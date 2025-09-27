【菊川駅徒歩1分】2025年9月14日にパーソナルジム『 TRALIA 』が２店舗目となる菊川店をオープン！

写真拡大 (全5枚)

TRALIA




2025年9月14日、パーソナルジムTRALIAが東京都墨田区菊川にオープン。（所在地：〒130-0024 東京都墨田区菊川３丁目８－５ M's菊川駅前BLDG 3階）東京都２店舗目の出店となる。


パーソナルジムTRALIA（トラリア）について



「TRALIA」は、「見た目が変わる本物のダイエット」をテーマとしてパーソナルトレーニングの提供を行っています。トレーニングを通じて、お客様が「自分らしく、鏡の前で笑える毎日」を実現するため、洗練された空間で一流のトレーナーによるマンツーマン指導を業界屈指の低価格で提供します。



TRALIA 菊川店 内観

オープン記念キャンペーンとして【先着10名／入会金無料／体験0円 】などの特典も実施中。



TRALIAでは、お身体の悩みやお困り事に対して丁寧にお伺いさせて頂き、再現性が高く・質の高いサポートを提供する為、業界で一般的な60分のカウンセリング・体験トレーニングとは一線を画し90分のカウンセリング&体験セッションを提供しています。理想とする未来や実現したい目標に向かって、必要なアプローチや温度感を細かく擦り合わせいたします。



◆オープン記念キャンペーン


期間：【2025年9月14日～10月31日】


内容：体験トレーニング　通常4,980円(税込)→0円／入会金　通常33,000円(税込)→0円


対象：先着【10名】様限定




出店背景｜なぜ2店舗目か



TRALIAは、短期的な体重減少だけでなく「生活に根づく習慣化」を重視し、姿勢改善・基礎体力向上・食習慣の最適化まで一気通貫で伴走するジムです。１号店の水天宮前店の運営を通じて、完全個室・担当専任・継続型カリキュラムが、特に多忙な30～40代女性の“継続率と満足度”を高めることを


再確認しました。需要が高いエリアにおいて、通勤動線・乗換利便性・人口構成などを踏まえ2号店の開設に至りました。




◆代表コメント


「変わって終わり」ではなく「変わり続けること」を支える
1号店で、結果だけでなく“続く仕組み”を整えることが、自己効力感と日常の幸福度を高めると実感しました。2店舗目は、より駅近・よりストレスフリーな導線で、忙しい方ほど無理なく続けられる環境を用意しています。（TRALIA 代表 鴨川 舜）


トレーナーチームの強み



専門性：姿勢・栄養・女性特有の悩みに配慮したプログラム。


基準化された指導品質：相対評価ではなく、絶対評価軸に基づく社内研修・ケースレビューを実施。


ホスピタリティ：無理な勧誘なし、生活に合わせた現実的提案。品質担保のためトレーナー1名につき35名までの限定サポート。


新店舗情報





パーソナルジムTRALIA（トラリア）菊川店

店名：パーソナルジムTRALIA（トラリア）菊川店


住所：〒130-0024 東京都墨田区菊川３丁目８－５ M's菊川駅前BLDG 3階


営業時間：【平日：7:00～0:00／土日祝：7:00～0:00】


電話：03-4500-0975


アクセス：菊川駅から徒歩1分


定休日：【なし／不定休】


予約：完全予約制（Web/LINE/電話）


体験予約URL：https://tralia-gym.com/access/kikukawa/


料金プラン（全て税込）



◆ダイエットコースBase（1回40分）


2ヶ月8回　32,000円/月　来店目安：週1回


2ヶ月16回　57,600円/月　来店目安：週2回


2ヶ月24回　70,000円/月　来店目安：週3回



◆ボディメイクコースShape（1回60分）


2ヶ月8回　48,400円/月　来店目安：週1回


2ヶ月16回　88,000円/月　来店目安：週2回


2ヶ月24回　115,200円/月　来店目安：週3回



◆マンスリープランBase（1回40分）


月2回　16,280円/月　来店目安：隔週


月4回　28,800円/月　来店目安：週1回


月6回　48,200円/月　来店目安：週2回



◆マンスリープランShape（1回60分）


月2回　24,000円/月　来店目安：隔週


月4回　38,400円/月　来店目安：週1回


月6回　62,400円/月　来店目安：週2回



◆お支払い方法


銀行振込・クレジットカード・PayPay


【事業主概要】


TRALIA（トラリア）
代表：鴨川 舜


TEL : 03-4500-0975
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１２－８ 栗原ビル 3階
公式HP：https://tralia-gym.com/