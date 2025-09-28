神戸ポートアイランドで楽しい野外イベント「GIRLS BEAT JAPAN」開催！！カッコイイ女性たちがステージを盛り上げる！

Lucidus stage株式会社

GIRLS BEAT JAPAN概要

期間：２０２５年１０月１１日（土）～１３日（月祝） ３日間

会場：エスペランサ神戸フットサルパーク

住所：兵庫県神戸市中央区港島港町７-１-５６

時間：１０：００～２０：００

入場：無料

アーティスト、アイドル、シンガー、ダンサー、モデル、などなど芸術分野で輝く女性たちをテーマに様々な出演者によるパフォーマンスが楽しめます。

GIRLS BEAT JAPAN公式ホームページより

アンバサダーに今年デビュー２５周年の愛内里菜さん、今年デビュー１０周年の出口陽さんが就任。

GIRLS BEAT JAPANの名にふさわしいお二人が会場を毎日盛り上げます！

愛内さんといえば「名探偵コナン」のオープニングテーマなど名曲がたくさんありますが、今回のライブステージでも数々の名曲が聴けるかも！？

出口さんは、元SKE48で活動されたのちソロデビュー、アニメソングやゲームソングなど幅広く活動中です！

愛内里菜出口陽

●ライブステージ

10/11出演アーティスト一覧10/12出演アーティスト一覧10/13出演アーティスト一覧

ライブエリアの出演者はもちろん全て女性アーティスト。

毎日多様なアーティストの素晴らしいステージが楽しめます。

この他にもポールダンスショーや、凄腕ダンスチームによるパフォーマンスなどステージは目が離せません。

●ファッションショー

ハイブリッド着物ブランド「SOURA」

ミラノで開催されたファッションショーにも出展するなど昨今注目度の高いハイブリッド着物ブランドの「SOURA」。

一分で着れる着物という驚きの提案と高いファッション性を併せ持つ「SOURA」ブランドによるファッションショーSOURA COLLECTIONを開催します。

●体験・その他

押して、さわって、楽しく遊ぼう！～いのちを守る、防災ブース～※10/12のみのブース出店となります。

消防団による防災ブースでは楽しい体験が盛り沢山！お子様と一緒に楽しめます。（防災ブースは今回12日のみの出店となりますのでご注意下さい）

その他にも「カラダの窓口整骨院 カラマド」さんの整体体験などがあります。

●フードエリアとマルシェ

フード出店や様々なマルシェもイベントの醍醐味ともいえる重要なポイント。

多数のお店が出店予定ですので、お楽しみに。

少しづつ暑さも和らぎ、日中、外にいても気持ちがいい季節。

10月の三連休は是非、神戸ポートアイランドに足をお運び頂き、「GIRLS BEAT JAPAN」に参加してみませんか？

GIRLS BEAT JAPAN制作委員会

GIRLS BEAT JAPAN

日程：２０２５年１０月１１日～１３日

時間：１０：００～２０：００

会場：エスペランサ神戸フットサルパーク

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町７-１-５６

入場：無料

協賛・協力：パナソニック/株式会社DIA TREE/Vocal Space B/株式会社AquaRise/株式会社福星堂/Lucidus stage株式会社/SHINOBI RECORD/株式会社谷川瓦商店

