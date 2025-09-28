小泉八雲のレシピを元にAI技術で風味設計した『八雲さば』が販売開始

合同会社DigSense

老舗鯖専門店・株式会社岩清(https://www.iwasei.com)（本社 静岡県焼津市、社長 岩崎清司）は、小泉八雲のレシピを元に開発した新商品『八雲さば』を9月28日（日）から販売開始します。本商品には、静岡県立大学発ベンチャー 合同会社DigSense(https://digsense.co.jp)（本社 静岡県静岡市、社長 伊藤豊実）が最新の風味設計AIを駆使して開発した食用調味オイル「AlomaEdge-ACE-」が活用されています。

『八雲さば』とその調理例

商品情報（岩清より販売）

・ 商品名：八雲さば

・ 価格：1,000円（税込）

・ 特長：鯖の臭みを抑え、シトラスとスパイスが香る華やかな味わい

・ 原料：静岡県焼津産鯖

・ 発売日：2025年9月28日（日）

・ 販売場所：岩清ホームページ(https://www.iwasei.com)より通販、直営の古民家レストラン、その他直売所

伝統 × テクノロジーで実現した『八雲さば』

岩清は天保三年（1832年）創業。200年近くにわたり焼津・小川漁港の鯖を扱い、鯖寿司用の「塩鯖」などで知られる老舗です。伝統の技法と持続可能な漁法にこだわりながら、今回、新しい挑戦としてDigSenseの風味設計技術を採用しました。

鯖は栄養価が高く旨味に富む一方で、鮮度の落ちやすさや特有の臭みが敬遠されがちな魚でもあります。そこで注目されたのが、最新の感覚科学とペアリングAIを駆使してDigSenseが開発した食用調味オイル「AlomaEdge-ACE-」です。このオイルを使うことで、鯖の臭みを抑えつつ、シトラスの爽やかさとスパイスの香りをまとった新商品『八雲さば』が誕生しました。

日本の昔話や怪談を世界に広めたことで有名な小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）のレシピを元に開発された『八雲さば』は、伝統技術と最新の風味科学を融合した革新的な商品です。

「不快風味を抑え、おいしさを引き出す」AlomaEdge-ACE-とは

AlomaEdge-ACE-は、静岡県立大学 食品化学研究室で20年以上蓄積された味や匂いの研究データを活用して開発された、ユニークな食用調味オイルです。不快風味（オフフレーバー）を抑えつつ好ましい香りを引き立て、また独自のペアリングAIにより様々な食材との相性を最適化しました。原料の天然素材にこだわり、高級感あるシトラスジンジャーの香りが特徴です。大豆ミートをはじめとする様々な食材の風味を改善できることから、食品企業各社から注目を集めています。

AlomaEdge-ACE-

『八雲さば』開発担当より

岩清の開発担当 岩崎智子、岩崎容子

岩清は天保三年の創業で主にかつおの加工をしてきましたが、明治時代より鯖の加工を始めました。当社の「塩鯖」は関西の鯖寿司の原料として古くから出荷されており、料亭や鯖寿司店でご愛顧いただいております。現在も七代目の専務がセリを通して小川漁港産の鯖を仕入れし、加工をしています。焼津はかつお・まぐろは有名ですが実は焼津小川漁港で鯖が水揚げされています。小川漁港を拠点とする善生丸は今日、日本に残る唯一の棒受網・たもすくい網という伝統的な漁法を行う鯖船で、その漁法は鯖を傷つけない・捕り過ぎないSDGsな漁法でもあります。そんな焼津小川の鯖をもっと知ってもらいたい。その思いでずっと鯖の加工をしてきました。



鯖は足が早く、加工が難しい魚で臭みが苦手な方も多い魚。当社は小川漁港に根付いた加工をする鯖の専門店として鯖食文化の発信に努める中、DigSenseの開発したAlomaEdge-ACE-に注目。鯖の臭みを抑えながら最大限に鯖を美味しくするレシピを開発しました。折しも今年はNHKの朝ドラで小泉八雲と妻セツの物語「ばけばけ」が放送されます。小泉八雲は料理にも造詣が深く鯖のレシピも記しています。その八雲のレシピにインスパイアされた『八雲さば』を焼津の鯖で表現しました。

DigSenseの目指す未来

静岡県立大学発ベンチャー 合同会社DigSenseは「おいしさに関する科学技術を食産業で広く活用できるサービスや商品に落とし込むことで、持続可能で豊かな社会の実現に貢献する」ことを理念としています。今回の『八雲さば』は、これまで主に食品企業向けのサービス、商品として活用されてきた当社の技術が、直接的に一般消費者が体感できる初めての小売商品となります。今後も様々な食品企業や生産者の方々と連携し、食の魅力を最大限に引き出す商品、サービスを開発・提案してまいります。AlomaEdge-ACE-やその基盤となった風味設計技術にご興味があればぜひ一度、ホームページ(https://digsense.co.jp)をご覧ください。

会社概要

合同会社DigSense

※AlomaEdge-ACE-、感覚受容体の解析およびペアリングAIに関するお問い合わせ先

所在地：静岡県静岡市駿河区谷田52－1 静岡県立大学内インキュベーションセンター

社長：伊藤豊実

事業内容：風味設計技術の開発

ホームページ：https://digsense.co.jp

株式会社岩清

※『八雲さば』に関するお問い合わせ先

所在地：静岡県焼津市本町５丁目14-9

社長：岩崎清司

事業内容：塩鯖商品の開発・製造、レストラン経営

ホームページ：https://www.iwasei.com