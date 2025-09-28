湘南発祥のヴィーガンドーナツブランド「OLO DONUTS」名古屋タカシマヤ開催の「魅惑のパンフェスタ」催事にて再登場！昨年完売続きの人気作に加え、5種の新作も！出来立てドーナツをお届けします。

メゾンカカオ株式会社

全て植物性の素材にこだわり作る、ヴィーガンドーナツブランド『OLO DONUTS（オロ ドーナツ）』

（創業者：石原紳伍）が10月9日～10月14日の期間にジェイアール名古屋タカシマヤで開催される開店25周年記念 「魅惑のパンフェスタ」に出展します。昨年も全種のドーナツが揚げたてをお出しするなり完売続きとなった人気ぶり。今年も会場で出来立てのドーナツをご提供します。今年は全15種が登場し、うち5種は本催事で初登場する新作ドーナツです。ヴィーガン!?と驚くほどの美味しさに出会いに、是非お越しください。

OLO DONUTS 全15種 （各種1個、税込432円～702円）

オイル、生地、クリームに、チョコレート。どれも植物性の100%ヴィーガンドーナツ。シンプルながらこだわりの素材を使用し、ヴィーガンとは思えない豊かな味わいを表現しました。シグニチャーとなるチョコレートドーナツは、コロンビアに構える自社管理農園のカカオから作る、香り高いビターチョコレートを使用しています。全て生地の発酵を見極め、揚げ方を追求することで、軽くてもっちり、食べ応えのあるドーナツに仕上げました。

全15種が登場！新作も5種登場します！

リングドーナツからは5種が登場します。

「チョコリング」：コロンビア産のビターチョコレートを使用したシグネチャー。

他に「レモングレーズ」「シナモンシュガー」「さくらんぼグレース」新作の「ベリーベリー」が登場。

クリームドーナツからは10種が登場します。

「モンブラン」：新作であり、名古屋タカシマヤ先行販売！

濃厚なモンブランクリームをたっぷりと絞りいれたケーキのような一品。

「チョコクリーム」:驚くほど軽やかで滑らかなビターチョコレートのクリームドーナツ。1番人気！

他に新作の「杏仁ココナッツ」「白桃クリーム」「ゴマクリーム」、

定番人気の「カスタード」「マンゴーパッション」「バナナクリーム」 「コーヒークリーム」が登場。

上記は「モンブランクリーム」のヴィーガンドーナツ。本催事先行販売の新作！

＜開店25周年記念 「魅惑のパンフェスタ」について＞

期間：2025年10月9日（木）～10月14日（火）※最終日は午後5時閉場

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階催会場

＜ブランド概要＞

海が好き。湘南が好き。ハワイが好き。そしてドーナツが大好き。

海辺に映える青いキッチンカー。揚げたてドーナツの甘い香りがしたら、それがオロドーナツ。

オイルも生地もクリームもぜんぶ植物性。100%のヴィーガンドーナツ。

でもひとくち食べたら、ふんわりしっとり「これがヴィーガン!?」

OLOは古代ハワイのサーフボードので、コアの木でつくられた美しい板のこと。ヴィーガンドーナツの新しい波を湘南から。