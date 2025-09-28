【和光市】アスリートと交流も！スポーツ×マルシェで家族で楽しめる！40社を超える地域の企業が集結

株式会社ブラーボデザイン

地域とスポーツをつなぐ新しいかたち

「わこなりファミリーフェスタ スポーツ＆マルシェ」10月5日（日）開催

2025年10月5日（日）、ノアフットサルステージ和光成増(埼玉県和光市)にて「わこなりファミリーフェスタ スポーツ＆マルシェ」を開催いたします。



本イベントは、40を超える企業・ショップが出店し、スポーツ体験からフード、健康、美容、雑貨に至るまで、幅広いジャンルのコンテンツが一堂に集結。来場者は地域の魅力を再発見しながら、家族で一日楽しめるイベントです。

ポスターのデザインは、和光市の市の木であるイチョウをイメージ。

◆多彩な見どころ

【イベントゾーン】

- アスリートと交流ができる！参加型ブース- サッカー、フットサル、バスケットボール、ヨガ、ピラティス、フィットネスなど、誰でも気軽に参加できるスポーツ体験- 地域のダンスチームや小学生アイドルチームによるステージパフォーマンス※基本的にご予約は不要ですが、一部のプログラムは先着順

【注目コンテンツ 】

【マルシェブース】

- 女子フットサルW杯を控えた日本代表選手が参加予定。小学生の女の子たちと一緒にボールを蹴り、直接交流できる貴重な機会です。参加者特典も多数ご用意。さらにサイン会や応援メッセージ企画も予定しています。※当プログラムは事前予約必須となっております。ご予約はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Twtah8O0tvCRdCtysET2KTXRMcjGuzVxW9PTshwqArUEBA/viewform)- 地域の味と魅力が集結するマルシェキッチンカーや飲食ブース、雑貨・ハンドメイド作品、美容・健康体験などを楽しめます。

◆「スポーツを核にした地域フェス」の挑戦

「スポーツは人と人をつなぎ、笑顔を生み出す力がある」

今回のフェス会場となるのは、普段はフットサルコートとして利用されている「ノアフットサルステージ和光成増」。スポーツ施設を競技の場としてだけでなく、「地域の交流拠点」として活用する新たな取り組みだ。

"スポーツを通じて地域を元気にする"という想いの元、

運動の場を超え、「地域に選ばれる場所」としての新しいスポーツ施設の価値創造に挑戦する。

【開催概要】

日時：2025年10月5日（日）11:00～16:00（入場無料・雨天決行）

場所：ノアフットサルステージ和光成増

（埼玉県和光市白子2-25-2／成増駅から徒歩12分）

出店数：40社以上（飲食・物販・美容・健康・体験など）

ノアフットサルステージ和光成増

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブラーボデザイン

TEL：045-453-9077

MAIL：ishizuka@bravodesign.co.jp(担当：石塚)