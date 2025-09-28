【新商品】【安定した踏み心地と、雨天や泥道でも安定したグリップ!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、フラットペダル(GX-MP709)が新発売!!

GORIX株式会社

GORIX 自転車ペダル GX-MP709

「“安定した踏み心地と雨天や泥道でも安定したグリップ"」

このフラット樹脂ペダルは、耐久性と軽量性を両立したエントリーユーザー向けペダルです。



一体成型されたナイロン/PP樹脂ボディはわずか344gと軽量でありながら、強い衝撃にも耐えるタフな設計で、ペダル全面に配置されたドット状の凹凸とラグ形状の突起が、

確かなグリップ力を提供し、滑りを防止します。

スニーカーのソールを傷つけにくい金属ピンレス設計で、街乗りや通勤・通学にも最適です。

さらに、密閉構造の2DUベアリングとボロン鋼軸により、

泥や雨でもメンテナンスフリーで安定した回転を実現しました。



ワイドな踏面と両サイドの埋め込み式リフレクターが、快適性と安全性を高めます。

特徴

●密閉型ベアリングで埃や泥の侵入を防止

●ドットとラグ形状の突起で滑りにくい

●疲労を軽減し、安定したペダリングをサポート

●344gながら強い衝撃にも耐えるタフなボディ

●夜間の視認性を高める埋め込み式リフレクター付き

●高性能ながらお求めやすい価格設定

●多くの自転車に装着可能な標準規格

商品の特徴

【2DUブッシング構造】

密閉構造の2DUベアリングが埃や泥の侵入を防ぎ、優れた耐久性を実現します。

雨や泥の中でも気にせず使用できるため、日常の通勤・通学からトレイルライドまで、

手軽に高性能を体感できます。

【高いグリップ力と安全性】

ペダル全面のドット状の凹凸と、周囲のラグ形状の突起がシューズを確実にホールドし、

金属ピンがないためスニーカーを傷めにくく、街乗りでも安心して使用できます。

【疲れにくいワイド設計】

100mm×95mmのワイドな踏面が、シューズとの接地面を広く確保し、力が分散されるため、

長時間ペダルを漕いでも足裏の疲労を軽減し、安定したペダリングをサポートします。

【軽量かつタフな一体成型ボディ】

わずか344gと軽量でありながら、一体成型されたナイロン/PP樹脂ボディは、

強い衝撃を受けても割れにくいタフな作りなので、段差を乗り越えたり、

ちょっとしたジャンプに挑戦したりしても大丈夫です。

初めてペダルを交換する方や、普段使いで気兼ねなく使いたい方にもおすすめです。

【夜間の視認性を高めるリフレクター】

両サイドに埋め込まれたワイドサイズのBS規格リフレクターが、

夜間や夕暮れの被視認性を大幅に向上し、外れにくい設計で、夜間の走行も安全に楽しめます。

【汎用性の高い取付規格】

一般的な9/16インチネジ規格を採用し、MTB・BMX・クロスバイク・E-BIKEなど

幅広い自転車に対応しているので、複数台を所有するライダーにもおすすめです。

商品の詳細

商品名：GORIX フラットペダル(GX-MP709)



販売先：

●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-mp709/

●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-mp709

●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH613CYM



販売価格：1,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/846_1_44c0a5271eff811a505416d07bf6ac10.jpg?v=202509280557 ]