【岡山大学】デジタル共創が拓く未来社会「The Conference of Digital Life vol.3」を開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 9月 28日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2025年9月6日、津島キャンパスにて「The Conference of Digital Life vol.3」を「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）」（会長：野上保之副理事（デジタルトランスフォーメーション・情報セキュリティ担当））およびThe Conference of Digital Life vol.3実行委員会（委員長：呂 建輝・学術研究院共通教育・グローバル領域 准教授（特任））とともに開催し、国内外の研究者・学生・企業関係者など64人が参加しました。

同カンファレンスは、産経デジタルが運営する国際学術論文ジャーナル「Journal of Digital Life」が主催する、デジタル分野における学際的・実践的研究の成果発信と、研究者と産業界とのマッチングを目的とした国際的な学術イベントです。本学では内閣府「令和6年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」および文部科学省「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」の一環としても実施しました。



開会に先立ち、阿部匡伸理事（DX・GX担当）・上席副学長があいさつをし、続いて、本学研究・イノベーション共創機構産学官連携本部の舩倉隆央副本部長が、「デジタル×サステナビリティ 共創の力で拓く未来社会～学生起点のイノベーション創出に向けて～」と題した基調講演を行いました。講演では、デジタル技術が地域社会に及ぼすインパクトや、次世代人材が担う共創型イノベーションの可能性、そして持続可能な社会構築に向けた大学の役割について、具体的な事例や展望を交えて語られました。



続いて行われたショートピッチ大会「Digital INSPIRE」では、学生起業家や国際的な視点を持つ留学生、企業関係者などが登壇し、それぞれの技術やビジネス構想を発表。イノベーションの“種”を生み出し、新たな共同研究や事業創出へとつなげることを目指した熱気あふれるセッションが繰り広げられました。



午後には、研究者による論文講演発表およびポスター発表セッションが行われ、参加者同士の活発な議論を通じた、学術的な交流と実践知の融合が図られました。



岡山大学は、今後もこのような学術的・実践的な交流の場を創出することで、社会全体の発展に貢献していきます。



なおOI-Startでは、産学官連携によるイノベーション創出に関心のある企業・団体・個人の皆さまからの会員参加を随時受け付けています。ご関心のある方は、ぜひOI-Startへのご参加をご検討ください。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

会の冒頭、あいさつをする野上OI-Start会長

舩倉副本部長の講演の様子

ポスター発表の様子

◆参 考

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・Journal of Digital Life

https://journal-digitallife.com/

◆参考情報1

・【岡山大学】「はじめての3Dプリンタ！基礎が身に付く体験セミナー～ひらめきをカタチに～」開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003335.000072793.html

・【岡山大学】Raspberry Piと生成AIで基礎を学ぶ～KIBINOVEで初心者向け実践講座「Tech Study Lab Okayama」を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003277.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）「Web3地方創生 はじめの一歩セミナー in 岡山」を開催！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003259.000072793.html

・【岡山大学】Hola, Miembro !! ～経営者のリアルに迫るインタビュー企画、OI-Startメルマガでスタート！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003255.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）がミニシーズ発表会を開催～柔らかさ×力強さを両立した次世代空気圧アクチュエータ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003230.000072793.html

・【岡山大学】“見る・触れる・体験する”から始まるイノベーション OI-Start「オープンイノベーション Match Up vol.3」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003141.000072793.html

・【岡山大学】OI-Start「CFP Nexus WG」が発足-産学官金の連携でCFPから価値創出へ-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003129.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携で地域課題の解決を目指す「オープンイノベーション Match Up」イベントを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002918.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携によるデジタル技術を活用したイノベーションの創出に向け「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム」（OI-start）を設立

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002254.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の会員数が100機関を突破！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002808.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】内閣府「令和6年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」に採択 ～晴れの国における国立大学×県立大学の共振による地域イノベーションの創出～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002696.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム 事務局

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 自然科学系総合研究棟 6F

TEL:080-7178-7277、090-7185-8436

E-mail：oi-start◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://oistart.okayama-u.ac.jp/(https://oistart.okayama-u.ac.jp/)

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14577.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年7月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003222.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html