JCI East Java・JCI Nagoya 姉妹JC締結調印式開催のご報告

2025年9月15日（月）名古屋JC会館にて、JCI East Java（イースト・ジャワJC）との姉妹JC締結調印式を開催し、名古屋JC平岩理事長とイースト・ジャワJC アンドリュー理事長が署名を行い、両JCは正式に姉妹関係を結ぶこととなりました。

左：アンドリュー理事長、右：平岩理事長調印後の記念撮影

イースト・ジャワJCはインドネシア・スラバヤに所在し、2015年に設立された若いLOMながらも、会員数は300名を超え、現在ではインドネシア最大規模を誇る活気ある組織です。

新たな姉妹締結は2019年のシドニーJC以来であり、名古屋JC創立75周年、イースト・ジャワJC創立10周年という節目の年に調印を迎えたことは、両JCにとって大変意義深いものとなりました。

名古屋JC会館にてイーストジャワJCと記念撮影

本締結は2027年に名古屋で世界会議誘致に向けた国際化推進の一環であり、両JCが更なる発展を遂げながら国際連携を強化していくことを期待いたします。

担当：国際都市交流推進特別委員会

特別委員長 黒田勇樹

