株式会社ネコノメ、新作サッカーゲーム『猫蹴～にゃんサカ～』を発表

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、新作サッカーゲーム 『猫蹴～にゃんサカ～』 を発表いたしました。本作は当社の新開発ライン「菖蒲 -ayame-」より展開する第一弾タイトルであり、スマートフォン（iOS / Android）およびPC（Steam）向けに現在開発を進めております。

■ 『猫蹴～にゃんサカ～』とは

『猫蹴～にゃんサカ～』は、3vs3のチームで競い合う、スピード感あふれるサッカーゲームです。

シンプルな操作で誰でも楽しめる一方で、スキルを使った戦略的な駆け引きやチーム連携によって奥深いプレイが可能になります。オンライン対戦にも対応予定で、友人同士の対戦や、世界中のプレイヤーとの熱戦を繰り広げることが可能です。

■ 今後の展開

正式タイトル発表に続き、今後はゲームプレイ映像、キャラクター紹介、リリース時期などを順次公開予定です。株式会社ネコノメは、『猫蹴～にゃんサカ～』を通じて、従来のサッカーゲームとは一味違うユニークな体験を提供してまいります。

■ 関連リンク

公式X：https://x.com/nyansaka_jp