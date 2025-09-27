シンガーソングライターNakamuraEmi新曲「デイジー」のミュージックビデオを公開

写真拡大 (全6枚)

日本コロムビア株式会社


シンガーソングライターのNakamuraEmiが9月7日にリリースした新曲「デイジー」のミュージックビデオを公開した。


この楽曲はメジャーデビュー10周年を迎えるNakamuraEmiが、今まで支えてくれたファンや、ライブ会場に足を運んでくれるみなさまに向けて、感謝の気持ちを歌ったもので、ミュージックビデオでは地元・厚木市文化会館で開催したワンマンライブ『NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 ～ ただいま & いらっしゃいませ ～』のドキュメンタリー映像と歌唱シーンを織り交ぜたものとなっており、ライブ当日の熱量やメジャーデビュー10周年のお祝いムードが伝わる映像となっている。



来年1月31日(土)にはUVERworldとの2マンライブ『NakamuraEmi 10th Anniversary 「 背負い投げ 4本目 」』をKT Zepp Yokohamaで開催する予定でファンクラブ「NakamuraGarage」（ https://nakamuragarage.com/contents/977497 ）での抽選先行販売は明日9月28日(日)までとなっているので是非チェックしてほしい。



■「デイジー」ミュージックビデオ


https://youtu.be/TsHUYlq8LzE?si=h_CgtGSsXGlkXuVu



■リリース情報


2025.09.07(日) Release


Digital Single「デイジー」


https://nakamuraemi.lnk.to/daisy







＜「デイジー」Self Linernotes＞


デビュー1０周年イヤー、音楽を続けて24年。


ここまでこれたのはライブに来てくれたり応援してくれているあなたのおかげです。


あなたへ花束を送ったりはできないけれど感謝の気持ちを伝えられたらと、二人三脚で歩み続けてくれているプロデューサー・カワムラヒロシさんと作った曲です。


「デイジー」の花言葉は色によって違いますが、どの色もあなたへ伝えたい気持ちとリンクしていてビビビときました。


花束のようにこの曲があなたへ届いたら幸せです。いつもありがとう。



＜ライブ情報＞


【神奈川】


2026.1.31(土)


『NakamuraEmi 10th Anniversary 「 背負い投げ 4本目 」』


[出演] NakamuraEmi×UVERworld


[編成] Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ / Pf.伊澤一葉 / Ba.まきやまはる菜 / Dr.柏倉隆史


[会場] KT Zepp Yokohama （ https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/#access ）


[時間] OPEN 17:00 START 18:00


[金額] 1Fスタンディング \7,700(税込)、2F指定席 \8,800(税込)







[チケット]


■「NakamuraGarage」会員先行販売（抽選）


受付期間：2025年9月6日(土) 20:00～2025年9月28日(日) 23:59


https://nakamuragarage.com/contents/977497


※購入枚数制限：1会員様につき、2枚まで申込可能です。


※本公演は未就学児のご入場ができません。


※小学生以上はチケットが必要になります。


※入場時ドリンク代が別途必要になります。


※先着ではございません。締切間近になりますとアクセス集中でつながりづらい場合がございます。期間内に余裕を持って申し込みをお願いします。



■UVERworld official fanclub「Neo SOUND WAVE」会員先行販売


2025年10月6日(月) 18:00～2025年10月19日(日) 23:59にて実施



▼詳細は〈UVERworldオフィシャルHP〉にてご確認ください。


https://www.uverworld.jp/




[注意事項]


※NakamuraEmi official fanclub「NakamuraGarage」とUVERworld official fanclub「Neo SOUND WAVE」の二つで抽選販売を実施致します。


※入場整理番号はNakamuraEmi official fanclub「NakamuraGarage」とUVERworld official fanclub「Neo SOUND WAVE」のご当選者様の中でランダムに振り分けられます。


※未就学児童入場不可。


※小学生以上はチケットが必要になります。


※営利目的のチケット譲渡・転売は、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)が定めるライブ・エンタテインメント約款 第13条(転売の禁止)により禁止されています。


転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りさせていただく場合もございます。


このような行為により発生したトラブルについて、主催者は一切責任を負いません。


※公演中の撮影・録音・録画は一切禁止となっております。


※一般的な禁止行為と同様、係員の指示に従わない場合退場願うことがあります。


以上の事を守っていただけない場合、入場をお断りいたします。



[お問合せ] SOGO TOKYO：03-3405-9999


(月～土 12:00～13:00/16:00-19:00※日曜・祝日を除く)



■レギュラーラジオ情報


『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』(毎週水曜日 22:00-23:30)


番組宛のメッセージも以下から受け付けている。


https://www.fmyokohama.co.jp/program/yra_furatto_michikusa


受付メールアドレス： emi@fmyokohama.jp



＜リリース情報＞


2025.09.06(sat) Release


厚木市シティプロモーションオフィシャルソング


7inchアナログ「MICHIKUSA」【ライブ会場＆Columbia Music Shop(通販)限定発売】







＜収録曲＞


A面：MICHIKUSA


B面：MICHIKUSA (Instrumental)


品番：CEG-107


価格：税込\2,000(税抜\1,818)



■2025.01.20(mon) Release


厚木市シティプロモーションオフィシャルソング


Digital Single「MICHIKUSA」



＜「MICHIKUSA」ミュージックビデオ＞


https://youtu.be/a9uUEP8kxD4



＜厚木市PR動画「厚木で暮らそう」＞


https://youtu.be/tCByTtZrpdQ



■Major 7th Album 「KICKS」


CD：2024年5月29日(水) Release　COCP-42258　\3,500(税込)


【CDジャケット】







〈収録楽曲〉


1. 火をつけろ


2. 梅田の夜


3. 祭（feat. Mummy-D）


4. 晴るく


5. 白昼夢


6. 雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）


7. 一目惚れ


8. Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY


9. 究極の休日


10. 一円なり



【「KICKS」アルバム配信リンク】


https://nakamuraemi.lnk.to/KICKS



LP：2024年7月3日(水) Release　COJA-9509/10　\6,600(税込)


【LPジャケット】







SIDE A


1.火をつけろ


2.梅田の夜


3.祭（feat. Mummy-D）



SIDE B


4.晴るく


5.白昼夢


6.雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）



SIDE C


7.一目惚れ


8.Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY



SIDE D


9.究極の休日


10.一円なり



【「火をつけろ」ミュージックビデオ】


https://www.youtube.com/watch?v=mkndngtFArI



【「祭（feat. Mummy-D）」ミュージックビデオ】


https://www.youtube.com/watch?v=gh4Pa60sR20



【Information】


Official HP： http://www.office-augusta.com/nakamuraemi/


日本コロムビア特設HP： http://columbia.jp/nakamuraemi/


X： https://twitter.com/nakamura_emi


YouTube： https://www.youtube.com/@NakamuraEmi-official


Instagram： https://www.instagram.com/nou.emi/?hl=ja


Facebook： https://www.facebook.com/NakamuraEmi.1982


TikTok： https://www.tiktok.com/@nakamuraemi_official