷2¼þÇ¯µÇ°¡ª¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè1´ü¡ÚÎ¹Î©¤ÁÊÔ¡ÛÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¡¡³µÍ×
(C) »³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
¡¦#1～6
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å5»þ～¡¢Ìë8»þ～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å2»þ～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA ¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë2¡¢¥¢¥Ë¥áLIVE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/9ZwCsMqRoRdBb5 ¡Ê¸á¸å5»þ¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢#1～6¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ´ÏÃ¸«ÊüÂê¡ª
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/19-171