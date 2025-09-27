【おうちにプロ】生前整理の進め方に関するアンケート調査

調査サマリー

・生前整理については「一人で少しずつ進めたい」人が多く、家族には必要な時だけ手伝ってほしい傾向が強い。

・生前整理の際には写真や手紙といった「思い出の品」や「連絡先・年賀状」や「高価なもの・コレクション」の扱いに困る人が多い。

・生前整理に関する情報は「インターネット記事・動画」で収集する人がとても多い。

生前整理の進め方に関するアンケート調査の概要

おうちにプロでは、ハウスクリーニングでお悩みの方により有益な情報を提供するために、「生前整理の進め方に関する独自調査」を実施しました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

生前整理を進める際、どのように取り組みたいと思いますか？

生前整理を進めるために、最初に取り組みたいものは何ですか？

生前整理を「定期的に進める」ことについてどう思いますか？

生前整理を行う際、家族にはどのように関わってほしいですか？

生前整理で扱いに困ると感じるものは何ですか？（複数回答可能）

生前整理に関する情報やノウハウはどのように集めている／集めたいですか？（複数回答可能）

おうちにプロとは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/360_1_ca3baef92dea456be2c2cd08291dc250.jpg?v=202509280356 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/360_2_d34697568035983d94c806b392ed7260.jpg?v=202509280356 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/360_3_0a474e137e2dd911bd3f88171aaec461.jpg?v=202509280356 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/360_4_bb5b05ae8adcdcb854528db9ef085c2a.jpg?v=202509280356 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/360_5_e3b499ad0d8143fddf38e097fa466a14.jpg?v=202509280356 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/360_6_9566c9406912ff1f79fe7d67cdeb82e8.jpg?v=202509280356 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/360_7_aeedc011e5cd65f58115a445093f91ce.jpg?v=202509280356 ]

「おうちにプロ(https://ouchipro.com/)」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。

エアコンクリーニング(https://ouchipro.com/airconcleaning/)や水まわりクリーニング(https://ouchipro.com/watercleaning/)、ハウスクリーニング(https://ouchipro.com/housecleaning/)など、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国2000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。



口コミ情報は、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。



現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1000円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。

株式会社ゼロアクセルについて

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/360_8_e38d64d1baccd050c2b923b0fe985493.jpg?v=202509280356 ]

新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/360_9_aa33f4d5d199a73ce48175b92dc40d39.jpg?v=202509280356 ]

