¡Ú¿·´ð½à¡Û°å»Õ´Æ½¤¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÁ´Å¹Æ³Æþ¡¡¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àSTREAM
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡ÖSTREAM¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRIPPLE¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÀîÂç¶õ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥¯¥¿ー¤ÇÀ°·Á³°²ÊÀìÌç°å¤ÎÀ¶¿å·ò»Ë»á¤ò¸ÜÌä°å»Õ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¡Ö¸ÜÌä°å»Õ´Æ½¤¤Î·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÂÎÀ©¡×¤òÁ´Å¹ÊÞ¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°å³ØÅªÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½õ¸À¡¦¾ðÊóÄó¶¡¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡Û¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î»ö¸Î¡¦·ò¹¯Èï³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¶áÇ¯¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÈ¼¤¦»ö¸Î¡¦·ò¹¯Èï³²¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢2017～2021Ç¯ÅÙ¤Ë´í³²ÁêÃÌ105·ï¡Ê¤¦¤ÁÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼£ÎÅ1¤«·î°Ê¾å¡Ë¤ÈÃí°Õ´µ¯¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡¦¾ÃÈñ¼Ô°ÂÁ´Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤âÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢2024Ç¯¤Î·Ð²áÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢2018～2023Ç¯¤Î6Ç¯´Ö¤Ç»ö¸Î¾ðÊó505·ï¡¢¤¦¤Á¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´ØÏ¢¤Ï209·ï¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨1)
¤Ê¤¼»ö¸Î¡¦¥±¥¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡ÊÅö¼Ò¸«²ò¡Ë
(1¡Ë¥È¥ìー¥Êー¡§·ë²Ì»Ö¸þ¤Î²áÅÙ¤ÊÄÉ¤¤¹þ¤ß
ÂÎ½Å¸º¾¯¤ä¿ôÃÍ²þÁ±¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤òµÞ¤°¤¢¤Þ¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤Éé²Ù¤ä¥á¥Ë¥åー¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(2¡Ë¥È¥ìー¥Êー¡§¡ÈÁ²¿ÊÅª²áÉé²Ù¡É¤Î¥°¥ìー¥¾ー¥ó
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ö°ÂÁ´¸Â³¦¡×¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï°åÎÅÅªÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ò¸«¸í¤ì¤Ð»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
(3¡Ë¸ÜµÒ¡§ÄË¤ß¤äÉÔ°Â¤ò¤³¤é¤¨¤ë
°ãÏÂ´¶¤äÉÔ°Â¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤º¡¢¸Â³¦¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ½é´ü¥µ¥¤¥ó¤Î¸«Æ¨¤·¤¬µ¯¤¤ë¡£(4¡Ë´ë¶È¡§¾®µ¬ÌÏ±¿±Ä¤æ¤¨¤ÎÉ¸½à²½²ÝÂê
¶È³¦¤Ï¸ÄÅ¹±¿±Ä¤¬Â¿¤¯¡¢¶µ°é¡¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä°åÎÅÂ¦¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Î¼ê½ç¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ëº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ú¿ÈÂÎ¾ò·ï¤È±¿Æ°¤Î°ÂÁ´¸Â³¦µÚ¤Ó½èÊý¤¹¤Ù¤ÎÎ°è¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤¹³µÇ°¿Þ¡ÛÃÓ¾åÀ²É×¡Ö±¿Æ°½èÊý¤Î¼ÂºÝ Å¬Àµ±¿Æ°ÎÌ¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ·è¤á¤ë¡×Âç½¤´Û½ñÅ¹¤è¤ê
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Â³¦¤Ï°Û¤Ê¤ë
±¿Æ°¤ò°ÂÁ´¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö°ÂÁ´¸Â³¦¡×¤«¤é¡ÖÍ¸ú¸Â³¦¡×¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î±¿Æ°¶¯ÅÙ¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£
¹âÎð¼Ô¤äÍ¼À´µ¼Ô¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤Î¡Ö½èÊý¤¹¤Ù¤ÎÎ°è¡×¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ ¤½¤Î¸«¶Ë¤á¤ò¸í¤ë¤È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼º£¡¢°å»Õ¤Î»²²è¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
1¡¡°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤Î¡ÈÉ¸½à²½¡É¤¬µÞÌ³
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë´í³²ÁêÃÌ¡¦»ö¸Î¾ðÊó¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¡Ê¢¨1, ¢¨2¡Ë¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¼ÂÁõ¤¬¶È³¦²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È¤ÇÁêÃÌ¡¦ÀâÌÀ¡¦¼õ¿Ç¿ä¾©¤Î¥Õ¥íー¤òÉ¸½à²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¡ÍøÍÑ¼ÔÁØ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê
½é¿´¼Ô¤ä´û±ýÎò¤ò»ý¤ÄÊý¤ÎÍøÍÑ¤âÁý¤¨¡¢Á²¿ÊÅª²áÉé²Ù¡ÊÄÉ¤¤¹þ¤ß¡Ë¤È¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ë¡£áÖÄË¤ä´û±ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤Ï°åÎÅ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¸ÜÌä°å»Õ¤ÎÃÎ¸«¤òÂÎÀ©¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à°ÕµÁ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¡¡È¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤µ¡É¤Ø¤Î¹½Â¤ÅªÂÐºö
¡Ö²æËý¡áÅØÎÏ¡×¤ÈÂª¤¨¤¬¤Á¤ÊÉ÷ÅÚ¤Ç¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¡¦ÉÔ°Â¤Î½é´ü¥µ¥¤¥ó¤¬Ëä¤â¤ì¤¬¤Á¡£°å»Õ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÁêÃÌÂÎÀ©¤È¼õ¿ÇÌÜ°Â¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¿½¹ð¢ªÁá´üÂÐ±þ¤Î½Û´Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÂÎÀ©¤Î³µÍ×¡Êº£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¡Ë
STREAM¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢¸ÜÌä°å»Õ¡ÊÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥¯¥¿ー¡¿À°·Á³°²ÊÀìÌç°å¡¦À¶¿å·ò»Ë¡Ë¤Î°å³ØÅªÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶µ°é¤Ë¤â°å»Õ¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°Â¿´¡×¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö¸ú²ÌÅª¡×¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÂÎÀ©¤Ï¿ÇÃÇ¡¦½èÊý¡¦¼£ÎÅÅù¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊÉ¬Í×»þ¤Ï¼õ¿Ç¤ò¿ä¾©¡Ë¡£
¡ãÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ä
¡¦°å³ØÅªÎ¢ÉÕ¤±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¡¦°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¸ÄÊÌºÇÅ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¦¥±¥¬Í½ËÉ¤ÈÀ®²Ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×
STREAM¥ªー¥ÊーµÈÀî Âç¶õ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡§
¡ÖÌÜÅª¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï·ò¹¯Åª¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡£À®²Ì¤À¤±¤òµÞ¤¬¤º¡È°Â¿´¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡É¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤òÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¾ì¤ÈÁá¤á¤ÎÁêÃÌÆ³Àþ¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ´Ö¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ò¸º¤é¤·¡¢¶¦ÄÌ¥ëー¥ë¤Ç°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡×
STREAM¸ÜÌä°å»Õ¡¦À¶¿å·ò»Ë °å»Õ¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤ò°åÎÅ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎ×¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ýー¥Ä°å³Ø¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À°·Á³°²ÊÀìÌç°å ¡ß ¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥¯¥¿ーÇ§Äê°å¤ÎÎ¾Êý¤òÊÝÍ¤·¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Ç´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©
À¶¿å·ò»Ë»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¸µ¡¡ÁêÌÏÂæÉÂ±¡ ¿Õ¥»¥ó¥¿ー½êÄ¹¡¿¿ÕÂ¡Æâ²ÊÉôÄ¹¡¡
1996Ç¯¤Ë°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¿ÕÂ¡Æâ²ÊÎÎ°è¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡ÊCKD¡Ë¡¢¹â·ì°µ¡¢·ìÇ¢¡¦ÃÁÇòÇ¢¤Ê¤É¤Î¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¸½ºß¤ÏÁêÌÏÂæÉÂ±¡¤Ë¤Æ¿Õ¥»¥ó¥¿ー¤òÅý³ç¤·¡¢¿Õ¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤«¤éÆ©ÀÏ¼£ÎÅ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿ÇÎÅ¤òÃ´Åö¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆËÌÎ¤Âç³ØÉÂ±¡¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê¸¡ºº¡¦¼£ÎÅÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ©ÀÏ°åÎÅ¤äËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø²ñÈ¯É½¡¦¾ÉÎãÊó¹ð¤òÂ¿¿ô¹Ô¤¤¡¢³Ø½ÑÌÌ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¡£ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÕÂ¡ÉÂÍ½ËÉ¤äÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤Î·¼È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈÍ½ËÉ¤¬·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¿ÇÎÅ¡¦¶µ°é¡¦·¼È¯¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Ç°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä°å»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
À°·Á³°²ÊÀìÌç°å¤ÎÇ§Äê¾Ú
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥¯¥¿ー¤ÎÇ§Äê¾Ú
～STREAM¤Ï¡¢°å³Ø¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢
¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤ÈÍýÁÛ¤Î¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹～
»²¹Í¥Çー¥¿
¢¨1 ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿ー¡Ê2022Ç¯4·î21Æü¡Ë
¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤Î¤±¤¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÃí°Õ¡ª
- 2017～2021Ç¯ÅÙ¤Î´í³²ÁêÃÌ105·ï¡¢Ìó1/4¤Ï¼£ÎÅ1¤«·î°Ê¾å
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220421_1.pdf
¢¨2 ¾ÃÈñ¼ÔÄ£ ¾ÃÈñ¼Ô°ÂÁ´Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¡Ê2024Ç¯4·î25Æü ·Ð²áÊó¹ð¡Ë
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥àÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë»ö¸ÎµÚ¤Ó·ò¹¯Èï³²¡×
- 2018～2023Ç¯¤Î»ö¸Î¾ðÊó505·ï¡Ê¤¦¤Á¥Ñー¥½¥Ê¥ë´ØÏ¢209·ï¡Ë
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_024/assets/csic_cms201_240425_04.pdf