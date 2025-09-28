少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（本社：東京都練馬区）の代表取締役会長 山中 裕が、練馬政治研究会（所在地：東京都練馬区） の代表に就任することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

正式な就任は、近日中に予定されている同研究会の総会を経て行われる見込みです。

１．練馬政治研究会について

練馬政治研究会は東京都練馬区を拠点に、地域社会に根ざした政策研究・提言活動を行う団体です。区民生活に直結する課題から広域的な都市政策までを対象とし、調査研究、公開討論会、政策提言などを通じて、持続可能で開かれた地域社会の実現を目指しています。

２．就任決定の背景と政治理念

山中 裕は、これまで会社法や株主権保護といった法制度上のテーマに取り組みつつも、地域社会や公共政策の分野に強い関心を持ち、研究・提言活動を積極的に続けてまいりました。

今回の代表就任決定にあたり、山中は次のように述べています。

「練馬は多様な課題と大きな可能性を併せ持つ地域です。研究会を通じて区民の声を丁寧に汲み取り、次世代に誇れる街づくりへとつなげたいと考えています。政治は一部の人のものではなく、市民一人ひとりの生活を守るものでなければなりません。そのために全力を尽くす所存です。」

さらに、山中が掲げる政治理念は、単なる経済成長や営利追求にとどまらず、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」 という強い信念に基づいています。

ここで言う「勝つ」とは、単に経済的優位を意味するのではなく、

●金融力の強化（自国の資金循環と独立した金融システムの確立）

●政治力の涵養（市民社会に基づく真の自治と民主的統治の確立）

●文化力の発信（日本人としての精神的・文化的誇りを国際社会に示す）

を通じて、日本が世界に伍し、自立した国家として尊厳を取り戻すことを指しています。

また、山中はこの理念を「地域から始まる国づくり」の原点と位置づけており、区民の生活課題の解決を積み重ねることが、やがては国家全体の力を底上げする道につながると考えています。

そのために、具体的な政策課題として、

●労働市場改革（世代間で公平な雇用機会を確保し、非正規と正規の格差是正に取り組む）

●一票の格差の是正（民主主義の根幹を守るため、選挙制度の抜本的改革を推進する）

●若年層を犠牲にしている社会保障改革（高齢偏重を是正し、未来世代の負担軽減と持続可能な制度設計を行う）

といったテーマに取り組むことを明確に掲げています。

また、山中は生涯において自身の財産の95％を政治的ミッションに寄付することを公言しており、その信念を単なる言葉ではなく、行動と覚悟で体現しています。

3．今後の取り組み

練馬政治研究会は、今後以下の活動を重点的に進める予定です。

●区民参加型の政策研究会・公開フォーラムの開催

●行政・議会・市民団体との建設的な対話の促進

●財政・福祉・教育・都市インフラなど幅広い分野での政策提言

●若手世代や多様な人材の参画を促す取り組み

■会社概要

少数株ドットコム株式会社 （ https://www.shosukabu.com/ ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜山中 裕

事業内容｜委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など

◆少数株ドットコム株式会社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

以上