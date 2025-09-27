CenturyGames株式会社

Century GamesブースにTGS史上最大規模の裸眼3D発見！

『ホワイトアウト・サバイバル』『キングショット』が東京ゲームショウを熱狂の渦に！

2025年9月26日（千葉・幕張メッセ）- 世界中で人気を博すモバイルゲームを配信中の「Century Games」が、東京ゲームショウ2025（TGS2025）にて、代表タイトル『ホワイトアウト・サバイバル（ホワサバ）』と『キングショット』を掲げ、日本国内では過去最大規模となるブースを出展！ 圧巻のスケールと豪華コンテンツで、会場の注目を一身に集めています。

■ 海浜幕張駅に降り立った瞬間から始まる「ホワサバ×キングショット」体験！

東京ゲームショウ2025の玄関口・海浜幕張駅に到着すると、そこからすでにCentury Gamesの世界が始まります！駅構内の雰囲気はまさに“ホワサバ×キングショット一色”。

ゲームの世界観がリアルに飛び出したような、没入感のある導入が来場者の期待を一気に高めます。

ジャック車両＆駅構内の特大看板が来場者を歓迎！テンションMAXでTGSへGO！

Century Gamesの世界観一色に染められたジャック車両と、駅構内に設置された大型看板で、

ホワサバの極寒サバイバル感や、キングショットの華やかで緊張感ある世界観を力強く表現！

キャラクターたちが駅の中から来場者を迎え入れる演出に大注目です！

写真映え抜群！「雪合戦スタチュー」が会場までの道中に出現中！

海浜幕張駅から幕張メッセへ向かう道中には、思わず立ち止まって写真を撮りたくなる「雪合戦スタチュー」が登場！『ホワイトアウト・サバイバル』の人気キャラたちがリアルサイズで雪玉を構えたユニークなポーズでフォトスポットとしても大人気。ゲームのワンシーンに入り込むような体験ができます。

雪合戦スタチューには特設のフォトフレームやロゴも設置されており、TGS来場記念として撮影する人が続出中！キャラクターと並んで撮れる位置や、SNS映えを狙ったアングルも計算されており、思わず#ホワサバ #キングショット のハッシュタグを付けて投稿したくなります。

駅～会場までの導線も演出が盛りだくさん！一歩一歩がワクワクに変わる！

会場までのルートに仕掛けられた演出で、“歩いているだけでゲームの世界に引き込まれる”体験が可能。これからどんなブースが待っているのか、ワクワクが膨らむ導線演出は「駅から楽しませてくれる」見事なものです。

■圧巻のステージ！ダンス・アイドル・コスプレ・エンタメが夢の競演！

本ブースでは、ゲームファンのみならず幅広い層が楽しめる豪華なパフォーマンスが連日開催中。

会場を熱狂の渦に巻き込むのは、人気ダンスチーム 「CYBERJAPAN DANCERS」 によるスペシャルダンスショー。圧倒的なビジュアルとパフォーマンスで、来場者の視線を釘付けにしました。

さらに、話題沸騰のアイドルグループ 「ハニースパイスRe.」 もステージに登場！

元気いっぱいのライブパフォーマンスで、ブース全体が一体感に包まれました。

キャラクターが現実に！人気コスプレイヤーたちがゲームの世界を再現

人気コスプレイヤーたちによる、まるでゲームから飛び出してきたかのようなリアルキャラクター再現！

『ホワイトアウト・サバイバル』から…

「レイナ（MIMARI様）」 「ジャスミン（猫田あしゅ様）」 「ジェロニモ（Billy Blue様）」

『キングショット』から…

「領主（樽田泰宏様）」 「あまね（茉夏様）」

…が、それぞれの衣装で登場し、まるでゲームの世界から飛び出してきたかのようなクオリティに、ファンからの撮影リクエストも殺到。キャラクターと直接ふれあえるフォトセッションは大好評です。

美しきコンパニオンたちが笑顔でお出迎え！

ブースには多数の美しいコンパニオンが登場し、来場者を笑顔でお出迎え。各タイトルの紹介やグッズ配布、フォトスポット案内などを行いながら、作品の魅力を丁寧に伝えてくれます。

■ 「きしたかの」PR大使就任！会場を大盛り上げ！

軽快なトークとノリの良さで、メディア関係者や業界関係者の注目を一手に集めつつ、『ホワイトアウト・サバイバル』と『キングショット』の魅力をユーモアたっぷりに紹介してくれました。

さらに、実際にブース内のミニゲームにも挑戦し、ゲームの面白さを“体を張って”体験。笑いと拍手に包まれる中、ゲームの世界観を全力で表現してくださった姿に、会場全体が和やかな雰囲気に包まれました。

■週末は「ゴー☆ジャス」参戦！爆笑と宇宙（？）パワーで盛り上げ必至！

そして、9月27日（土）・28日（日）の一般公開日には、誰もが知る宇宙海賊（？）の

「ゴー☆ジャス」さんがCentury Gamesブースに登場予定！

独特のテンションと、あの名台詞「○○、ココ！」が飛び出すスペシャルステージは、盛り上がること間違いなし。笑いと熱気に包まれる“銀河級”のブースイベントとなりそうです。TGSに来るなら、ゴー☆ジャスさんの登場時間は要チェック！ 観覧・参加はもちろん無料。ぜひブースにお越しください！

※出演スケジュール・内容は変更になる場合があります。詳しくはCentury Games公式SNSをご確認ください。

■豪華景品が当たる！ブース限定イベントも連日開催中！

Century Gamesブースでは、ゲームファンに嬉しいイベント企画も盛りだくさん！



じゃんけん大会（ホワサバ＆キングショットグッズプレゼント）

来場者参加型の大人気企画「じゃんけん大会」では、ホワサバ＆キングショットの限定グッズをその場でプレゼント！ 勝ち抜いた方にはレアアイテムも…？ 連日大盛況のコーナーです！

1日2回の特別抽選会（豪華景品あり）

毎日開催される「特別抽選会（1日2回）」ではホワサバ＆キングショット公式グッズのほか、目玉景品として、防災バッグやAirPodsも登場！誰でも参加可能な抽選会は、ファミリー層や一般来場者からも好評を博しています。

ホワサバプレイヤー限定のスペシャル抽選！

ホワサバファンのための特別企画も用意されています。ブースにてプレイヤーIDを提示することで参加可能な、ホワサバプレイヤー限定抽選会では、なんと…特大「Mr.ベアぬいぐるみ」豪華「特製シャンパン」など、ゲーム世界観にちなんだレア＆リッチな景品をラインナップ！まさに「毎日通っても飽きない！」という声が上げたくなるような、満足度バッチリのラインナップです。

■特典＆体験満載の注目ブースへ、GOGO！

グッズ、ミニゲーム、フォトスポット、体験型コンテンツも充実…さらに華やかなステージイベント、フォトスポットでの撮影体験、豪華な抽選大会など、"見るだけではない"体験型ブースとしても満足度の高い構成で、訪れたすべての皆様が笑顔になれる工夫が凝らされています。

TGS2025にご来場の方は、是非ともCentury Gamesブースにお立ち寄りください！

皆様のご来場、ご注目を心よりお待ちしております。

【ホワイトアウト・サバイバルとは】

国内のスマホゲーム売上ランキングで上位に名を連ね、中国、台湾、韓国、アメリカ、ドイツなど

世界中で２億以上のDLを記録。雪と氷をテーマにした大人気サバイバル・ストラテジーゲーム!!

- 今すぐ無料プレイ :

ダウンロード : iOS & Android(https://wos.go.link/?adj_t=1giy6vuh_1gpzhyzb)

【キングショットとは】

2025年のリリースから早くも3000万DLを記録！世界中でも人気沸騰中！

- 今すぐ無料プレイ ▼

ダウンロード : iOS & Android(https://app.adjust.com/1rqqzw2u_1ratwec4)

■ 出展情報まとめ

展示会名： 東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）

会期： 2025年9月25日（木）～ 9月28日（日）

会場： 幕張メッセ

ブース： 番号ホール 5 - C04

展示タイトル： 『ホワイトアウト・サバイバル』『キングショット』ほか

特設ステージ： タレント・コスプレイヤー出演、抽選会、ミニゲーム体験等

特別企画： チャリティーミニゲーム／領主様専用エリア

プロモーション： 人気俳優CM起用、交通広告展開

最新情報や詳細は各公式Xをチェック：

ホワイトアウトサバイバル公式X：https://x.com/wos_japan(https://x.com/wos_japan)

キングショット公式X：https://x.com/kingshot_jp(https://x.com/kingshot_jp)