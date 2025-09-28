【10台限定】クリナップ「セレヴィア」定価10万円割引 限定キャンペーン

リプレ株式会社

リプレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：古川 賢）は、クリナップのシステムバス「SELEVIA（セレヴィア）」を対象とした、特別キャンペーンを実施いたします。

「SELEVIA（セレヴィア）」は、“清潔感と快適性はもちろん、そこにプラスされるのは“心の豊かさ”。何気ない毎日を“特別な毎日”へ。

今回のキャンペーンでは、限定10台に限り、定価より100,000円OFFにて、特別な価格でお迎えいただける稀少な機会となります。

クリナップのシステムバス SELEVIA（セレヴィア）とは

「セレヴィア」の魅力は、単なる浴室設備ではなく“ラグジュアリーホテルのスパ”のような癒しを、日常の中に取り込める点です。清潔性・快適性・デザイン性すべてにこだわり抜いた設計は、日々のバスタイムを“疲れを取る時間”から“贅沢なひととき”へと変えてくれます。

浴槽や壁パネル、カウンターの素材やカラーは豊富にラインアップ。お住まいの雰囲気やお好みに合わせて自由にコーディネートでき、洗練された空間を演出できます。心地よい温もりとデザインの美しさが調和した浴室は、まさに“自宅で叶える極上のリラクゼーション”。

そして何より、私たちが「セレヴィア」をおすすめする理由の一つは、リフォームの導入にもしっかり対応しているという点。

実際にご採用いただいたお客様からは、

「毎日温泉に入っているみたいで、家族全員が楽しみにしています」

「浴室がリラックス空間に変わり、住まい全体の価値が上がった気がします」

といった声も寄せられています。

弊社では、〈セレヴィア〉を取り入れた浴室リフォームを多数ご提案。洗面やキッチンとの統一感を考えたプランニングや、断熱・収納まで含めた空間トータルでの設計が可能です。施工も自社で一貫対応するため、安心してご依頼いただけます。

「どうせ替えるなら、もっと快適に、もっと誇れる空間に」――。



毎日過ごす場所だからこそ、浴室に“ほんの少しの贅沢”を。



見た目の美しさだけでなく、使うたびに癒しを感じられるバスルームを、私たちと一緒に形にしてみませんか？

■SELEVIA（セレヴィア）の特徴

https://cleanup.jp/kitchen/centro/

１．洗練されたデザイン

ユニットバスの枠を超えたデザインの自由度です。壁や天井、床はもちろんのこと、浴槽のエプロン部分まで、住まいのトータルコーディネートを意識したカラーバリエーションが豊富に用意されています。都会的なブラックやグレー、温かみのある木目調など、豊富な選択肢の中から、リビングや洗面室のインテリアに合わせたコーディネートが可能です。

２．低床設計

浴槽のまたぎ高さを低く設計することで、小さなお子様からご高齢の方まで、誰もが安全に浴槽へ出入りできるよう配慮されています。膝を高く上げることなく、安定した姿勢で入浴できるので、毎日のバスタイムがより安心な時間になります。

３．ハイポジション設計

洗い場での立ち座りや、シャワーを浴びる際の動作をスムーズにする「ハイポジション設計」を採用しています。高さ36.5cmの風呂イスを基準に、水栓やカウンターの高さを設定することで、立っても座っても手が届きやすく、腰や膝への負担を軽減します。

4．足ピタフロア

水に濡れた浴室は滑りやすく、特にご高齢の方には不安な場所です。セレヴィアの「足ピタフロア」は、独自の凹凸パターン加工により、濡れた足裏でも滑りにくい工夫が施されています。安心して一歩を踏み出せることは、快適なバスタイムには欠かせない要素です。

【リプレで安心と納得のシステムバスリフォームが叶う理由】

クリナップ セレヴィア施工実績が豊富

豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。

メーカー研修を受けた専門スタッフが対応

セレヴィアの性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。

補助金活用や断熱工事もトータル対応

浴室リフォームと同時に活用できる補助金制度のご案内や、洗面所も含めたご提案が可能です。

ショールーム同行も可能

セレヴィアの質感や操作性を実際に体感できるショールームへのご案内・ご予約・同行も承っております。

- キャンペーン概要

■内容：クリナップの「SELEVIA（セレヴィア）」が10台限定のご契約で定価100,000円割引き！

■対象商品：クリナップ システムバス SELEVIA（セレヴィア）

- リプレ株式会社について

リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。

※2025年7月末現在

【会社概要】

■社名：リプレ株式会社

■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F

■代表取締役：古川賢

■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム

■設立：2020年12月

・HP：https://www.repre-reform.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/repre_reform/

・LINE：https://lin.ee/2uUGhHs