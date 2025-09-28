お金の使いすぎは心のSOS？20～40代のストレス・浪費・不安の連鎖を解明

Song合同会社

Song合同会社は、20～40代全国男女を対象に「お金の使いすぎと心の健康」に関する調査を実施しました。結果からは、ストレスが浪費を引き起こし、その浪費がさらにお金の不安を増幅させる“負の連鎖”が明らかになりました。本調査では、モデル世帯の1例として「29歳・独身会社員・ワンルーム賃貸・年収450万円・毎月クレジット払いで赤字ぎみ」というリアルな生活像も交え、現代若年層のメンタルと家計の関係を浮き彫りにしています。

調査概要

ストレスと浪費の相関──「つい買ってしまう」行動とメンタル状態

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/13_1_e4ca7dac93441ab1ab8e643733f5be77.jpg?v=202509280627 ]

調査では、**67％**の回答者が「ストレスを感じると衝動買いをしてしまう」と答えました。特に20代後半では、日々の業務ストレスが「自分へのご褒美」という名目で浪費に直結しやすい傾向が見られます。こうした一時的な解消行動が、翌月の請求時に不安を増幅させる悪循環を生んでいます。

お金の不安が健康に与える影響──睡眠・集中力・対人関係

- 「残業続きでついネットショッピング…届いた時は嬉しいけど請求書を見ると後悔する」 （A.Kさん・31歳・事務職）- 「友達との飲み会でストレス発散するけど、翌日財布を見て自己嫌悪」 （M.Sさん・28歳・営業）- 「休日にストレス発散でブランド品を買うのが癖に。貯金が全然増えない」 （T.Yさん・34歳・ITエンジニア）

お金に関する不安は心身の健康にも直結しています。**54％**の回答者が「経済的不安で睡眠が妨げられた経験がある」と答え、**41％**が「集中力の低下」、**33％**が「人間関係に悪影響を及ぼした」と回答しました。慢性的な不安は、心身のバランスを崩す大きな要因となっています。

20～40代が実践する浪費防止・心のセルフケア法ランキング

- 「給料日前は常に残高が気になって夜中に目が覚める」 （R.Hさん・29歳・販売員）- 「借金返済のことで頭がいっぱいで、仕事中も集中できない」 （K.Oさん・36歳・飲食業）- 「お金の悩みでパートナーに八つ当たりしてしまうことがある」 （Y.Nさん・33歳・公務員）

浪費とストレスの悪循環を断ち切るため、回答者たちはさまざまなセルフケアを実践しています。最も多かったのは「支出管理アプリの利用（**46％**）」、次いで「運動・散歩で気分転換（**39％**）」、「副業や投資で収入源を増やす（**28％**）」となりました。小さな工夫が心の安定と家計改善につながっていることがわかります。

まとめ

- 「アプリで支出を見える化したら無駄遣いが減った」 （N.Iさん・27歳・会社員）- 「ストレスがたまるとランニングに出るようにしたら買い物欲が抑えられた」 （H.Eさん・40歳・フリーランス）- 「副業収入を貯金に回すことで心に余裕ができた」 （S.Mさん・35歳・デザイナー）

本調査からは、ストレスが浪費を誘発し、浪費が不安を高めるという悪循環が浮き彫りになりました。しかし同時に、多くの20～40代が支出管理や運動、副業といったセルフケアによって、負の連鎖を断ち切ろうと模索していることも明らかです。Song合同会社は、引き続き生活者の実態を把握し、心とお金の健全な関係を築くための調査・発信を続けてまいります。

