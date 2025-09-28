『Amazon感謝祭』10月7日（火）より開催！NiZmir「サロン級IPL冷感脱毛器」が最大42%OFF!

株式会社カリスビューティー

日本で人気の健康美容家電ブランド「NiZmir」は、10月7日（火）から10月10日（金）まで開催される『Amazon感謝祭』に先行し、10月4日（土）0時00分より、主要オンラインストアにて「NiZmir IPL冷感脱毛器」を最大42%OFFの特別価格で販売いたします。

これまで多くのお客様から寄せられた脱毛器への疑問──

「VIOや顔、脇などデリケートな部位に使える？」

「痛くないの？」

「敏感肌でも大丈夫？」

「男性も使える？」

そんな声に応えるため、NiZmirは製品改良を重ねてまいりました。その結果誕生したのが、痛みを抑え、肌質や性別を問わず、脇やVIOラインなど、デリケートな部位も含む全身に使えるNiZmir IPL脱毛器です。

NiZmir IPL冷感脱毛器は、独自の冷感技術により痛みを感じにくい「痛みレス脱毛」を実現したサロン級脱毛器です。冷却機能で肌への刺激を最大限に抑えながら、ご自宅で楽に本格的な脱毛ケアが可能です。照射数が実質無制限なため、VIOラインを含む全身を存分にケアでき、ご家族でのシェアも安心。自動モードと手動モードを搭載し、部位やニーズに合わせて簡単に設定できます。

近年、コストパフォーマンスと時間効率に優れた「おうち美容」が支持される中、特に痛みを気にせず続けられる脱毛器への注目が集まっています。ぜひこの機会に、NiZmirの高コスパな脱毛器で、理想のすべすべ肌を手に入れてください。

■NiZmir『Amazon感謝祭』キャンペーン概要

販売期間： 2025年10月4日（土）0:00 ～ 10月10日（金）23:59

＜セール対象商品＞

・NiZmir IPL 冷感脱毛器

通常価格：10,280円（税込）

感謝祭特別価格：5,938円（税込） (42%OFF)

※記事を見た方限定！ 30%オフを重ねて4157円（税込）GET！(60%OFF)

クーポンコード：3EOMEB7V

※数量限定の特別価格です。お早めにご購入ください！

現時点から10月3日まで6,251円ゲット

＜NiZmir IPL 冷感脱毛器の特徴＞

●独自の冷感技術：肌への熱刺激を軽減し、痛みレスなケアを実現。

● 照射回数が業界トップレベルで実質無制限：ご家族やパートナーとのシェアにも安心。

● LEDディスプレイ搭載：残り照射回数やモード状態がひと目でわかる。

● 2つの照射モード：「自動モード」で広い面積を手軽に、「手動モード」で小さい部位も集中ケア。

● 5段階のエネルギーレベル調節：ご自身の肌感覚に合わせて細かく調整可能。

● 防塵カバー付き：付属のカバーでほこりを防止。清潔を保ち、敏感肌の方にも優しい設計。

■ 独自の冷感技術で、痛みレス脱毛を実現

NiZmirのIPL冷感脱毛器は、照射面に高品質な冷感技術を採用。肌をひんやりと冷却しながら照射するため、光のチクチクした刺激や熱さを大幅にカット。冷却ジェルが不要で、敏感な方でも安心してお使いいただけます。

■ 日本で愛される健康美容家電ブランド「NiZmir」

NiZmirは、「美しさと若さを身近に」という想いから生まれたブランドです。高性能でありながら手頃な価格で、ご自宅でのセルフケアをサポート。脱毛器をはじめ、美顔器など、お客様の美容と健康をトータルにプロデュースしています。季節に合わせた商品もご用意し、より多くの方に「自分磨き」の楽しさをお届けしてまいります。

商品URL：www.amazon.co.jp/dp/B0FM3KFZRV

