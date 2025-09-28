【10/5・豪華ゲスト／参加無料】魅力あふれるNAGOYAを創造する例会～PAINT IT NAGOYA FESTIVAL～開催のご案内
公益社団法人名古屋青年会議所
10月例会イメージポスター
名古屋へ行きたい！住みたい！働きたい！ そんな若者世代を増やす、名古屋の魅力を余すことなく詰め込んだ例会を開催します。
１.『Qaijff』によるダンスパフォーマンス
名古屋を代表するサッカーチーム名古屋グランパスのサポートソングを長年手がける「Qaijff」のライブ、大学生によるダンスパフォーマンスで会場を盛り上げます。
２. オリジナルSNSスタンプの披露会
また、高校生・大学生による名古屋の魅力プレゼンテーション、名古屋の魅力を発信するオリジナルSNSスタンプの披露会等、フレッシュなパワーで名古屋の中心から市民の心に響く発信を行います。
３. 呂布カルマ氏が特別ゲストに！
さらに、名古屋に住み続けながら全国的に活躍するアーティスト呂布カルマ氏をゲストにお呼びし、その独自の視点からご講義いただき、名古屋を見つめ直します。
もう何もないなんて言わせない！ そんな名古屋の魅力が詰まっています。
お子様連れも大歓迎！
ご家族や友人をお誘い合わせの上、ぜひお越しください。
［詳細］
日時：10月5日（日）12：00～18：00
場所：Hisaya-Odori Parkメディアヒロバ、テレビ塔南側広場、ラルフローレン前芝生（名古屋市中区錦3-16）
担当：魅力あふれるNAGOYA創造特別委員会
特別委員長 清水豊大
▼イベントの詳細はこちら
https://nagoyajc.or.jp/jigyo2025-miryoku/
▼名古屋青年会議所公式HPはこちら
https://nagoyajc.or.jp/