『青春ブタ野郎』シリーズのヒロイン、桜島麻衣が幻想的な姿で1/7スケールフィギュア化！

株式会社デザインココ

株式会社デザインココ(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:千賀淳哉、以下デザインココ)は、『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない 桜島麻衣 -JELLYFISH- 1/7スケールフィギュア』の販売を決定し、予約受付を『COCOストア』(https://coco-store.jp/ )にて2025年9月28日(日)より開始いたします。予約締切は2025年12月4日(木)となります。

大人気ライトノベルが原作の人気アニメ『青春ブタ野郎』シリーズより、桜島麻衣が大きなクラゲに身をゆだね、まるで海中を漂うかのような幻想的な瞬間を立体化しました。

視線の先にそっと漂う小さなクラゲを見つめる儚げで神秘的な表情が印象的です。

美しく浮かび上がる鎖骨が際立つオフショルダーワンピースは、質感まで精巧に再現。 長く艶やかな黒髪が水中でふわりと広がる様子も繊細に造形され、まるで本当に海の中にいるかのような世界観を作り上げています。

台座には、クラゲと気泡をイメージした透明感あふれるクリアパーツを贅沢に使用。 光を受けて青くきらめく彩色が、まるで海の底に差し込む一筋の光のように幻想的な雰囲気を演出します。



海に包まれたかのような、透明感と静けさをまとう桜島麻衣。 その美しさを、あなたのお手元でぜひご堪能ください。

- ＜商品概要＞

[商品名]青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない 桜島麻衣 -JELLYFISH- 1/7スケールフィギュア

[予約場所] ECサイト『COCOストア』 https://coco-store.jp/

[予約期間] 2025年9月28日(日) ～ 2025年12月4日(木)

[発売日] 2026年8月（予定）

[価格] 24,500円（税別）／26,950円（税込）

[サイズ] 全高：約285mm（台座含む）

[販売元] 株式会社デザインココ

[原型・彩色] Design COCO

[コピーライト表記] (C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

- ＜『青春ブタ野郎』シリーズ とは＞

心揺れる少女たちとの切なくも瑞々しい思春期ファンタジー

原作は累計発行部数300万部を超える鴨志田一の人気小説。思春期特有の感情が不思議現象として現れる「思春期×ファンタジー」な世界観を特色とする青春ドラマです。

2018年のＴＶアニメ『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』放送に続き、2019年に劇場アニメ『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』が公開。可愛くて切ない、不可思議な物語が大きな反響を呼びました。

そして2023年には《高校生編》完結の物語を描いた劇場２部作『青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない』『青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない』が公開。

《大学生編》としてＴＶアニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』が2025年7月から放送がスタートしています。

■アニメ『青春ブタ野郎』シリーズ ポータルサイト(公式アニメサイト)：https://ao-buta.com/

■アニメ『青春ブタ野郎』シリーズ公式(公式Xアカウント)：https://twitter.com/aobuta_anime

- ＜株式会社デザインココについて＞

仙台を本社に置く、ものづくり企業です。スケールフィギュアの原型や、アート作品の制作を手掛けています。特に、等身大フィギュアについては、業界のリーディングカンパニーとして、国内外の権利元様から、大きな評価と信頼をいただいています。

- ＜デザインココ公式ECサイト『COCOストア』 概要＞

原型制作会社のデザインココが、これまで培ったものづくりのノウハウを活用し手掛けていく自社ホビー商品を受注生産で販売するサイトです。一流の職人たちの手で、企画・造形・品質にこだわった商品を提供いたします。

[URL] https://coco-store.jp/

[公式Twitter] https://twitter.com/designcoco_t

◆注意事項

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。





