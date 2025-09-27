【菊川駅徒歩1分】2025年9月14日にパーソナルジム『 TRALIA 』が２店舗目となる菊川店をオープン！

TRALIA

2025年9月14日、パーソナルジムTRALIAが東京都墨田区菊川にオープン。（所在地：〒130-0024 東京都墨田区菊川３丁目８－５ M's菊川駅前BLDG 3階）東京都２店舗目の出店となる。

パーソナルジムTRALIA（トラリア）について

「TRALIA」は、「見た目が変わる本物のダイエット」をテーマとしてパーソナルトレーニングの提供を行っています。トレーニングを通じて、お客様が「自分らしく、鏡の前で笑える毎日」を実現するため、洗練された空間で一流のトレーナーによるマンツーマン指導を業界屈指の低価格で提供します。

TRALIA 菊川店 内観

オープン記念キャンペーンとして【先着10名／入会金無料／体験0円 】などの特典も実施中。

TRALIAでは、お身体の悩みやお困り事に対して丁寧にお伺いさせて頂き、再現性が高く・質の高いサポートを提供する為、業界で一般的な60分のカウンセリング・体験トレーニングとは一線を画し90分のカウンセリング&体験セッションを提供しています。理想とする未来や実現したい目標に向かって、必要なアプローチや温度感を細かく擦り合わせいたします。

◆オープン記念キャンペーン

期間：【2025年9月14日～10月31日】

内容：体験トレーニング 通常4,980円(税込)→0円／入会金 通常33,000円(税込)→0円

対象：先着【10名】様限定

出店背景｜なぜ2店舗目か

TRALIAは、短期的な体重減少だけでなく「生活に根づく習慣化」を重視し、姿勢改善・基礎体力向上・食習慣の最適化まで一気通貫で伴走するジムです。１号店の水天宮前店の運営を通じて、完全個室・担当専任・継続型カリキュラムが、特に多忙な30～40代女性の“継続率と満足度”を高めることを

再確認しました。需要が高いエリアにおいて、通勤動線・乗換利便性・人口構成などを踏まえ2号店の開設に至りました。

◆代表コメント

「変わって終わり」ではなく「変わり続けること」を支える

1号店で、結果だけでなく“続く仕組み”を整えることが、自己効力感と日常の幸福度を高めると実感しました。2店舗目は、より駅近・よりストレスフリーな導線で、忙しい方ほど無理なく続けられる環境を用意しています。（TRALIA 代表 鴨川 舜）

トレーナーチームの強み

専門性：姿勢・栄養・女性特有の悩みに配慮したプログラム。

基準化された指導品質：相対評価ではなく、絶対評価軸に基づく社内研修・ケースレビューを実施。

ホスピタリティ：無理な勧誘なし、生活に合わせた現実的提案。品質担保のためトレーナー1名につき35名までの限定サポート。

新店舗情報

パーソナルジムTRALIA（トラリア）菊川店

店名：パーソナルジムTRALIA（トラリア）菊川店

住所：〒130-0024 東京都墨田区菊川３丁目８－５ M's菊川駅前BLDG 3階

営業時間：【平日：7:00～0:00／土日祝：7:00～0:00】

電話：03-4500-0975

アクセス：菊川駅から徒歩1分

定休日：【なし／不定休】

予約：完全予約制（Web/LINE/電話）

体験予約URL：https://tralia-gym.com/access/kikukawa/

料金プラン（全て税込）

◆ダイエットコースBase（1回40分）

2ヶ月8回 32,000円/月 来店目安：週1回

2ヶ月16回 57,600円/月 来店目安：週2回

2ヶ月24回 70,000円/月 来店目安：週3回

◆ボディメイクコースShape（1回60分）

2ヶ月8回 48,400円/月 来店目安：週1回

2ヶ月16回 88,000円/月 来店目安：週2回

2ヶ月24回 115,200円/月 来店目安：週3回

◆マンスリープランBase（1回40分）

月2回 16,280円/月 来店目安：隔週

月4回 28,800円/月 来店目安：週1回

月6回 48,200円/月 来店目安：週2回

◆マンスリープランShape（1回60分）

月2回 24,000円/月 来店目安：隔週

月4回 38,400円/月 来店目安：週1回

月6回 62,400円/月 来店目安：週2回

◆お支払い方法

銀行振込・クレジットカード・PayPay

【事業主概要】

TRALIA（トラリア）

代表：鴨川 舜

TEL : 03-4500-0975

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１２－８ 栗原ビル 3階

公式HP：https://tralia-gym.com/