〈坂角の万能 海老せんスパイス〉発売！

海老せんべいの老舗である、株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2025年10月1日（水）より、〈坂角の万能 海老せんスパイス〉を発売いたします。

坂角総本舖では、創業135周年記念の〈坂角の海老せん茶漬け〉を皮切りに、〈坂角の万能 海老せんカレー〉〈B.sable（ベー・サブレ）〉と、海老せんべい〈ゆかり〉の新しい楽しみ方を商品として提案して参りました。

〈坂角の万能 海老せんスパイス〉はその第四弾となる商品で、味付けの主役にも脇役にも活躍する、新感覚のスパイスです。

海老の旨みと香りに坂角こだわりの素材をブレンドし、いろいろな食材や料理にひと振りでするだけで、香りも味わいもランクアップ。魚介はもちろん、肉や野菜、ごはんや麺など、どんな食材にも合う絶妙なブレンドで、さまざまな料理でお楽しみいただけます。

発売に合わせてホームページには、海鮮の炊き込みごはん、目玉焼き、蒸し野菜など、アレンジレシピも公開予定です。

〈坂角の万能 海老せんスパイス〉

商品名：坂角の万能 海老せんスパイス

発売日：2025年10月1日（水）

内容量/価格：80ｇ / 691円（税込）

店舗：直営店（本店、本社工場売店、葵店）、オンライン通販

カロリー1瓶あたり：232kcal

賞味期限：製造日より180日

【アレンジレシピいろいろ】 ※10月1日より坂角総本舖ホームページにレシピを公開いたします。

アレンジレシピは5種類をご紹介予定です。

海老せんべい〈ゆかり〉

海老せんべい〈ゆかり〉について

坂角総本舖の代表商品。

1枚の約7割が海老の身でできており、新鮮な海老の身を丹念に焼き上げた深く香ばしい味わい。ていねいな二度焼き仕上げにより、豊かな風味と香ばしさを引き立たせています。

昭和41年の命名発売以来35億枚を出荷し、名古屋土産、贈答品として多くの方にご愛顧頂いております。

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2025年4月に、おかげさまで創業136周年を迎えました。

所在地：愛知県東海市荒尾町甚造15‐1