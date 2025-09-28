プロ経営者・小松裕介の著書『1＋1が10になる組織のつくりかた　チームのタスク管理による生産性向上』第3弾プレゼントキャンペーン

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、当社代表者である小松裕介の初著書となる『1＋1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』（実業之日本社）の第2弾となるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

なお、おかげさまで、本書は、紀伊國屋書店新宿本店ビジネス書1位（2025年7月7日～7月13日）になりました。

チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールの経営支援クラウド「スーツアップ」（以下「スーツアップ」といいます。）β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．プレゼントキャンペーンの概要

（１）キャンペーン概要

当社では、当社代表者である小松裕介の初著書となる『1＋1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』の第2弾となるプレゼントキャンペーンとして、2025年9月28日から10月5日までの期間中に、スーツアップの無料お試しを実施のお客様のうち、抽選により3名様を対象に、本書をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。なお、抽選結果は本書の発送をもって代えさせていただきます。

当社のシミュレーションによれば、仮に社員数30名の会社で、上司と部下間で1日2回8分のタスクの進捗確認が発生した場合、1ヶ月(営業日20日計算)で119万円ものコストがかかることになります。中小企業にとって決して小さくないこのコスト負担額は、チームのタスク管理を導入し、チームのタスクの「見える化」をすることで大きく改善することができます。



そのため、当社では、まずはチームのタスク管理を導入することが、中小・中堅企業やスタートアップの労働生産性を高めることの第1歩だと考え、本キャンペーンを行うことにいたしました。



今後とも、当社では、中小企業等がかんたんにチームのタスク管理を導入・運用できるように、継続してスーツアップに関するキャンペーンを開催してまいります。

（２）「1＋1が10になる組織のつくりかた」の概要

本書は、約20年間にわたり、中小・中堅企業やスタートアップのバリューアップ（企業価値向上）をしてきたプロ経営者である著者による組織変革の理論と実践の書です。未曾有の人口減少を迎える日本にとって、一人当たりの生産性向上は、未来を生きる世代にバトンを渡す上で避けては通れない課題です。本書内では、多くの人の上に立つ社長が部下のマネジメントをしていないことに警鐘を鳴らし、生産性の向上のための解決策として、「組織のつくりかた」について解説しています。特に組織の構築、コミュニケーションの整備やチームのタスク管理など組織の生産性を上げるための具体的なマネジメントシステムの構築方法を説明しており、経営者をはじめ、管理職やチームのリーダーなどで組織マネジメントに悩まれている方やDX担当者、将来、経営者を目指すビジネスパーソンにとって必読の内容となっています。

・書籍名 ： 『1＋1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』

・出版社 ： 実業之日本社

・発売日 ： 2025年5月29日（木）

・価 格 ： 1,980円（1,800円＋税）

・ ISBN ： 978-4-408-65143-9

・Amazonの書籍販売ページ：https://amzn.asia/d/5OC6ZE8

（３）著者・小松裕介のプロフィール株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO。2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師。2019年6月より国土交通省PPPサポーター。2020年10月にYouTuber事務所の株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場企業の子会社化を実現。2022年12月にスーツ社を新設分割し同社を商号変更、新たに株式会社スーツ設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

現在、スーツ社では、チームのタスク管理ツール「スーツアップ」の開発・運営を行い、中小企業から大企業のチームまで、日本社会全体の労働生産性の向上を目指している。

２．スーツアップのサービス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A_Su3dWaA4w ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。チームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2025年9月30日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

運営サイト ：

株式会社スーツ

