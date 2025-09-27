令和トランスアイドル・Ma′Scar′Piece（マスカーピース）定期イベントで電音部の名曲「Shining Lights」をレジェンド・DJ KAYAのRemixで初披露！初の全国クラブツアーも発表
Photo by 林晋介
Photo by 林晋介
バンダイナムコエンターテインメントが贈る音楽原作キャラクタープロジェクト「電音部」のエリアチェーン『シモキタザワエリア』とリンクし、下北沢カルチャーのごとく物語を変圧し続ける令和トランスアイドル・Ma'Scar'Piece（マスカーピース）が、9月27日(土)にATOM TOKYO -SHIBUYA-にて、定期イベント「Ma'Scar'Beat vol.3」を開催。
電音部の名曲「Shining Lights」をトランス界のトップクリエイター・DJ KAYAがRemixした「Shining Lights (DJ KAYA Trance Remix)」を初披露いたしました（※1）。
また、11月から全国5都市のクラブを巡る、Ma'Scar'Piece初の全国クラブツアーの開催をサプライズで発表いたしました。
※1 配信リリースは10月17日(金)を予定
Photo by 林晋介
Ma'Scar'Pieceの定期イベント「Ma'Scar'Beat」は、DJやパフォーマンスを通して、トランスミュージックとアイドルの融合、すなわち“令和トランス”を体感できるイベントです。トランスミュージックの聖地として知られるATOM TOKYO -SHIBUYA-で開催し、2025年5月の初回以降、3公演連続でチケットは完売。好評につき今回のvol.3では、初めて2部制と女性限定エリアを設け、勢いそのままに、11月9日(日)に「Ma'Scar'Beat vol.4」の開催が決定いたしました。
■Ma'Scar'Piece メンバー 多々良ゆら コメント
今回、数ある電音部の名曲の中でも、特によく聴いていたシブヤエリアの「Shining Lights」を、Ma'Scar'Pieceとしてカバーできることになり、とても嬉しく思います！
「Shining Lights」は、鳳凰火凛さんが"最強"を掲げて放つ光を象徴するような楽曲で、PSYQUIさんらしい壮大なサウンドや力強い歌詞、思わず体が動くドロップが印象的なアンセムです。
この名曲を私たちが歌うことで、勝利の光だけでなく、傷や迷いを抱えながらも再び立ち上がる"再生の光"として届けられるのではないかと感じています。
さらに、この初めてのリミックスカバーをトランス界のレジェンド・DJ KAYAさんに手がけていただき、懐かしさと熱気を併せ持つアレンジや「Let's go!」のサンプリングで自然と声が上がり、ライブで一体感を楽しめる一曲にしていただきました。
振り付けもいどみん先生に担当いただき、みんなで盛り上がれるポイントが盛りだくさんなので、日々の嫌なことも吹き飛ぶくらい、みんなで思い切りはしゃげたらと思います！
原曲とあわせて、Ma'Scar'Pieceが奏でる「Shining Lights」もぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです。
■「Shining Lights (DJ KAYA Trance Remix)」楽曲情報
Ma'Scar'Pieceが「電音部」の名曲「Shining Lights」のRemixをリリース！
トランス界のトップクリエイター・DJ KAYAがRemixを担当し、Ma'Scar'Pieceらしい力強いトランスサウンドへと生まれ変わりました。
原曲の持つ爽やかで疾走感あふれるメロディはそのままに、フロアを熱狂させる、Ma'Scar'Pieceならではの重厚なビートと、トランスらしい高揚感が加わり、新たな輝きを放つ1曲になっています。
楽曲概要
タイトル ：「Shining Lights (DJ KAYA Trance Remix)」
作詞・作曲：PSYQUI
Remix ：DJ KAYA
配信日 ：10月17日(金)
配信先 ：各音楽配信サービスにて配信
■Ma'Scar'Piece 全国クラブツアー概要
・11月16日(日) 大阪・PICCADILLY PREMIUM
・11月24日(月・祝) 福岡・Nightclub GALA RESORT
・12月20日(土) 福島・Club NEO
・1月11日(日) 愛知・club JB'S
・1月31日(土) 東京・ATOM TOKYO -SHIBUYA-
※詳細は後日発表いたします
■定期イベント「Ma'Scar'Beat vol.4」開催概要
日 程：11月9日(日)
会 場：ATOM TOKYO -SHIBUYA-
詳 細：https://mascarpiece-fc.com/news/public/_/3uekqll0p9pl9dif.html
■新コンテンツ「いただきマスピ」情報
Ma'Scar'Pieceのメンバーが“シモキタ”をベースに様々なグルメを紹介する、グルメ情報コンテンツ「いただきマスピ」がMa’Scar’Piece公式YouTubeで始動いたします。
公開をお楽しみに！
■Ma'Scar'Piece プロフィール ／ メンバー紹介
Ma'Scar'Piece（マスカーピース）は、『TIF de Debut2024 supported by Denonbu（電音部）』から誕生した、甘崎結依梨・咲間なぎ・多々良ゆら・大森莉緒・山本愛梨の計5名によるユニット。バンダイナムコエンターテインメントが贈る音楽原作キャラクタープロジェクト「電音部」のエリアチェーン『シモキタザワエリア』内の北沢音箱高校のメンバー、明前魅音（甘崎）・松陰聖那（咲間）・駒場伶音（多々良）・笹塚舞歌（大森）・三軒神楽（山本）の声優をそれぞれ務め、令和トランスアイドルとして活動中。クラブイベントではDJとしても活躍。ツインプラネット所属。
困難と葛藤を経験しながらも、その痛みや闘いを自らの個性と変え、令和トランスアイドルとして輝きを放つMa'Scar'Piece。
その名の通り、“Scar”（傷跡）を持つことで“Piece”（作品）としての存在価値を深め、“Master Piece”（最高傑作）を目指す彼女たちの音楽やパフォーマンスは、生きることの喜びや苦しみ、自己を見つける旅路を表現し､内に秘めた痛みや再生の物語を描きます。
また、彼女たちの音楽はトランスジャンルを基盤とし、重厚なビートとサイバーなサウンドが絶え間なく変わりゆく、まるでナイトクラブに潜り込んだかのようなトランスの世界を作り出します。
さらに、トランス＝変圧という言葉を背負い、電音部のエリアチェーン『シモキタザワエリア』の舞台とリンクし、様々な形で過去を紡いできた下北沢カルチャーのごとく変圧を重ね、激しさと美しさが共存し、一人ひとりが抱える過去や傷を音楽とパフォーマンスで昇華し、リスナーの心に響くトランスのビートで包み込みます。
Ma'Scar'Piece 公式SNS
・オフィシャルサイト：https://mascarpiece-fc.com
・X ：@mascarpiece（https://x.com/mascarpiece）
・Instagram：@mascarpiece_official（https://www.instagram.com/mascarpiece_official/）
・YouTube ：@mascarpiece（https://www.youtube.com/@mascarpiece）
・TikTok ：@mascarpiece（https://www.tiktok.com/@mascarpiece）
明前魅音（めいぜん みおん）役 甘崎結依梨（かんざき ゆいり）
誕生日：8月12日
出身地：愛知県
趣 味：メイク、ダンス、寝ること
特 技：いろいろなジャンルのダンス
X ：@MSP_yuiri（https://x.com/MSP_yuiri）
Instagram：@msp_yuiri（https://www.instagram.com/msp_yuiri/）
TikTok ：@msp_yuiri（https://www.tiktok.com/@msp_yuiri）
松蔭聖那（しょういん せな）役 咲間なぎ（さくま なぎ）
誕生日：8月12日
出身地：神奈川県
趣 味：YouTubeやアニメを見ること・グミの食べ比べ
特 技：腹話術とアクロバットとダンス
X ：@MSP_nagi（https://x.com/MSP_nagi）
Instagram：@msp_nagi（https://www.instagram.com/msp_nagi）
TikTok ：@msp_nagi（https://www.tiktok.com/@msp_nagi）
駒場伶音（こまば れいね）役 多々良ゆら（たたら ゆら）
誕生日：10月26日
出身地：神奈川県
趣 味：推しごと、作詞、VRゲーム、ミュージカル鑑賞
特 技：英語、絵画・イラストと絶妙に似てない声真似
X ：@MSP_yura（https://x.com/MSP_yura）
Instagram：@msp_yura（https://www.instagram.com/msp_yura/）
TikTok ：@msp_yura（https://www.tiktok.com/@msp_yura）
笹塚舞歌（ささづか まいか）役 大森莉緒（おおもり りお）
誕生日：12月22日
出身地：愛知県
趣 味：グルメ・食べ歩き
特 技：8月上旬下旬のセミの鳴き真似
X ：@MSP__Rio（https://x.com/MSP__Rio）
Instagram：@rio.ohmori（https://www.instagram.com/rio.ohmori/）
TikTok ：@msp_rio（https://www.tiktok.com/@msp_rio）
三軒神楽（さんげん かぐら）役 山本愛梨（やまもと あいり）
誕生日：11月8日
出身地：広島県
趣 味：ゲーム､読書､料理､写真を撮ること､散歩（冬は除く）
特 技：睡眠､10分前行動
X ：@MSP_airi（https://x.com/MSP_airi）
Instagram：@msp_airi（https://www.instagram.com/msp_airi/）
TikTok ：@msp_airi（https://www.tiktok.com/@msp_airi）
電音部とは
バンダイナムコエンターテインメントが贈るダンスミュージックを中心とした音楽原作キャラクタープロジェクト。気鋭のクリエイターによる楽曲や物語などのメディアミックスはもちろん、最新技術を組み合わせたプロジェクト展開等により全世界規模での様々なカルチャーとの遭遇体験を目指します。