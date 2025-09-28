1998Ç¯¤Ë¥¢ー¥±ー¥É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¦¥È²îÏµÅÁÀâ2¡Ù¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤ÆSteam¤ÇÂÔË¾¤Î¥ê¥êー¥¹¡ªËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´20Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒSNK




³ô¼°²ñ¼ÒSNK¤Ï¡¢NEOGEO¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂè°ìÃÆ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¦¥È²îÏµÅÁÀâ2¡¡～THE NEWCOMERS～¡Ù¤ò¡¢ËÜÆü2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êSteam¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ§¡Û


1998Ç¯¤ËSNK¤«¤é¥¢ー¥±ー¥É¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¦¥È²îÏµÅÁÀâ2 THE NEWCOMERS¡Ù¤Ï¡¢¡Ø²îÏµÅÁÀâ¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤ÄÁÖ²÷¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë2D³ÊÆ®ÂÐÀï¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤äÁàºî´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥íー¥ë¥Ð¥Ã¥¯Êý¼°¤Î¥Í¥Ã¥È¥³ー¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿²÷Å¬¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤ò¼Â¸½¡£9¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥í¥Óー¡¢´ÑÀï¥âー¥É¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡õ¥À¥Ö¥ë¥¨¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ¡Ç½¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÂÐÀï´Ä¶­¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



¡äSteamÈÇ¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¦¥È²îÏµÅÁÀâ2¡¡～THE NEWCOMERS～¡ÙÀ½ÉÊ¥È¥ìー¥éー


https://youtu.be/xP2Uqc4V4vc



CHARACTERS
¢£²îÏµÅÁÀâ¥·¥êー¥ººÇÂ¿¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÁíÀª23ÂÎ¤¬½¸·ë¡ª


¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Æ¥êー¡¦¥Ü¥¬ー¥É¡×¡ÖÉÔÃÎ²ÐÉñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÍû¹áÈì¡Ê¥êー¡¦¥·¥ã¥ó¥Õ¥§¥¤¡Ë¡×¤È¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥é¥¦¥É¡×¤Î2¥­¥ã¥é¤¬¿·µ¬»²Àï¡ª±£¤·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡×¤â²Ã¤¨¤¿ÁíÀª23ÂÎ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡ª














ONLINE BATTLE


◼︎¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡ª¤è¤ê¥¨¥­¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡ª


¿·¤¿¤Ë¥íー¥ë¥Ð¥Ã¥¯Êý¼°¥Í¥Ã¥È¥³ー¥É¤ä¡¢9¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤­¤ë¥í¥Óーµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡ª¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÀï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¨¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÀï¡¢¥êー¥°Àï¤ÎÃæ¤«¤éÂç²ñ·Á¼°¤¬Áª¤Ù¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¥âー¥É¤ò¼ÂÁõ¡ªÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¦¥§ー¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇ®¤¤¶î¤±°ú¤­¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª






NEW FEATURES


◼︎¿·µ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¤ÆÏÓ¤òËá¤±¡ª½¼¼Â¤Î¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥âー¥É¡ª


¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥âー¥É¤Ç¤Ï¥¹¥Ôー¥ÉÊÑ¹¹µ¡Ç½¤äÏ¿²èµ¡Ç½¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤ÎÅö¤¿¤êÈ½ÄêÉ½¼¨µ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£Í·¤Ó¤ä¤¹¤¯¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¦¥È²îÏµÅÁÀâ2¡Ù¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ì¡ª






◼︎ ¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¦¥È²îÏµÅÁÀâ2¡Ù¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÄÉ²ÃÍ×ÁÇ¤â¡ª


±ýÇ¯¤Î²îÏµ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ªËÜºî¤Î¥­ー¥¢ー¥È¤ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Á´59Ëç¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤­¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥âー¥É¤ò¿·ÅëºÜ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥¢¥Ð¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ëAchievement¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¿·Í×ÁÇ¤¬ËþºÜ¡ª








¡ÚNEOGEO PREMIUM SELECTION¡Û
°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿NEOGEO¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤ÎÌ¾ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¿·µ¡Ç½¤ò²Ã¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÁÉ¤é¤»¤¿¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£


SNK¼«¤é¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡Û


¢£¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾


¥ê¥¢¥ë¥Ð¥¦¥È²îÏµÅÁÀâ2¡¡～THE NEWCOMERS～


¢£¥¸¥ã¥ó¥ë


ÂÐÀï³ÊÆ®


¢£ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à


Steam


¢£È¯ÇäÆü


2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë


¢£²Á³Ê


2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¢£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô


¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó1Ì¾¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó1～9Ì¾


¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.snk-corp.co.jp/neogeo-premium/rb2/


¢£¸ø¼°X


https://x.com/NEOGEO_JP



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.


¢¨¥²ー¥à²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£


¢¨ (C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.