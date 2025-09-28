中村輪夢ほかトップライダーによる日本一決定戦「第９回全日本BMXフリースタイル選手権・パーク」をCS放送日テレプラスで10/5(日)13時生中継！日テレジータスでは10/14(火)18時放送！
一年の集大成として行われる「全日本選手権」は、今年2回開催された「ジャパンカップ」の成績をもとに上位12名のみが出場権を得られる、「日本一」を決める大会。そして、今後の国際大会派遣の基準ともなる強化指定、強化育成指定の選考に大きく関わる重要な一戦になります。
現在、全日本選手権6連覇中、6月に行われた「Xゲームズ」で悲願の金メダル獲得を果たすなど、世界トップレベルの実力を持つ中村輪夢（りむ）が「日本の絶対王者」として前人未踏の大会7連覇に挑みます。その背中を追う若き世代の台頭からも目が離せません。
4月の広島大会で準優勝に輝くなど成長著しい小澤楓、ここまでのジャパンカップ2戦でいずれも3位と安定した結果を残した松本翔海（しょあ）に加え、常に自らの理想の走り“ドリームラン”を追い求めるレジェンド・高木聖雄（としお）など、豪華メンバーがハイレベルな戦いを繰り広げます。
※出場選手は変更となる場合があります。
＜放送日程＞
第9回全日本BMXフリースタイル選手権・パーク
～烏城公園 岡山城 下の段～
10月5日(日) 13：00 ～16：45 生中継/配信 日テレプラス*2
10月14日(火) 18：00 ～21：45 VTR/配信 日テレジータス
【解説】 勅使川原大地（プロBMXライダー）
【実況】 中野謙吾（日本テレビアナウンサー）、弘竜太郎（日本テレビアナウンサー）
＊スカパー！サービス ／ スカパー！プレミアムサービス ／ スカパー！プレミアムサービス光で日テレジータスをご契約の方は無料でご視聴いただけます。
※放送時間/放送内容変更の可能性あり
