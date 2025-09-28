【(株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット】「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」付商品について完売のお知らせ

西日本旅客鉄道株式会社

JR西日本グループでは、2025年大阪・関西万博にあわせて、「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」付商品（以下、「万博記念ICOCA」）を販売しておりましたが、この度、皆さまからご好評をいただき、予定数量を完売いたしました。発売以来、大きな反響をいただいたことに、従業員一同、心より感謝申し上げます。

本商品については、販売期間中、想定を超えるご支持を受けたことから、可能な限り一人でも多くのお客様にお届けできるよう努め、購入個数制限による販売数量の調整や、臨時増産による販売拡大を図り、また、会場外のオンライン販売および抽選によるオンライン販売も導入いたしました。しかしながら、購入を希望されるお客様のお声に応えることができず、申し訳なく感じております。

多くのお客様にご興味を持っていただきご購入いただいたことに、改めて御礼を申し上げます。引き続き、皆様にご好評いただける商品をご提供できるように努めてまいります。

今後ともJR西日本グループをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

■対象商品

「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」付商品の全て

■完売日

2025年９月28日（日）