SLV、Solana テストネットで主要4種バリデータクライアントに対応

ELSOUL LABO B.V.（本社: オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO: 川崎文武）と Validators DAO は、オープンソースのバリデータ運用基盤「SLV」において、Solana テストネットで利用される主要4種すべてのバリデータクライアント（Agave、Jito、Firedancer Agave、Firedancer Jito）をサポートしたことを発表します。

Solana Foundation Delegation Program とテストネット要件

これまで Solana テストネットにおいては、どのバリデータクライアントを稼働させても問題はありませんでした。しかし、Solana エコシステムが成熟するにつれて、より詳細なテストと検証が求められるようになり、Solana Foundation Delegation Program（SFDP）に参加するためには、メインネットと同じ種類のクライアントをテストネットでも稼働させることが必要となってきています。

この要件を満たせないバリデータは SFDP から外れてしまい、Solana Foundation からのステーキングサポートを受けることができなくなり、ステーキングを集めるのが難しくなります。そのため、テストネットにおいても主要クライアントを正しく運用することが、バリデータにとってこれまで以上に重要になっています。

SFDP (Solana Foundation Delegation Program): https://solana.org/delegation-program

SLV が全4種クライアントに対応

今回のアップデートにより、SLV は主要4種のバリデータクライアント（Agave、Jito、Firedancer Agave、Firedancer Jito）をすべてサポートしました。これによって、運用者はワン・コマンドでテストネット上にあらゆるクライアント環境を立ち上げることができ、今後の詳細な要件変更にも即座に対応することが可能です。

複雑なセルフビルドやパラメータ調整を手作業で行う必要はなく、誰でも安心して必要なクライアントを立ち上げられるようになりました。これにより、既存の運用者だけでなく、新しくバリデータとして参加したい人にとっても、負担を大幅に軽減した形での参入が可能になります。

SLV リリースノート v0.9.400: https://github.com/ValidatorsDAO/slv/releases/tag/v0.9.400

継続的な改善とコミュニティ支援

SLV は、時間に限りのあるバリデータや複雑な移行に直面する運用者を助けるために開発・改善を続けてきました。今回の主要クライアント全対応もその一環であり、今後もコミュニティの声を反映しながら進化を続けます。コントリビューションや改善提案も常に歓迎しています。

ERPC、Validators DAO が解決する課題

- SLV GitHub: https://github.com/validatorsdao/slv- Validators DAO 公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR- RPC 環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そこで独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に響きます。分散したバリデータや Web3 特有の仕組みが重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

私達は必要とされる高性能な開発基盤を提供し、Solana エコシステム全体の開発体験向上とユーザー体験向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR