『無限大ANANTA』が「日本ゲーム大賞2025」にて「フューチャー部門賞」を受賞！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Games傘下の Naked Rain Studio が開発するオープンワールドRPG新作 『無限大ANANTA』 が本日９月２８日、東京ゲームショウ2025の期間中に開催されました「日本ゲーム大賞2025」表彰式にて「フューチャー部門賞」を受賞いたしました。

投票してくださった方々に感謝いたします。そして世界中のゲームファンの皆様により革新的なゲーム体験をお届けする為にこれからも精進していきます。

■Naked Rainについて

Naked Rainはグローバルな開発アプローチを採用し、中国杭州とカナダモントリオールにスタジオを構えています。同スタジオは、F2Pゲームにおける10年以上の経験を生かし、主要ストーリライン制作、アート制作、商品化などを携わています。チームはコンソール、PC、モバイルゲームの運営に長けており、アニメIPデザインを専門とするアートチームも擁しています。一方、オープンワールドゲームやクロスプラットフォーム開発に特化し、最先端の技術を活用しています。

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

ソーシャルメディアでフォローする：

Facebook：https://facebook.com/NetEaseOfficial

X（旧Twitter）：https://twitter.com/NetEaseGames_JP