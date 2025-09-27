【菊川駅徒歩1分】2025年9月14日にパーソナルジム『 TRALIA 』が２店舗目となる菊川店をオープン！
2025年9月14日、パーソナルジムTRALIAが東京都墨田区菊川にオープン。（所在地：〒130-0024 東京都墨田区菊川３丁目８－５ M's菊川駅前BLDG 3階）東京都２店舗目の出店となる。
パーソナルジムTRALIA（トラリア）について
「TRALIA」は、「見た目が変わる本物のダイエット」をテーマとしてパーソナルトレーニングの提供を行っています。トレーニングを通じて、お客様が「自分らしく、鏡の前で笑える毎日」を実現するため、洗練された空間で一流のトレーナーによるマンツーマン指導を業界屈指の低価格で提供します。
TRALIA 菊川店 内観
オープン記念キャンペーンとして【先着10名／入会金無料／体験0円 】などの特典も実施中。
TRALIAでは、お身体の悩みやお困り事に対して丁寧にお伺いさせて頂き、再現性が高く・質の高いサポートを提供する為、業界で一般的な60分のカウンセリング・体験トレーニングとは一線を画し90分のカウンセリング&体験セッションを提供しています。理想とする未来や実現したい目標に向かって、必要なアプローチや温度感を細かく擦り合わせいたします。
◆オープン記念キャンペーン
期間：【2025年9月14日～10月31日】
内容：体験トレーニング 通常4,980円(税込)→0円／入会金 通常33,000円(税込)→0円
対象：先着【10名】様限定
出店背景｜なぜ2店舗目か
TRALIAは、短期的な体重減少だけでなく「生活に根づく習慣化」を重視し、姿勢改善・基礎体力向上・食習慣の最適化まで一気通貫で伴走するジムです。１号店の水天宮前店の運営を通じて、完全個室・担当専任・継続型カリキュラムが、特に多忙な30～40代女性の“継続率と満足度”を高めることを
再確認しました。需要が高いエリアにおいて、通勤動線・乗換利便性・人口構成などを踏まえ2号店の開設に至りました。
◆代表コメント
「変わって終わり」ではなく「変わり続けること」を支える
1号店で、結果だけでなく“続く仕組み”を整えることが、自己効力感と日常の幸福度を高めると実感しました。2店舗目は、より駅近・よりストレスフリーな導線で、忙しい方ほど無理なく続けられる環境を用意しています。（TRALIA 代表 鴨川 舜）
トレーナーチームの強み
専門性：姿勢・栄養・女性特有の悩みに配慮したプログラム。
基準化された指導品質：相対評価ではなく、絶対評価軸に基づく社内研修・ケースレビューを実施。
ホスピタリティ：無理な勧誘なし、生活に合わせた現実的提案。品質担保のためトレーナー1名につき35名までの限定サポート。
新店舗情報
パーソナルジムTRALIA（トラリア）菊川店
店名：パーソナルジムTRALIA（トラリア）菊川店
住所：〒130-0024 東京都墨田区菊川３丁目８－５ M's菊川駅前BLDG 3階
営業時間：【平日：7:00～0:00／土日祝：7:00～0:00】
電話：03-4500-0975
アクセス：菊川駅から徒歩1分
定休日：【なし／不定休】
予約：完全予約制（Web/LINE/電話）
体験予約URL：https://tralia-gym.com/access/kikukawa/
料金プラン（全て税込）
◆ダイエットコースBase（1回40分）
2ヶ月8回 32,000円/月 来店目安：週1回
2ヶ月16回 57,600円/月 来店目安：週2回
2ヶ月24回 70,000円/月 来店目安：週3回
◆ボディメイクコースShape（1回60分）
2ヶ月8回 48,400円/月 来店目安：週1回
2ヶ月16回 88,000円/月 来店目安：週2回
2ヶ月24回 115,200円/月 来店目安：週3回
◆マンスリープランBase（1回40分）
月2回 16,280円/月 来店目安：隔週
月4回 28,800円/月 来店目安：週1回
月6回 48,200円/月 来店目安：週2回
◆マンスリープランShape（1回60分）
月2回 24,000円/月 来店目安：隔週
月4回 38,400円/月 来店目安：週1回
月6回 62,400円/月 来店目安：週2回
◆お支払い方法
銀行振込・クレジットカード・PayPay
【事業主概要】
TRALIA（トラリア）
代表：鴨川 舜
TEL : 03-4500-0975
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１２－８ 栗原ビル 3階
公式HP：https://tralia-gym.com/