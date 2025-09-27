【福岡ソフトバンクホークス】球団史上最高額2,300万円の玉を含むリーグ優勝記念『純金』グッズが登場！

福岡ソフトバンクホークス株式会社画像はイメージです

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長 CEO：後藤芳光）は、通算23回目（前身球団時代も含む、ソフトバンクホークスとして8回目）、2年連続となる2025 パーソル パシフィック・リーグ優勝を達成いたしました。これを記念し「純金グッズ」を販売します。

ラインナップは純金の「玉」、「箸」、「一粒万倍銭」の3種類。それぞれリーグ優勝ロゴ箔入りの木箱が付いてきます。価格は優勝回数の「23」にちなんだ金額となっています。最高額は玉の2,300万円で、これは福岡ソフトバンクホークスが販売してきたグッズの中で史上最高額の商品となります。

最下位からのV字回復で掴んだリーグ連覇の思い出を、変わることのない黄金の輝きと共にホークスファンの皆さまのかけがえのない資産としてお手元で保管することができます！

HAWKS公式オンラインストアで受注受付中です。詳細はHAWKS公式オンラインストアのサイトをご確認ください。

HAWKS公式オンラインストア :https://www.softbankhawksstore.jp/ja/c-17311?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=20250926_GOLDgoods

画僧はイメージですリーグ優勝記念 純金「玉（ぎょく）」

これぞホークス史上至高の逸品！金運・財運向上を引き寄せると言われる、光を受けて輝く純金の「玉（ぎょく）」。どの方向から観ても変わらない形状が美しく、静かに眺めていると時間を忘れるよう。 お気に入りの空間や、特別な場所にお飾りください。桐箱にもリーグ優勝ロゴが燦然と輝いております。

価格：2,300万円（税込）

素材：K24

サイズ等：φ60mm／約600g（桐箱(本体収納用)・大理石台座｟幅約12×奥行約12×高さ約2cm｠・リング状座布団付）

画像はイメージですリーグ優勝記念 純金「箸」

見事リーグ優勝を「掴んだ」このタイミングで、幸運を「掴める」よう願いを込めた純金のお箸はいかがでしょうか？飾ってよし、眺めてよし、白ご飯たべてよしの至高のMy箸としておひとついかがでしょうか？

価格：230万円（税込）

素材：K24

サイズ等：約210mm／約63g（桐箱付）

画像はイメージですリーグ優勝記念 純金「一粒万倍銭」

一粒万倍（いちりゅうまんばい）という文字を、銭貨（せんか）を模した純金に入れた、開運を願うアイテムです。一粒万倍とは「一粒の籾（もみ）が万倍にも増えて立派な稲穂になる」という意から、この日に何か新しいことを始めたら大きな結果になって返ってくるたとえとして使われています。 ホークスが一試合一試合を大事に、最終的にリーグ優勝を達成したおめでたいこのタイミングに「純金 一粒万倍銭」をお持ちになる方に、より一層の福がもたらされるようにとの願いを込めております。ご自身用はもちろん、大切な方の開運を願うプレゼントとしてもおすすめです。

価格：23万円（税込）

素材：K24

サイズ等：φ17mm／約5g（ポーチ｟約6×7.5cm｠・桐箱付）

その他リーグ優勝記念グッズを販売！さまざまなキャンペーンも実施！

HAWKS公式オンラインストア :https://www.softbankhawksstore.jp/ja/c-17311?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=20250926_GOLDgoods※受注期間やお届け予定日の詳細についてはHAWKS公式オンラインストアにてご確認ください。(C) SoftBank HAWKS

純金グッズ以外にも多数のリーグ優勝記念グッズを販売中です。また、ファンの皆さまの熱いご声援に感謝して、さまざまなリーグ優勝記念キャンペーンを実施します。 詳細情報はリーグ優勝特設サイトをご確認ください。

